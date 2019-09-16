Tieion'daki 'demir ocaÄŸÄ±' gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Tieion'daki 'demir ocaÄŸÄ±' gün yüzüne çÄ±karÄ±lÄ±yor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
16.09.2019 - 11:39, Son GÃ¼ncelleme:

Tieion'daki 'demir ocaÄŸÄ±' gün yüzüne çÄ±karÄ±lÄ±yor

Zonguldak'Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esindeki Tieion Antik Kenti'nde devam eden kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunan "demir ocaÄŸÄ±" turizme kazandÄ±rÄ±lacak.

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Zonguldak'Ä±n Ã‡aycuma ilÃ§esindeki Tieion Antik Kenti'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bulunan "demir ocaÄŸÄ±" gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Ä°lÃ§eye baÄŸlÄ± Filyos beldesinde, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n himayesinde, BartÄ±n Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Åžahin YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, 35 kiÅŸilik ekip tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. KazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, kentin yÃ¼ksek bÃ¶lgesinde (Akropol), kuruluÅŸ dÃ¶neminden Orta Ã‡aÄŸ'Ä±n sonlarÄ±na kadar sÃ¼ren yerleÅŸim yeri incelenmesi sÄ±rasÄ±nda "demir ocaÄŸÄ±" bulundu. Ekiplerin, titiz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±karÄ±lan "demir ocaÄŸÄ±"nÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan planlanan projelerle bÃ¶lge turizmine kazandÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

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Tieiondaki demir ocaÄŸÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

"Milattan Ã¶nce 8. yÃ¼zyÄ±la kadar inildiÄŸini bu ocak bize gÃ¶sterdi"

KazÄ± BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Åžahin YÄ±ldÄ±rÄ±m, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l antik kentte yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kentin "kutsal" olarak adlandÄ±rÄ±lan yukarÄ± ÅŸehir bÃ¶lgesinde Arkaik dÃ¶neme ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen demir ocaÄŸÄ± bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Demir ocaÄŸÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Milattan Ã¶nce 7. yÃ¼zyÄ±la, baÅŸka bir deyiÅŸle Helen Kolonizasyon DÃ¶nemi'ne yani Karadeniz'de kentlerin ilk ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neme ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen iÃ§liklerle ve demir ocaklarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Bu da kentin ekonomisiyle baÄŸlantÄ±lÄ±. Kolonizasyonla ilgili fikirlerimizin daha da artmasÄ±na neden oldu. Bu bÃ¶lgede yine milattan Ã¶nce 7. ve 8. yÃ¼zyÄ±llara ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen oval ve dikdÃ¶rtgen planlÄ± konutlar bulmuÅŸtuk. BunlarÄ±n yanlarÄ±nda atÃ¶lyelerin ve demirci atÃ¶lyelerinin Ã§Ä±kmasÄ±, madencilikle de oldukÃ§a uzun dÃ¶nemlerde uÄŸraÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Demir ocaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra cÃ¼ruflar ile depolama alanlarÄ± da ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Bu da bu bÃ¶lge aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli." YÄ±ldÄ±rÄ±m, kentteki madenciliÄŸin Ã§ok eski dÃ¶nemlere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerini belirterek, "Milattan Ã¶nce 8. yÃ¼zyÄ±la kadar inildiÄŸini bu ocak bize gÃ¶sterdi. Karadeniz'de o bakÄ±mdan oldukÃ§a Ã¶nemli bir bulgu." dedi.

Tieiondaki demir ocaÄŸÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

Tieion Antik Kenti

Zonguldak'Ä±n kuzeydoÄŸusundaki sahil kenti Filyos'ta yer alan Tieion Antik Kenti, rahip Tios Ã¶nderliÄŸindeki Miletos kolonisi tarafÄ±ndan kuruldu. Tios, tarih boyunca Herakleia Pontika (EreÄŸli) ve Amastris'in (Amasra) gÃ¶lgesinde kaldÄ±. RomalÄ±lar tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lÄ±p yaÄŸmalanan kent, daha sonra yeniden inÅŸa edilerek Roma eyaletlerine baÄŸlÄ± ticaret ve balÄ±kÃ§Ä± bÃ¶lgesi olarak varlÄ±ÄŸÄ±na devam etti. BÃ¶lge, sonraki dÃ¶nemlerde ise balÄ±kÃ§Ä± kasabasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 19. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren yabancÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar ve seyyahlarÄ±n ilgi gÃ¶sterdiÄŸi antik kentte 2006'da baÅŸlatÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Karadeniz ve kÃ¼Ã§Ã¼k Asya tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

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