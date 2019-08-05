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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
05.08.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor

Iğdır'da Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve testere biçimindeki sarp kayalıklarla dikkati çeken Testere Vadisi, ziyaretçilerini bekliyor.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan vadi, ilginç kayalık oluşumlarıyla dikkati çekiyor.  Vadinin her iki tarafını kaplayan dik kayalıkların bulunduğu bölge, görünüşü nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılıyor.

Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor

 

Ortasından geçen akarsuyun kenarlarında oluşan ve 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, baş döndürücü şekilleriyle güzel görüntüler oluşturuyor. Görünüşüyle adeta misafirlerini büyülen vadi, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bekliyor.

Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor

Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Adem Yulu, Testere Vadisi'ndeki bu oluşumların dünyanın farklı bölgelerinde görüldüğünü söyledi. Vadinin ilgi çekici jeomorfolojik şekiller barındırdığını belirten Yulu, şunları anlattı:

"Buradaki arazi, jeolojik özellikleri açısından kum taşı ile kil taşı evrelerinin ard arda geldiği bir fliş (kaya tabakaları dizisi) arazisidir. Özelikle Kretase ve Tersiyer devirlerinde meydana gelen fliş arazisinin bulunduğu tabakalar, ilk oluştuğunda yatay olarak gelişmiş olmasına rağmen daha sonra tektonik aktivitelerle kıvrılmış, hatta 90 derece dikleşmiştir. Bu tabakaların dikleşmesine bağlı olarak killi birimler kolaylıkla aşınmış ve geriye bugünkü ilginç coğrafi görünüme sahip farklı özellikteki kum taşları kalmıştır."

Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor

"Buradan herkes çok memnun kalıyor"

Testere Vadisi'ni gezmeye gelen doğa severlerden Gürkan Mengüloğul, vadide doğa sporları ve fotoğrafçılık alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Vadideki kayalıkların doğa severlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çektiğini belirten Mengüloğul, "Vadinin kaya yapısı çok farklı. Zaman zaman il dışından gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz, gezdiriyoruz, fotoğraf çekimi yaptırıyoruz. Herkes çok memnun kalıyor. Burada doğa yürüyüşü, teknik tırmanış, fotoğraf çekimi ve ekstrem doğa sporları yapılabilir" dedi.

Testere Vadisi doğaseverleri bekliyor




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