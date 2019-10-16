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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Thyateira Antik Kenti’ndeki Roma Caddesi sütunları ayağa kaldırılıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Thyateira Antik Kenti’ndeki Roma Caddesi sütunları ayağa kaldırılıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Thyateira Antik Kenti’nde yürütülen Roma Caddesi’nin günümüze kazandırılması çalışmaları kapsamında 2’nci etaba geçildi. İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütun ayağa kaldırılacak

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Birçok ülkeden ziyaretçi ağırlıyor

İncil’de, Batı Anadolu’da olduğu anlatılan 7 kiliseden birine de ev sahipliği yapan Thyateria Antik Kenti, Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkeden gelen ziyaretçiyi ağırlıyor.

Thyateira Antik Kenti’ndeki Roma Caddesi sütunları ayağa kaldırılıyor

Tekrar ayağa kaldırılıyor

İnanç turizmi açısından Ege Bölgesi’nin önemli noktalarından biri olan Akhisar’daki Thyateria Antik Kenti’nde yer alan sütunlu Roma Caddesi tekrar ayağa kalkıyor.

Thyateira Antik Kenti’ndeki Roma Caddesi sütunları ayağa kaldırılıyor

Venedik Tüzüğü’ne göre yapılıyor

Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmalar, Uluslararası Tarihi Anıtlar Onarım Kuralları olarak bilinen ’Venedik Tüzüğü’ne göre yapılıyor. İlk etapta 5 ayaklı sütun ayağa kaldırıldı. İkinci etapta ise 7 ayaklı sütunun ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandı.Restoratör Taş Ustası Mehmet Limon, "Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özgün malzeme mermer olduğu için, bunu temin noktasında biraz zorlanıyoruz.”

Thyateira Antik Kenti’ndeki Roma Caddesi sütunları ayağa kaldırılıyor

“Anıtların onarılmasında, eski ve yeni yapıları birlikte kullanırken, aynı görünümü elde edemiyoruz. Venedik Tüzüğü’ne göre yapılması gerekli, herhangi bir ekleme, mimari kompozisyondan farkı anlaşılmalı ve gününün damgasını taşımalıdır. Hedefimiz en yakın zamanda, hava koşulları el verdiği sürece en kısa vadede tamamlayacağız" dedi.

 

 

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