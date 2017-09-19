Teknede de Topuklu Efeyim Ama Bir Farkı Var

2 Kasım 2002 genel seçimleri, AKP’yi iktidara getirirken, Aydın’da çok ilginç bir olay yaşanıyordu. O gün 34 yaşında bir kadın, CHP’den milletvekili seçilmek için seçime giriyordu. Kadının adı Özlem Çerçioğlu idi.

Onun oy verdiği sandığın 2 kilometre ötesindeki bir başka sandıkta ise Halil Kahyaoğulları adlı bir kişi, DYP(Doğru Yol Partisi) temsilcisi olarak sandık görevlisiydi. Halil Kahyaoğulları, Özlem Çerçioğlu’nun öz babasıydı. Kendisi DYP temsilcisi olarak görev yaparken, kızı CHP’den milletvekili seçiliyordu.

2002 yılında yaşanan bu olay, Özlem Çerçioğlu’nun geldiği aile hakkında yeterince bilgi veriyordu.

Özlem Çerçioğlu 1968 yılında Nazilli’de doğmuştu. Babası otoriter bir insandı, ama kızının siyasi tercihine karışmayacak kadar demokratik bir karaktere sahipti. Otoriterliği, daha çok kızını koruma içgüdüsü olarak kendini gösteriyordu. Ortaokul ve lise için İzmir Anadolu lisesini kazanmıştı ama babası onun Nazilli’de okumasını istiyordu. Özlem Çerçioğlu liseyi orada okuyacaktı. Üniversiteyi babasının dizinin dibinde olmasa da, hemen biraz ilerideki Selçuk Üniversitesi’nde okuyacak ve Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünü bitirecekti.

Üniversite öğreniminden sonra Sultanhisar’da Jantsa’da çalıştı. Çoğu insan, Jantsa’nın Ceo’su olan eşi Ercan Çerçioğlu ile oradaki işi sırasında tanıştığını sanır. Oysa tanışmaları çok eskiye 1982 yılına gider. Özlem Çerçioğlu o sırada 14 yaşındadır ve yazları gittikleri Kuşadası’ndaki sitedeki komşularından biri Ercan Çerçioğlu’dur. Yani tam bir çocukluk aşkıdır bu.

Birlikte Amerika’ya giderler.

New York’ta bir özel firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak çalışır. Oradaki Türk sivil toplum örgütleriyle ilk teması orada başlar. Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını

kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi konularda çalışır. Sonra siyaset gelir ve CHP’den 2 dönem milletvekilliği yapar.

Ama onu Türk kamoyuna “Topuklu Efe” olarak tanıtacak olan olay 2009 yılında milletvekilliğini bırakarak attığı en iddialı adım olacaktır. Erkek egemenliğindeki muhafazakar Ege şehrinde, belediye başkanlığına aday olur.

İlk seçimi az farkla kazanır.

Ama öyle bir Topuklu Efe olur ki…

İkinci seçimde AKP ile farkı daha da arttırır.

Özlem Çerçioğlu, Aydın’a 7 kilometre uzaklıktaki Çakırbeyli’de oturuyor. Burası Türkiye tarihine Adnan Menderes’in doğup büyüdüğü yer olarak geçti. Özlem Çakıroğlu burada bir Adnan Menderes müzesi kurmak istiyor. Şimdilik onun adına küçük bir köşe hazırlattı. Menderes’in doğup büyüdüğü bu yerde son seçimde oyların yüzde 65’ini aldı…

Hürriyet Aydın Buluşması gecesinde harika bir zeybek oynadıktan sonra sohbet ediyoruz.

“Akşam kendi başınıza kaldığınızda ne düşünüyorsunuz” diyorum…

“Belediyecilik öyle bir meslek ki, size boş zaman bırakmıyor” diyor.

Ama bu bir şikâyet değil. “Bunu bilerek bu işe giriyorsunuz” diyerek sözünü tamamlıyor.

Kendine kalan çok küçük boş zamanlarda iyi bir yelkenci…

“Evelallah orada da topuklu efeyim. Ama tekneye binerken tabii ki topuklu ayakkabımı çıkarıyorum”