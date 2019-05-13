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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.05.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Tohma Kanyonu'nun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu’nun, güvenlik nedeniyle kapatılan bazı bölümlerinde tadilat ve düzenleme çalışmalarına başlanacak. Tarihi ve doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran Tohma Kanyonu, uzun süredir güvenlik nedeniyle kapatılan bazı bölümlerinde yapılacak tadilat ve düzenleme çalışmalarıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

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Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Tohma Kanyonunun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor

Birinci derece sit alanı ilan edilen, bozulmayan tabiatıyla ziyaretçilerini büyüleyen kanyon, ziyaretçiler için eşsiz bir manzarada dinlenme imkânı sunarken, fotoğraf meraklıları için de vazgeçilmez yerlerden biri oluyor. Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma Çayı kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dinlenme imkânı sunuyor. Yürüyüş yolları ve ahşap korkulukların yeteri kadar güvenlikli olmaması nedeniyle yaklaşık altı yıldır bazı bölümleri kapalı olan kanyonda gerekli izinlerin alınmasının ardından tadilat ve düzenleme çalışmaları yapılacak. Kanyonun düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla daha çok yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor.

"Yürüyüşe açacağız"

Malatya Valisi Aydın Baruş, uzun yıllardır bazı bölümleri kapalı olan Tohma Kanyonu'nun yapılacak tadilat çalışmasıyla yeniden turizme kazandırılacağını söyledi. Darende'de çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Vali Baruş, şöyle devam etti:

Tohma Kanyonunun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor

"Burası tarihi, doğası, kültürü ve turizm olanaklarıyla gelecek vadeden bir ilçemiz. Buradaki Tohma Konyonu'nda incelemelerde bulunduk. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle turizme açılan kanyonda, eskimesi ve tadilat gerektirmesi nedeniyle bazı alanlar gezintiye kapatılmış. Burası çok güzel bir kanyon, şimdi biz valilik olarak kanyonun etrafında gerekli düzenlemeler yaparak yürüyüşe açacağız. Ziyaretçilerimiz, Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyonda gezerek güzel vakit geçirecek." Vali Baruş, Malatya turizmi açısından Darende'nin çok önemli olduğuna işaret ederek "Malatya turizmi maalesef şu ana kadar gerektiği şekilde dışarıya açılamamış. Geçtiğimiz yıl Malatya'yı 8 bin civarında yabancı turist ziyaret etmiş, bu çok az bir sayı. Levent Vadisi ve Malatya kültür varlıkları, Arapgir ve Darende ile ilimizi turizm destinasyonu haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da turizm seyahat acenteleriyle yakın çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bunlardan olumlu neticeler alacağız." dedi.

Tohma Kanyonunun kapalı bölümleri turizme kazandırılıyor

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