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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Terörden temizlenen Çukurca festivale hazırlanıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.04.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Terörden temizlenen Çukurca festivale hazırlanıyor

Terörden arındırılan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 2-5 Mayıs'ta düzenlenecek "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"nin heyecanı yaşanıyor.

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Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Irak sınırındaki ilçenin tanıtılması ve doğa turizminin geliştirilmesine yönelik projeler devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle 2-5 Mayıs'ta ödüllü "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" gerçekleştirilecek.

Terörden temizlenen Çukurca festivale hazırlanıyor

Birçok doğasever ve ünlü fotoğrafçı ile dağcının katılması beklenen festivalde dağ bisikleti, off-road, paintball, kano, rafting, trekking, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler yapılacak. Yine bu çerçevede fotoğraf tutkunları, ilçenin tarihi Kale Evlerini ve tahin üreten su değirmenini, çeltik tarlalarını, doğal güzelliklerini ve günlük yaşamını fotoğraflayarak ödül almak için birbirleriyle yarışacak.

Festival, ilçede heyecan oluşturdu
Festival kapsamında yapılacak "Paintball Türkiye Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası''nın gerçekleştirileceği sahanın oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Kentin tanıtımının yanı sıra ekonomisine de katkı sağlaması beklenen festival, ilçede heyecan oluşturdu.

“Geleneksel hale getiriyoruz”
Kaymakam Temel Ayca, organizasyonun İçişleri Bakanlığı himayesinde 2-5 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi. Etkinliğin ilkini geçen sene gerçekleştirdiklerini anımsatan Ayca, "Foto safarinin bu sene ikincisini düzenleyip bunu geleneksel hale getiriyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu organizasyon Çukurca'da düzenlenmeye devam edecek." dedi.

Terörden temizlenen Çukurca festivale hazırlanıyor


"Off-road yarışları bölgede ilk defa Çukurca'da yapılacak"
Bu yılki organizasyonda doğa sporlarının ön planda olacağını anlatan Ayca, şöyle konuştu: "Bu kapsamda off-road, yamaç paraşütü ve dağcılığına, raftinginden kanosuna kadar çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Bazıları ilk defa bölgemizde düzenlenmiş olacak. Özelikle off-road yarışları bölgede ilk defa bu organizasyon kapsamında Çukurca'da gerçekleştirilecek. Organizasyonumuzdan sonra bazı aktivitelerimizi artık düzenli hale getireceğiz. Bunların bir tanesi rafting. Raftingle ilgili bir yıldır çalışıyoruz."

“Paintball bundan sonra Çukurca'da da yapılır hale gelecek”
Ayca, sporcuların kalabileceği rafting hizmet binasının açılışını da etkinlik kapsamında yapacaklarını aktardı. Paintball sahası için çalışmaların sürdüğünü belirten Ayca, "Paintball bundan sonra Çukurca'da da yapılır hale gelecek. Bununla ilgili takımlarımıza, gençlerimize eğitimler veriyoruz. Paintball takımlarımız oluşuyor. Yamaç paraşütü ile ilgili de organizasyondan sonra gençlerimize eğitimler düzenleyeceğiz. Federasyondan da bu konuda çok güzel destekler aldık." diye konuştu.


Terörden temizlenen Çukurca festivale hazırlanıyor


“Çukurca denildiği zaman akla doğa sporları gelecek”
Organizasyonun amacının ilçeyi doğa sporları merkezi haline getirmek olduğunu bildiren Ayca, şunları kaydetti: "Bundan sonra Çukurca denildiği zaman akla doğa sporları gelecek. Bu organizasyonumuz ile güzel bir başlangıç yapılmış olacak. Foto safariyle ilgili geçen sene çok güzel geri dönüşler almıştık. Çukurcalı vatandaşlarımız gelen fotoğraf sanatçıları evlerinde ağırlamışlardı. Bu yıl da aynısı olacak. Festivalin Çukurca'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Çukurca bundan sonra bu tür haberlerle anılmaya devam edecek ve geleceği daha da iyi olacaktır."

Terörden temizlenen Çukurca festivale hazırlanıyor


"Mutluyuz, heyecanla bekliyoruz"
Narlı Köyü Muhtarı Rıdvan İnanç da etkinliğin ilçenin tanıtımı için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Geçen sene 70'e yakın misafirim oldu. Bu davetlilerin tamamını ilçe halkı misafir etti. Bu yıl 300'den fazla katılımcı bekleniyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı düşünüyoruz. Bu tür faaliyetlerin ilçemizde, köylerimizde sıklıkla yapılması, ilçemizin tanıtımı açısından son derece önemlidir." ifadesini kullandı. Esnaf Abdurrahman Koruçi ise geçen yıl düzenlenen etkinliğin güzel geçtiğini anlatarak, "Foto safarinin bu yıl ikincisi düzenlenecek. Bundan dolayı mutluyuz, heyecanla bekliyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz. Çukurca hazır ve bekliyor. Başta kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

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