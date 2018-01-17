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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatTokyo’nun kapsül rezidansı
Seyahat Tokyo’nun kapsül rezidansı
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Hürriyet Haber
17.01.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Tokyo’nun yoğun nüfusa sahip olması haliyle birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Ama belki de en büyük sorunlardan birisi aşırı derecedeki konut talebi. Buna bir son demek isteyen yenilikçi mimar Kisho Kurokawa, ilk kapsül rezidans olan Nakagin Capsule Tower’ı inşa etti. Bu kapsül rezidansın en önemli özelliği ise istendiğinde yeni kapsülleri ekleyebiliyor veya değiştirebiliyorsunuz. İşte Tokyo’nun yenilikçi kapsül rezidansı…
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Yenilikçi mimar Kisho Kurokawa, ilk kapsül mimarisi tasarımı olan Nakagin Capsule Tower yani Nakagin Kapsül Kulesi’ni Japonya’da 1972’de inşa ederek oldukça ilginç ve yenilikçi bir esere imzasını atmış oluyor. Kapsül modül, kalabalık bir şehir olan Tokyo’nun merkezinde bulunuyor.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Tokyo nüfusunu düşünürseniz bu binanın nasıl bir düşünce ile tasarlandığını da tahmin edebilirsiniz. Kapsül yapı içindeki her bir modül takılabiliyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor. Bina, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir mimari için bir prototip olarak gösteriliyor.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Tokyo’nun Ginza bölgesinde yer alan toplam 140 kapsülden ve 14 kattan oluşan bina, merkezi bir çekirdeğin çevresinde çeşitli açılarla istifleniyor ve döndürülebiliyor.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Kurokawa tarafından tasarlanan bu enteresan yapıdaki her kapsül 4 x 2.5 metre ölçülerinde bulunuyor. Bu da bir kişinin rahatça yaşaması için yeterli alanı ve konforu sunuyor.

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Dünyanın en pahalı 10 şehrinde 10 bedava şey
Dünyanın en pahalı 10 şehrinde 10 bedava şey!

İç mekanda dairesel bir pencere, yerleşik bir yatak ve banyo yer alıyor. Bu küçük mekanın içinde bir TV, radyo ve çalar saat ile tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Japonya'da oldukça popüler olan kapsül oteller, kapalı alan korkusu olanlar için pek uygun değil.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Kapsüllerin tüm parçaları Shiga Caddesi’ndeki bir fabrikada üretilmiş ve kamyonlarla taşınmış. Kapsüller bir vinçle kaldırılarak nakliye konteynerlerine yüklenmiş, daha sonra yine bir vinç vasıtasıyla içeriye sokularak beton çekirdek şaftına bağlanmış. Tokyo’daki apartmanlar ve yüksek katlı binalar kendine özgü olarak tasarlanmış bir şekilde karşınıza çıkıyor.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Uyarlanabilir, büyüyen ve değiştirilebilir bina tasarımları ile bilinen Kurokawa, metabolizma mimarisi hareketinin de en önemli temsilcisi olarak gösteriliyor.

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Dünyanın Kenarında, eksi 50 derecede ilginç yaşam
'Dünyanın Kenarı'nda, eksi 50 derecede ilginç yaşam!

Nakagin Kapsül Kulesi de bunun bir örneği olarak tanınıyor. Bu fikirler ilk kez 1960’da, Dünya Tasarım Konferansı’nda ortaya çıkmış. Dinamik şehir ve kültürler arası yönlerden dolayı önem taşıyan bu tarz metabolist yapılar bilim adamları, mimar ve tasarımcıların da dikkatini çekiyor.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Doğal malzemelerden yapılmış Japon kentlerinin geçici ve öngörülemeyen ömürleri oluyor. Bu akımın mimari anlamda örneği Nakagin Kapsül Kulesi’nde görülebiliyor. Kule sadece dört aylık bir tasarım sürecine sahip. Normalden daha kısa bir sürede, acele edilerek yapıldığı için de yapısal birçok sorun yaşıyor.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

Dünyanın dört bir yanından gelen mimarlar, tüm fikir ve seçenekleri göz önünde tutarak kuleleri korumak için birlikte çalışıyorlar ve binayı korumak istiyorlar.

İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek
İngiltere’de 700 yıllık sıra dışı gelenek

Minimalist bir yaşam hayalinin ucundaki ev olan Nakagin Kapsül Kulesi’ndeki kapsüller Uzakdoğu seyahatinde mutlaka görmek isteyeceğiniz yapılar arasında kendine yer buluyor.

Tokyo’nun kapsül rezidansı

 Fotoğraflar: Ensonhaber

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