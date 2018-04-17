Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Test amaçlı atılan bomba bu hale getirdi! Binlerce turist akın ediyor...
Meksika’da bulunan Marieta Adaları dünyanın en ilginç yerlerinden birine ev sahipliği yapıyor… Yıllar önce askeri denemeler sonucu ortaya çıkan Playa del Amor görenleri hayrete düşürüyor. Dev bir çukurun içindeki plaj turistlerin akınına uğruyor. İşte bilgiler…
Meksika’da bulunan Marieta Adaları dünyanın en ilginç yerlerinden birine ev sahipliği yapıyor… Yıllar önce askeri denemeler sonucu ortaya çıkan Playa del Amor görenleri hayrete düşürüyor. Dev bir çukurun içindeki plaj turistlerin akınına uğruyor. İşte bilgiler…
Sıra dışı bir ülke olan Meksika, hem doğasıyla hem de yaşantısıyla ilgi çeken ülkelerden biri. Meksika’yı insanları ve kültüründen sonra ilginç kılan bir konu daha var ki, öğrenince çok şaşıracaksınız…
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Bölgede dikkat çeken noktalardan biri bombalama sonucu ortaya çıkan Playa del Amor plajı. Sıra dışılığın neredeyse başkenti olarak bilinen Meksika'da cenneti andıran bu plaj yoğun ilgi görüyor.
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Playa del Amor plajı, etkileyici yapısı ve eşsiz güzelliğiyle görenleri etkisi altına alan bir güzelliğe sahip.
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Bu gizli plaj, Meksika'nın yemyeşil ve ıssız Marieta adalarından birinde yer alıyor. Dışarıdan bakıldığında sade bir mağara gibi gözüken bu yerin içinde bir cennet yatıyor.
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Plaj, farklı görüntüsüyle sıradanlığı yıkmış ve uğrak bir mekan haline gelmiş halde. Playa del Amor, maceraperestler için popüler bir turistik mekan durumunda. Hatta bu ilginç yere birkaç tur şirketi günlük geziler düzenliyor.
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Mağaranın içinde bulunan ve yukarıdan bakıldığında fark edilmeyen görünümü plajı diğer sıradan plajlardan çok farklı kılıyor.
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Playa del Amor plajının var nasıl oluştuğu da çok ilginç...
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Askeri denemeler sonucu ortaya çıktı Bir zamanlar koruma altına alınan bu plaj şu anda olduğu kadar kullanışlı ve güvenli durumda olan bir yer değildi.
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Bağlı bulunduğu Marieta Adaları ise yüzlerce yıl önce volkanik faaliyetler sonucu oluştu.
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90’lı yılların başlarında ise Meksika Hükumeti çok fazla kullanımı tercih edilmeyen, boş olan bu adaları askeri faaliyetler için kullandı.
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Ada, bomba ve çeşitli patlayıcılar için bir test görevi de görüyordu. Bu test amaçlı gerçekleştirilen bombalamalar burada birçok mağara ve oyukların oluşum sebebi olarak biliniyor.
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Playa Del Amor, şu anda doğal ve beşeri faaliyetlerin bir sonucu olarak oluşmuş ve sonradan deniz kültürü için yapılmış bir bölge durumunda bulunuyor.
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Bu eşsiz plaja gelen ziyaretçiler krater duvarlarıyla korunaklı alana gelmek için kayaların altında yer alan 25 metrelik kısa su altı tünelinden yüzerek geçiyor.
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Bölge hakkında olumlu sonuç doğuran gelişmeyse ilk 2005 yılında yaşandı. Çünkü bölge o yıllarda resmen milli park ilan edildi.
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Ve bunun sonucunda bu bölgede daha fazla askeri test yapılmasının ve ada yapısının bozulması önlendi…
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Adanın özelleşmesinin ardından bölgede artık sadece yüzme, kano sporu yapma ve keyifli anlar geçirmeye izin verilmeye başlandı…
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Bölgeye ulaşım oldukça farklı ve biraz zahmetli. Yolcuların Playa del Amor plajına ulaşmaları için ilk olarak 60 dakikalık bir tekne yolculuğu yapmaları gerekiyor.
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Ardından kano ya da Pasifik Okyanusu'nu plaja bağlayan uzun bir su tüneli boyunca yüzmeleri gerekiyor.
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Yalnız ziyaretçilerin bu tenha cennete doğru yüzerken tüp kullanmalarına hatta nefeslerine bile tutmalarına gerek yok çünkü su ile kayalık arasında yaklaşık altı fitlik bir alan var…
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Sosyal medyada tartışma yaratan bu sahilin varlığından hala şüphe duyanlar var. Ancak yılın belirli kesimlerinde oldukça yoğun ziyaretçi ağırlayan bölgenin varlığı su götürmeyecek bir gerçek.
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Meksika’nın cennet adası Marieta’nın gizli plajı Playa Del Amor her gün yüzlerce turist tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor.
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Ayrıca bu bölge hakkında birçok fotoğraf ve etkileyici videolar bulunuyor.
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Dünyanın en etkileyici doğa olayları Doğa, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez pek çok güzellik sunuyor. Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Üstelik bu büyülü güzellikteki yerlerden biri de Türkiye’de… İşte gözlerinizi alamayacağınız muhteşem doğa olayları...