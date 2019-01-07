Termal turizmin başkenti: Afyonkarahisar

Türkiye'de kaplıca ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen şehir olan ve son yıllarda kongre turizmi ile de öne çıkmaya başlayan Afyonkarahisar, 5 yıldızlı termal tesisleri, tarihi ve doğal güzellikleri, yöresel lezzetleriyle kış turizminin gözde merkezleri arasında yer alıyor.

Özellikle yarıyıl tatillerinde tüm tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı Afyonkarahisar'ın bu tatil döneminde de turistlerin ilk tercih edeceği turizm merkezlerinden biri olması bekleniyor. Zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da, misafirler 42 derecelik termal havuzlardan yaz kış yararlanabiliyor. Tarihte şifa kaynağı olan İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki kaplıca ve maden suları, Roma döneminden bu yana önemini yitirmeyen Bolvadin ilçesindeki Heybeli Termal Turizm Merkezi, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Ömer ve Gecek kaplıcaları ve il merkezindeki otelleriyle Afyonkarahisar, termal turizmde yıllardır ilk sırada yer alıyor.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında tatilcilerle dolup taşan termalin başkenti, kentin dört ayrı bölgesindeki termal su havzası, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, üçü Sandıklı ilçesinde 5 yıldızlı toplam 10 oteliyle yurt içi ve dışından gelen misafirleri ağırlıyor. Cilt, akciğer, karaciğer hastalıkları ve romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bulunan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen kaplıcalar, hafta sonları günübirlikçilerin akınına uğruyor.

Bir milyona yakın turisti ağırladı

Günlük yatak kapasitesi 25 bine ulaşan kentteki termal tesisler, geçen yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı. Ayrıca termal otellerdeki kongre merkezleri, "kongre turizmi" alanında birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve firmaya ev sahipliği yapıyor. Şifalı çamuruyla ünlü Sandıklı'daki 2 bin yıllık Hüdai Kaplıcaları'na yurt içi ve yurt dışından gelen turistler, soğuk kış günlerinde çamur banyosu ve termal suda şifa arıyor.

Kaplıcalarda, cilt bakımı açısından faydalı olduğu belirtilen çamur banyoları, güzellik ve estetik için de tercih ediliyor. Termal turizm için Afyonkarahisar'a gelen misafirler, kentin simgesi ‘Afyon Kalesi’ ve eteğindeki tarihi konakları da ziyaret ediyor. Dünyadaki 100 kadar Mevlevihane arasında, Konya'dan sonraki en önemli merkezlerden olduğu ifade edilen Afyonkarahisar Mevlevihanesi de şehrin önemli eserleri arasında yer alıyor. Kente uğrayanlar, Afyon lokumu ve sucuğunun yanı sıra manda sütünden yapılan kaymağı almadan ayrılmıyor.

Termal, kongre ve spor turizminde popüler

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'ın son yıllarda sağlık, termal turizmin yanında kongre ve spor turizminde de popüler olmaya başladığını söyledi.

Kentteki otellerin hem sağlık hem dinlenme amacıyla tercih edildiğini belirten Gümüşhan, "Son yıllarda Afyonkarahisar'ın iç turizmde gereken ilgiyi gördüğünü ve bu ilginin giderek arttığını görüyoruz. Biz tüm oteller ve firmalar olarak 2018 yılını çok iyi şekilde kapatıyoruz. 2019'u da en iyi şekilde geçireceğimizi ümit ediyorum. 2019 yılında özellikle sömestir tatilini de yüksek dolulukla geçireceğiz." diye konuştu.

Cilt bakımı yaptırıyorlar

Ziyaretçilerin, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine de ilgi gösterdiğini vurgulayan Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Misafirlerimiz, hem termal sulardan faydalanıyor hem de buradaki tarihi ve turistik yerleri geziyor. İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi, Kocatepe, Mevlevihane, Afyon Kalesi gibi yerler ilgi görüyor. Afyonkarahisar'ın meşhur Uzun Çarşısı'nı ziyaret edip, lokum, sucuk ve kaymak alıyor, yöreye has Afyon kebabı yiyorlar. Otele gelen misafirlerimiz termal suda şifa ararken, cilt bakımı da yaptırıyor. Termal su ve çamurun cilde de çok iyi geldiği biliniyor."

Gümüşhan, spor turizmiyle de öne çıkan şehirde, 2018'de yaklaşık 80 takımın sezon başı hazırlığını yaptığını dile getirerek, "Afyonkarahisar turizmde çeşitliliğin en fazla olduğu iller arasında. Yurt dışına da açılarak turistik tesislerdeki doluluk oranını yılın 12 ayında en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçi sayısı iki-üç katına çıktı"

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Hüdai Kaplıcaları'ndaki termal çamurun birçok hastalığın tedavisi ile cilt bakımında kullanıldığını anlatarak, "Termal su ve bölge toprağının bileşiminden ortaya muhteşem bir çamur çıkıyor." dedi. Dünyada genelinde Japonya gibi ülkelerin termal çamur alanında ön plana çıktığını, Sandıklı'nın bu alanda ilgi gördüğünü belirten Çöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çamur banyoları denilince dünyada Japonya, ülkemizde ise Sandıklı ciddi yol almış durumda. Sağlık Bakanlığı onaylı, ciddi manada şifa kaynağı olduğunu belgeledik. Genel itibarıyla kaplıcalara Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Hatay, Konya ve Eskişehir civarından yoğun turlar geliyor. Yurt dışından gelen misafirlerin sayısı da artıyor. Bu ilgiyi yurt dışında daha fazla ülkeye yaymayı, ilçemize iç ve dış turizm odaklı katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kaplıcalar bölgemize gelen misafir sayısı son yıllarda 2-3 katına çıkmış durumda. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor."