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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriThe Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor
Seyahat The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor
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The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor
Seyahat
Hürriyet Haber
15.03.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

Tayland'ın Ko Phi Phi Adası'nda bulunan Maya Koyu kapatılıyor. Başrolünü Leonardo DiCaprio'nun oynadığı The Beach (Kumsal) filmiyle ünlenen Maya Koyu, turist akını nedeniyle kirlenince hakkında kapatılma kararı alındı.

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20 yıl önce Tayland'ın en bakir koylarından biri olan Ko Phi Phi Adası'ndaki Maya Koyu bir Hollywood filmine set olunca turist akınına uğradı ve ekolojik felaket yaşandı.

The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

Maya Koyu, İngiliz yönetmen Danny Boyle'un yönettiği başrolünde Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 2000 yapımı The Beach (Kumsal) filmiyle gündeme gelmişti.

The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

Filmde medeniyetten uzak bir koloni kuran gençlerin yerleştiği koy, kısa süre sonra binlerce turistin akınına uğradı.Plajda güneşlenip şnorkelle dalan turistlerin attıkları plastik ambalajlar, mercan kayalarının dörtte üçünün yok olmasına neden oldu. Koya inşa edilen otellerin atık suları da denize verildi.

The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

Yerel yöneticiler koyun haziran- eylül aylarında kapatılmasına karar verdi. Ancak bu dönem Türkiye'de en yüksek sezon olmasına karşın Ekvator kuşağındaki Tayland turizmi için ise düşük sezonu ifade ediyor. Çevreciler ise yasağın uzatılmasını istiyor.

The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

Maya Kumsalı'na gitmek için Phuket limanından tetne kullanılıyor. İlk kez gidiyorsanız mecburen turistik turlara mahkumsunuz. 100 metre yükseklikteki kayalıklarla çevrili Maya koyundaki kumsal 200 metre uzunluğunda ve bembeyaz kumlardan oluşuyor.

The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

Maya kumsalını görmek için en ideal zaman Kasım-Nisan ayları arası ayrıca  bölgede şnorkelle dalış çok yaygın. Ülkenin genel sıcaklığı yıl boyunca 30 derece civarlarında. Tropikal iklime sahip olan ülkeye yaz ve kış demeden dünyanın her yerinden turistler akın ediyor.

The Beach filmiyle ünlenen Maya Kumsalı kapatılıyor

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