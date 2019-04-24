Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor
Konya Seydişehir'de Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor. 22 kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun mağaralarından olan Tınaztepe Mağarası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.
Konya-Antalya Karayolu'nun Toros Dağları üzerindeki geçişinde yer alan ve 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, önemli bir doğa harikası olma özelliğine sahip.
Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ziyarete açık bölümünde yaz kış değişmeyen ısısıyla misafirlerine farklı bir ortam sunuyor. Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli, Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini söyledi.
Mağaranın 2004 yılında 49 yıllığına turizme açıldığını belirten Çelmeli, "Mağarayı kiraladıktan sonra 1580 metresini ışıklandırarak, gezilir hale getirdik. Mağara dışına da sosyal tesisler kurduk. Güney Kore, Japonya, Polonya, Çin gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçiler var.
Sarkıt ve dikitleri, içinde gölü olan bir mağara. Ulaşımın kolaylığı nedeniyle günübirlik turların düzenlendiği mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gerçek uzunluğu 22 kilometre olan Tınaztepe, Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri. Dünyanın da sayılı üç mağarasından biri." diye konuştu.
Mağaraya ilginin artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Çelmeli, şunları kaydetti:
"Burası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı bir yer. Her yıl turist sayısı yüzde 30 artıyor. Mağaranın içinde yüzde 75 nem var. Astım hastaları için ideal bir mağara."
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