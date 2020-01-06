Teleferikte metrelerce, kara yolunda kilometrelerce kuyruk

KÄ±ÅŸ turizminin gÃ¶zde merkezlerinden UludaÄŸ'a pazar gÃ¼nÃ¼ ulaÅŸmak imkansÄ±z hale geldi. Teleferikte sÄ±ra bekleyen vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan metrelerce, UludaÄŸ yolunda ise Milli Park giÅŸelerinde ÅŸehir merkezinden geliÅŸ istikametine doÄŸru 5 kilometrelik araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu.

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Hafta sonunda UludaÄŸ'da yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor. EÅŸsiz Bursa manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde zirveye Ã§Ä±kmak isteyenler teleferiÄŸe yÃ¶neldi. VatandaÅŸlarÄ±n akÄ±nÄ± Ã¼zerine teleferikte uzun kuyruklar oluÅŸtu. Kuyruklar, iÃ§eriden dÄ±ÅŸarÄ±ya doÄŸru taÅŸtÄ±. Pazar gÃ¼nÃ¼ olmasÄ± sebebiyle teleferikle UludaÄŸ'a Ã§Ä±kmak isteyen vatandaÅŸlar sÄ±raya girerek bilet alÄ±yor. EÅŸsiz Bursa manzarasÄ± eÅŸliÄŸinde zirveye Ã§Ä±kmak istediklerini sÃ¶yleyen vatandaÅŸlar, sÄ±ranÄ±n beklemeye deÄŸer olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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Yolda kilometrelerce kuyruk

Ã–te yandan, Ä°stanbul'a bu sene kar yaÄŸmamasÄ± Ã¼zerine Ä°stanbullular soluÄŸu UludaÄŸ'da aldÄ±. Hal bÃ¶yle olunca Milli Park giÅŸelerinde ÅŸehir merkezinden geliÅŸ istikametine doÄŸru 5 kilometrelik araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Milli Park giÅŸelerinde 3 kapÄ± da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, uzun araÃ§ kuyruÄŸu havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. AyrÄ±ca UludaÄŸ'Ä±n eÅŸsiz yeÅŸili beyaz ile birleÅŸince ortaya kartpostallÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§Ä±ktÄ±. Uzun kuyruk sebebiyle UludaÄŸ'a ulaÅŸmak imkansÄ±z hale geldi. Bu durumu fÄ±rsata Ã§eviren bazÄ± vatandaÅŸlar ise zirveye Ã§Ä±kmaktan vazgeÃ§erek yol kenarÄ±nda mangal yaptÄ±.

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