Tieion'daki 'demir ocaÄŸÄ±' gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

Tieion'daki 'demir ocaÄŸÄ±' gün yüzüne çÄ±karÄ±lÄ±yor
Zonguldak'Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esindeki Tieion Antik Kenti'nde devam eden kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunan "demir ocaÄŸÄ±" turizme kazandÄ±rÄ±lacak.
Zonguldak'Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esindeki Tieion Antik Kenti'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunan "demir ocaÄŸÄ±" gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Filyos beldesinde, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n himayesinde, BartÄ±n Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Åžahin YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, 35 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. KazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, kentin yÃ¼ksek bÃ¶lgesinde (Akropol), kuruluÅŸ dÃ¶neminden Orta Ã‡aÄŸ'Ä±n sonlarÄ±na kadar sÃ¼ren yerleÅŸim yeri incelenmesi sÄ±rasÄ±nda "demir ocaÄŸÄ±" bulundu. Ekiplerin, titiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±karÄ±lan "demir ocaÄŸÄ±"nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan planlanan projelerle bÃ¶lge turizmine kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
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"Milattan Ã¶nce 8. yÃ¼zyÄ±la kadar inildiÄŸini bu ocak bize gÃ¶sterdi"
KazÄ± BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Åžahin YÄ±ldÄ±rÄ±m, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l antik kentte yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kentin "kutsal" olarak adlandÄ±rÄ±lan yukarÄ± ÅŸehir bÃ¶lgesinde Arkaik dÃ¶neme ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen demir ocaÄŸÄ± bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Demir ocaÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Milattan Ã¶nce 7. yÃ¼zyÄ±la, baÅŸka bir deyiÅŸle Helen Kolonizasyon DÃ¶nemi'ne yani Karadeniz'de kentlerin ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neme ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen iÃ§liklerle ve demir ocaklarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bu da kentin ekonomisiyle baÄŸlantÄ±lÄ±. Kolonizasyonla ilgili fikirlerimizin daha da artmasÄ±na neden oldu. Bu bÃ¶lgede yine milattan Ã¶nce 7. ve 8. yÃ¼zyÄ±llara ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen oval ve dikdÃ¶rtgen planlÄ± konutlar bulmuÅŸtuk. BunlarÄ±n yanlarÄ±nda atÃ¶lyelerin ve demirci atÃ¶lyelerinin Ã§Ä±kmasÄ±, madencilikle de oldukÃ§a uzun dÃ¶nemlerde uÄŸraÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Demir ocaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra cÃ¼ruflar ile depolama alanlarÄ± da ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu da bu bÃ¶lge aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli." YÄ±ldÄ±rÄ±m, kentteki madenciliÄŸin Ã§ok eski dÃ¶nemlere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini belirterek, "Milattan Ã¶nce 8. yÃ¼zyÄ±la kadar inildiÄŸini bu ocak bize gÃ¶sterdi. Karadeniz'de o bakÄ±mdan oldukÃ§a Ã¶nemli bir bulgu." dedi.
Tieion Antik Kenti
Zonguldak'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki sahil kenti Filyos'ta yer alan Tieion Antik Kenti, rahip Tios Ã¶nderliÄŸindeki Miletos kolonisi tarafÄ±ndan kuruldu. Tios, tarih boyunca Herakleia Pontika (EreÄŸli) ve Amastris'in (Amasra) gÃ¶lgesinde kaldÄ±. RomalÄ±lar tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lÄ±p yaÄŸmalanan kent, daha sonra yeniden inÅŸa edilerek Roma eyaletlerine baÄŸlÄ± ticaret ve balÄ±kÃ§Ä± bÃ¶lgesi olarak varlÄ±ÄŸÄ±na devam etti. BÃ¶lge, sonraki dÃ¶nemlerde ise balÄ±kÃ§Ä± kasabasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 19. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren yabancÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar ve seyyahlarÄ±n ilgi gÃ¶sterdiÄŸi antik kentte 2006'da baÅŸlatÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Karadeniz ve kÃ¼Ã§Ã¼k Asya tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.
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