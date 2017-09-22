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Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

Avustralya'nın Sydney şehrinde bulunan 'Icebergs' havuzu, ilginç yapısıyla diğer havuzlardan biraz farklı.Tepeden bakıldığında plaj görüntüsü veren havuz görenleri şaşırtıyor.

Hürriyet Haber
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Bu havuza tam tepeden bakıldığında, havuzun dibindeki dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor.

Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

İtalya aşığı ünlü plaj fotoğrafçısı Eugene Tan, önce İtalya'nın Amalfi sahilinde güneşlenenlerin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekti.

Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

Havadan yaptığı bu çekimden elde ettiği bu kareyi, 50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf olarak su geçirmez vinil üzerine bastırdı

Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

Eugene Tan ve ekibi, Sydney'in ünlü 'Bondi Icebergs' havuzunun haftalık temizlik gününde, yeni içinde su yokken, ellerindeki dev baskıyı bu havuzun dibine yerleştirdi ve havuza tekrar su verildi.

Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

Havuzun tepeden çekilmiş fotoğraflarında, havuzun içi gerçekten de ayrı bir plaj gibi görünüyor.

Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

Bu havuzun fotoğraflardan bir albüm hazırlayıp paylaşan Eugene Tan, içindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşımak için böyle bir projeye giriştiğini söylüyor.

Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

Kaynak: Hürriyet Haber

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Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz
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