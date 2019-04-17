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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tokat Ballıca Mağarası Dünya Mirası Geçici Listesi’nde
Seyahat
İHA
17.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Tokat Ballıca Mağarası Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Tokat Valisi Ozan Balcı, Ballıca Mağarası’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdiğini açıkladı. Tokat Valiliğinin ‘2023 Tokat Vizyonu’ doğrultusunda gerçekleştirilen başvuruyla ‘Ballıca Mağarası’ UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne alındı.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi kapsamında, son beş yılda 400 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesiyle birlikte mağaranın tanınırlığının artması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Valisi Ozan Balcı, Ballıca Mağarasının Tokat ve Türkiye için bir değer olduğunu kaydetti. Bu anlamda Ballıca Mağarasının UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne alınması için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirten Vali Balcı, “Bu anlamda Ballıca Mağarasının daha çok tanıtımı olacak böylece ziyarete gelecek olan yerli ve yabancı turist sayısının artması konusunda önemli katkısı olacak, Türkiye'mizin Tokat'ın tanıtımına katkı sağlamış olur.” dedi.

Tokat Ballıca Mağarası Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından

Milyonlarca yılda oluşan doğa harikası mağaranın henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini korumayı sürdürüyor. Yaşı yaklaşık 3.4 milyon yıl olarak tespit edilen Ballıca Mağarası, şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra, özgün Soğan Sarkıtları’yla da uluslararası önem taşıyor. Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Tokat Ballıca Mağarası ziyarete açılan 680 metre uzunluğunda sekiz salonuyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Mağaranın ziyarete açılan bölümlerinde dolaşmak, her adımda hayrete düşüren, heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkmak gibi geliyor. 1995 yılında turizme açılan mağara büyük damla taşlar salonu, sütunlar salonu, mantarlı salon, fosil salon, çöküntü salonlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Tokat Ballıca Mağarası Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

Koah hastaları tercih ediyor

Ballıca Mağarası, temiz oksijenli havası ile KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve astım hastalarına şifa oluyor. Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca Köyü’nde, deniz seviyesine göre 1085 metre rakımda yer alan Ballıca Mağarası’nın yıl içindeki ortalama sıcaklığı 18 derece. Nem oranıysa yüzde 54 seviyesinde. Mağaraya erken saatlerde gelen hastalar belirli noktalarda oluşturulan banklarda 34 saat oturarak bol bol oksijen alıyor. Dışarıda oksijen tüpüyle dolaşan hastalar mağarada oksijen tüpü takamadan rahat nefes alabiliyor.   

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