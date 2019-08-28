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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tomara Şelalesi'ne ziyaretçi akını
Seyahat
DHA
28.08.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Tomara Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde, dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın birleşmesi sonucu oluşan 25 metre yükseklikten dökülen ender şelalelerden birisi olan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçi akına uğruyor.

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Şiran ilçesinde merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.Muhteşem doğa manzarası ve vadi içerisinde akan suyun çıkardığı sesle ziyaretçilere hem görsel hem de işitsel şölen yaşatan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, 6,5 milyon TL’lik yatırımla yeni bir çehreye büründü. Doğa Koruma Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan cam seyir terası, ziyaretçilerine şelaleyi farklı açıdan izleme imkânı sunuyor. 

Kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan şelale, yerli- yabancı turistlerin yanı sıra özellikle son zamanlarda Körfez ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerinde beğenisi topluyor. Fotoğraf tutkunları, foto safari turları da düzenlendiği şelaleyi, farklı açılardan fotoğraflamaya çalışıyor. Yöre halkı tarafından '40 gözeler' adıyla da tanınan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı tesislerini işleten Abdülbaki Kara, geçen yıl 175 bin dolayında turisti ağırladıklarını belirterek bu yıl 250 bin dolayında ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Tomara Şelalesine ziyaretçi akını


Kara, "40 gözeler denilmesinin en büyük sebebi, 40 ayrı kaynaktan akarak dökülmesidir. Şelalemiz 25 metre yükseklikte ve yaklaşık 45 metre genişlikten dökülerek akmaktadır. En büyük özelliklerimizden birisi de yazları suyunun çok soğuk akmasıdır. Gerçekten insanlar ayağını veya elini 1 dakika bile olsa suyun içinde tutamıyorlar. Gelen misafirlerimize çok temiz bir tabiat parkı sunuyoruz" dedi.

Tomara Şelalesine ziyaretçi akını


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