Tortum Gölü turizme kazandırılacak

İlçede yüzlerce kuş ve bitki türünü barındıran Tortum Gölü'nün eşsiz manzarasının keyfini sürmek için yazın yöreye gelen turistler, göldeki yarımadada karavan ve çadırlarıyla konaklıyor. Turistlerin bu ilgisini değerlendirmek ve bölgedeki turizmi canlandırmak için çalışma başlatan Uzundere Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünden aldığı ödenekle proje hazırladı. Proje ile yarımadada ve çevresinde birçok turistik mekan yapacak olan belediye, böylece Tortum Gölü'nü uluslararası turizme kazandırmak istiyor.







Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, göldeki yarımadanın öteden beri yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olduğunu söyledi.Özsoy, doğal sit alanı olduğu için yarımadanın imar planının yapıldığını belirterek "Yerli ve yabancı turistler buraya karavanlarıyla gelir çadır kurarlar.









Biz burayı daha modern hale getirmek ve uluslararası turizme kazandırmak istiyoruz. Bu planlar yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle 9,5 milyon lira ödenek aldık." dedi.









"PROJE DOĞU ANADOLU'NUN EN İDDİALI TURİZM PROJELERİNDEN OLACAK"

Ödenekle yarımadada bir çok turistik alan yapılacağını ifade eden Özsoy, şöyle devam etti: "Ödenekle yarımadada çam kulesi restoran, iskele, deniz feneri, kamelyalar, yürüyüş yolları, küçük şelale, plaj, çim amfi tiyatro ve açık hava sinema alanı yapacağız. İnsanların bir kısmı açık havada sinema keyfi yaşarken bir kısmı da kayıklarla gölün üzerinde filmlerini izleyecekler.







Proje bittiğinde Doğu Anadolu'nun en iddialı turizm projelerinden olacak. Burayı insanların sosyal ve kültürel aktivitelerinin yanı sıra kır düğünlerini de rahatlıkla yapacakları alan haline getireceğiz." Göl ve yarımadada birçok canlı türü yaşadığına işaret eden Özsoy, projenin çok kapsamlı hazırlandığını, bunun içine yöre halkının da dahil edileceğini anlattı.







"TORTUM GÖLÜ'NDE 200 ÇEŞİT GÖÇMEN KUŞ YAŞIYOR"

Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tortum Gölü'nde 200 çeşit göçmen kuş yaşıyor. Bu kuşların izlenmesi su altındaki zenginliklerin anlaşılması için de çalışmalar yapılacak. Biz turizmi yöre insanıyla yapmak istiyoruz ki halkımız da kalkınsın, onun için tandır ekmeği, cağ kebabı, pekmez, pestil gibi yöresel ürün satış stantları oluşturacağız. İstedik ki insanlarda var olan turizm olgusunu çeşitlendirelim. Bu kapsamda projemizin ikinci etabında su sporu olan göl kanosu, yelken gibi sporlar ve su üzerinde teknelerle geziler planlıyoruzTürkiye'nin her yıl turizm gelirlerini arttığını vurgulayan Özsoy, "Göldeki yarımada ile Doğu Anadolu'daki turizm gelirlerini daha fazla artırmak istiyoruz. Projemiz bitince Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünün bugüne kadar uyguladığı en iddialı projelerden birisi olacak." dedi.









PROJE İNSANLARA İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Proje sayesinde birçok insana istihdam sağlanacağına dikkati çeken Özsoy, şunları kaydetti: "İhalemizi mart ayında planlamış olacağız ve aldığımız ödeneğin yarısını bu sene içinde harcayacağız. Projenin en önemli çıktısı yöredeki insana yönelik istihdam sağlanmış olması. Yöre insanının kültürü ve yaşamını yabancı insanların daha yakından görmesini sağlamış olacağız, bu anlamda yapılan en büyük projelerden birisi. Böylelikle milletlerin dayanışma ve kaynaşmasına Uzundere olarak biz de katkı sağlamış olacağız." Misafirlerini adeta büyüleyen doğal güzelliklere insan eliyle katma değer sağlanacak yarımada, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.



