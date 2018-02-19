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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Tortum Gölü turizme kazandırılacak
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Seyahat
AA
19.02.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Tortum Gölü turizme kazandırılacak

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, her yıl tarihi ve doğal güzellikleriyle binlerce turisti ağırlayan Tortum Gölü'ndeki yarımada, hazırlanan 9 milyon liralık proje ile uluslararası turizme kazandırılacak. Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü ve Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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İlçede yüzlerce kuş ve bitki türünü barındıran Tortum Gölü'nün eşsiz manzarasının keyfini sürmek için yazın yöreye gelen turistler, göldeki yarımadada karavan ve çadırlarıyla konaklıyor. Turistlerin bu ilgisini değerlendirmek ve bölgedeki turizmi canlandırmak için çalışma başlatan Uzundere Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünden aldığı ödenekle proje hazırladı. Proje ile yarımadada ve çevresinde birçok turistik mekan yapacak olan belediye, böylece Tortum Gölü'nü uluslararası turizme kazandırmak istiyor.

Tortum Gölü turizme kazandırılacak

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, göldeki yarımadanın öteden beri yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olduğunu söyledi.Özsoy, doğal sit alanı olduğu için yarımadanın imar planının yapıldığını belirterek "Yerli ve yabancı turistler buraya karavanlarıyla gelir çadır kurarlar.

Başkentin yanı başında bir vaha: Eymir Gölü
Başkent'in yanı başında bir vaha: Eymir Gölü



Biz burayı daha modern hale getirmek ve uluslararası turizme kazandırmak istiyoruz. Bu planlar yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle 9,5 milyon lira ödenek aldık." dedi.

Tortum Gölü turizme kazandırılacak

"PROJE DOĞU ANADOLU'NUN EN İDDİALI TURİZM PROJELERİNDEN OLACAK"

Ödenekle yarımadada bir çok turistik alan yapılacağını ifade eden Özsoy, şöyle devam etti: "Ödenekle yarımadada çam kulesi restoran, iskele, deniz feneri, kamelyalar, yürüyüş yolları, küçük şelale, plaj, çim amfi tiyatro ve açık hava sinema alanı yapacağız. İnsanların bir kısmı açık havada sinema keyfi yaşarken bir kısmı da kayıklarla gölün üzerinde filmlerini izleyecekler.

Tortum Gölü turizme kazandırılacak

Proje bittiğinde Doğu Anadolu'nun en iddialı turizm projelerinden olacak. Burayı insanların sosyal ve kültürel aktivitelerinin yanı sıra kır düğünlerini de rahatlıkla yapacakları alan haline getireceğiz." Göl ve yarımadada birçok canlı türü yaşadığına işaret eden Özsoy, projenin çok kapsamlı hazırlandığını, bunun içine yöre halkının da dahil edileceğini anlattı.

Donmuş Baykal Gölü’nde bir kış masalı
Donmuş Baykal Gölü’nde bir kış masalı


"TORTUM GÖLÜ'NDE 200 ÇEŞİT GÖÇMEN KUŞ YAŞIYOR"

Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tortum Gölü'nde 200 çeşit göçmen kuş yaşıyor. Bu kuşların izlenmesi su altındaki zenginliklerin anlaşılması için de çalışmalar yapılacak. Biz turizmi yöre insanıyla yapmak istiyoruz ki halkımız da kalkınsın, onun için tandır ekmeği, cağ kebabı, pekmez, pestil gibi yöresel ürün satış stantları oluşturacağız. İstedik ki insanlarda var olan turizm olgusunu çeşitlendirelim. Bu kapsamda projemizin ikinci etabında su sporu olan göl kanosu, yelken gibi sporlar ve su üzerinde teknelerle geziler planlıyoruzTürkiye'nin her yıl turizm gelirlerini arttığını vurgulayan Özsoy, "Göldeki yarımada ile Doğu Anadolu'daki turizm gelirlerini daha fazla artırmak istiyoruz. Projemiz bitince Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğünün bugüne kadar uyguladığı en iddialı projelerden birisi olacak." dedi.

Tortum Gölü turizme kazandırılacak

PROJE İNSANLARA İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Proje sayesinde birçok insana istihdam sağlanacağına dikkati çeken Özsoy, şunları kaydetti: "İhalemizi mart ayında planlamış olacağız ve aldığımız ödeneğin yarısını bu sene içinde harcayacağız. Projenin en önemli çıktısı yöredeki insana yönelik istihdam sağlanmış olması. Yöre insanının kültürü ve yaşamını yabancı insanların daha yakından görmesini sağlamış olacağız, bu anlamda yapılan en büyük projelerden birisi. Böylelikle milletlerin dayanışma ve kaynaşmasına Uzundere olarak biz de katkı sağlamış olacağız." Misafirlerini adeta büyüleyen doğal güzelliklere insan eliyle katma değer sağlanacak yarımada, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

3 yıl önce keşfedildi, 300 bin kişi ziyaret etti
3 yıl önce keşfedildi, 300 bin kişi ziyaret etti
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