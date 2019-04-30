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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki doğa harikası Tortum Şelalesi, ilkbaharla birlikte farklı bir güzellik sergiliyor.

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Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan Tortum Şelalesi, 21 metrelik genişliği ve 48 metre yükseklikten dökülmesiyle dikkati çekiyor.

Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

18. yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan ve Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, ilkbaharla birlikte binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Kar yağışının altı ay sürdüğü Erzurum'da, havaların ısınmasıyla eriyen kar sularının daha coşkuyla akmasını sağladığı Tortum Şelalesi, canlanan doğayla muhteşem görünüme bürünerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu şelalede, bazı ziyaretçiler şelalenin alt ve üst kısmında bol bol fotoğraf çekinerek bu tabiat harikasındaki gezilerini ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçilerden Bahadır Bedir, Tortum Şelalesi'nin Erzurum'un en büyük değerlerinden birisi olduğunu söyledi. Şelalenin önemli turistik yer olduğunu ifade eden Bedir, "Baharın gelmesiyle çiçekler ve farklı renklerle Tortum Şelalesi, müthiş manzara oluşturuyor.

Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

 Eğer yolunuz buraya düşerse, kesinlikle şelaleye uğramanızı tavsiye ederim. İki ay sonra yüzme sezonu da açılır ve şelale daha da eğlenceli hale gelir." dedi. Üniversite öğrencisi Furkan Sucu da Uzundere'ye geziye geldiğini ve şelaleyi merak ettiğini söyledi. Sucu, Tortum Şelalesi'ni ilk defa gördüğünü ve çok güzel bulduğunu dile getirdi.

Tortum Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

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