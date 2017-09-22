Tepeden bakıldığında plaj gibi görünen havuz

Bu havuza tam tepeden bakıldığında, havuzun dibindeki dev sahil fotoğrafı nedeniyle havuzun içinde ayrı bir plaj varmış gibi görünüyor.





İtalya aşığı ünlü plaj fotoğrafçısı Eugene Tan, önce İtalya'nın Amalfi sahilinde güneşlenenlerin yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekti.







Havadan yaptığı bu çekimden elde ettiği bu kareyi, 50 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde dev bir fotoğraf olarak su geçirmez vinil üzerine bastırdı





Eugene Tan ve ekibi, Sydney'in ünlü 'Bondi Icebergs' havuzunun haftalık temizlik gününde, yeni içinde su yokken, ellerindeki dev baskıyı bu havuzun dibine yerleştirdi ve havuza tekrar su verildi.





Havuzun tepeden çekilmiş fotoğraflarında, havuzun içi gerçekten de ayrı bir plaj gibi görünüyor.





Bu havuzun fotoğraflardan bir albüm hazırlayıp paylaşan Eugene Tan, içindeki İtalya aşkını Avustralya'ya taşımak için böyle bir projeye giriştiğini söylüyor.







