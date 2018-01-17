Tokyo’nun kapsül rezidansı

Yenilikçi mimar Kisho Kurokawa, ilk kapsül mimarisi tasarımı olan Nakagin Capsule Tower yani Nakagin Kapsül Kulesi’ni Japonya’da 1972’de inşa ederek oldukça ilginç ve yenilikçi bir esere imzasını atmış oluyor. Kapsül modül, kalabalık bir şehir olan Tokyo’nun merkezinde bulunuyor.

Tokyo nüfusunu düşünürseniz bu binanın nasıl bir düşünce ile tasarlandığını da tahmin edebilirsiniz. Kapsül yapı içindeki her bir modül takılabiliyor ve gerektiğinde değiştirilebiliyor. Bina, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir mimari için bir prototip olarak gösteriliyor.

Tokyo’nun Ginza bölgesinde yer alan toplam 140 kapsülden ve 14 kattan oluşan bina, merkezi bir çekirdeğin çevresinde çeşitli açılarla istifleniyor ve döndürülebiliyor.

Kurokawa tarafından tasarlanan bu enteresan yapıdaki her kapsül 4 x 2.5 metre ölçülerinde bulunuyor. Bu da bir kişinin rahatça yaşaması için yeterli alanı ve konforu sunuyor.

İç mekanda dairesel bir pencere, yerleşik bir yatak ve banyo yer alıyor. Bu küçük mekanın içinde bir TV, radyo ve çalar saat ile tüm ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Japonya'da oldukça popüler olan kapsül oteller, kapalı alan korkusu olanlar için pek uygun değil.

Kapsüllerin tüm parçaları Shiga Caddesi’ndeki bir fabrikada üretilmiş ve kamyonlarla taşınmış. Kapsüller bir vinçle kaldırılarak nakliye konteynerlerine yüklenmiş, daha sonra yine bir vinç vasıtasıyla içeriye sokularak beton çekirdek şaftına bağlanmış. Tokyo’daki apartmanlar ve yüksek katlı binalar kendine özgü olarak tasarlanmış bir şekilde karşınıza çıkıyor.

Uyarlanabilir, büyüyen ve değiştirilebilir bina tasarımları ile bilinen Kurokawa, metabolizma mimarisi hareketinin de en önemli temsilcisi olarak gösteriliyor.

Nakagin Kapsül Kulesi de bunun bir örneği olarak tanınıyor. Bu fikirler ilk kez 1960’da, Dünya Tasarım Konferansı’nda ortaya çıkmış. Dinamik şehir ve kültürler arası yönlerden dolayı önem taşıyan bu tarz metabolist yapılar bilim adamları, mimar ve tasarımcıların da dikkatini çekiyor.

Doğal malzemelerden yapılmış Japon kentlerinin geçici ve öngörülemeyen ömürleri oluyor. Bu akımın mimari anlamda örneği Nakagin Kapsül Kulesi’nde görülebiliyor. Kule sadece dört aylık bir tasarım sürecine sahip. Normalden daha kısa bir sürede, acele edilerek yapıldığı için de yapısal birçok sorun yaşıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen mimarlar, tüm fikir ve seçenekleri göz önünde tutarak kuleleri korumak için birlikte çalışıyorlar ve binayı korumak istiyorlar.

Minimalist bir yaşam hayalinin ucundaki ev olan Nakagin Kapsül Kulesi’ndeki kapsüller Uzakdoğu seyahatinde mutlaka görmek isteyeceğiniz yapılar arasında kendine yer buluyor.

Fotoğraflar: Ensonhaber