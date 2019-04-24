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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.04.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

Konya Seydişehir'de Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor. 22 kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun mağaralarından olan Tınaztepe Mağarası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

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Konya-Antalya Karayolu'nun Toros Dağları üzerindeki geçişinde yer alan ve 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, önemli bir doğa harikası olma özelliğine sahip.

Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ziyarete açık bölümünde yaz kış değişmeyen ısısıyla misafirlerine farklı bir ortam sunuyor. Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli, Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini söyledi.

Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

Mağaranın 2004 yılında 49 yıllığına turizme açıldığını belirten Çelmeli, "Mağarayı kiraladıktan sonra 1580 metresini ışıklandırarak, gezilir hale getirdik. Mağara dışına da sosyal tesisler kurduk. Güney Kore, Japonya, Polonya, Çin gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçiler var.

Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

Sarkıt ve dikitleri, içinde gölü olan bir mağara. Ulaşımın kolaylığı nedeniyle günübirlik turların düzenlendiği mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gerçek uzunluğu 22 kilometre olan Tınaztepe, Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri. Dünyanın da sayılı üç mağarasından biri." diye konuştu.

Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

Mağaraya ilginin artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çelmeli, şunları kaydetti:

Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

"Burası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı bir yer. Her yıl turist sayısı yüzde 30 artıyor. Mağaranın içinde yüzde 75 nem var. Astım hastaları için ideal bir mağara."

Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

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