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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tokyo'nun en eski tapınağı: Sensoji
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.04.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Tokyo'nun en eski tapınağı: Sensoji

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Asakusa bölgesinde yer alan Sensoji, şehrin en eski Budist tapınağı olarak biliniyor.

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Etrafındaki pazar sokağı, devasa giriş kapısı ve renkli mimarisiyle Sensoji Tapınağı... Gün içinde çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. İnşasının 645'te tamamlandığı bilinen tapınağın o dönemde yaşayan iki kardeş tarafından yapıldığı efsanelerde anlatılıyor.
Efsaneye göre iki kardeş, bölgedeki Sumida Nehri'nde balık tutarken merhamet tanrıçası Kannon'un heykelini yakalayıp nehre attı. Fakat heykel her defasında nehirden çıkarak yanlarına geldi. Bunun üzerine kardeşler, kutsallığına saygı göstermek istedikleri tanrıça Kannon adına Sensoji Tapınağı'nı inşa etti.

Tokyonun en eski tapınağı: Sensoji


Dev fenerle renkli görüntüler ortaya çıkıyor
Tapınağı ziyaret edenleri ilk olarak "yıldırım kapısı" anlamına gelen "Kaminarimon" ismi verilen devasa kapı karşılıyor.
Zarif mimarisiyle görenleri büyüleyen kapının önünde tavana asılmış büyük kırmızı fener bulunuyor. Etrafındaki dört ayrı halat yardımıyla sallanabilen dev fener, akşam vakitlerinde renkli görüntülere sahne oluyor.

Tokyonun en eski tapınağı: Sensoji


Geniş bir arazide yer alan Sensoji Tapınağı'nın hemen solunda, 1649'da inşa edilen Asakusa Tapınağı bulunuyor. Bu küçük tapınak da mimarisiyle dikkat çekiyor. Tapınağa giden yol üzerinde yer alan pazar sokağı Nakamise'de Japon kültürünü yansıtan hediyelik eşyalar bulunabiliyor.

Tokyonun en eski tapınağı: Sensoji


İkinci Dünya Savaşı'nda hasar gördü
İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük kısmı tahrip olan Asakusa bölgesinde Sensoji Tapınağı ve çevresindeki cazibe merkezleri de hasar gördü. Savaşın ardından tapınak ve çevresinde zarar gören yapılar restore edilerek eski görünümüne kavuşturuldu. Sensoji Tapınağı ise titanyumla kaplanarak daha sağlam hale getirildi. Haftanın her günü saat 06.00'dan 17.00'ye kadar açık olan tapınak, yılda ortalama 30 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.

 

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