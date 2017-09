Tazminat parasıyla motosikletle dünyayı geziyor!

Tanajewska “16 yaşında motosiklet kullanmaya başladım. Motosikletle gezmeyi, yollarda tecrübeler yaşamayı seviyorum. Dünya turuna çıkmak benim hayalimdi. İki yıl önce bir kaza geçirdim. Kazada kolum ve ayağımı kırıldı. Kazadan dolayı tazminat aldım. Tazminatı alınca bir karar vermem gerekti, ya şimdi ya hiç dedim. O zamana kadar bu rüyayı gerçekleştirmemi engelleyen tek şey paraydı. Tazminat parasıyla iki yıl için işime ara verecek tura çıktım.

Ben bir gezginim, yolda olmayı, çölde motor sürmeyi, kamp yapmayı ve doğayı seviyorum. Avustralya’dan Avrupa’ya sürecek olan bir tur planladım. Şu an Türkiye’deyim. Kış için Polonya’ya gideceğim. Baharda Afrika’ya, Güney Amerika ve Amerika’ya gitme için Polonya’dan yola çıkacağım. Bu motoru (GS 800) yaklaşık 5 yıldır kullanıyorum. Bu ikinci motosikletim. İlk motosikletim geçirdiğim kazada kullanılamaz hâle geldi” ifadelerini kullandı.







Böyle bir dünya turundan sonra normal hayata dönmenin çok zor olduğunu, tur sonunda Avustralya’ya geri döneceğini belirten Tanajewska “Tur nerede bitecek henüz bilmiyorum. Paramın bana 2 yıl yeteceğini umuyorum. Yolda para kazanmanın bir yolunu bulursam 2 yıldan daha fazla da sürebilir. Böyle bir turdan sonra normal hayata dönmek çok zor olacak. Sanırım tur bitince Avustralya’ya geri dönmek isterim çünkü yaşamak için çok güzel bir ülke. Kitap yazmayı düşünmüyorum. Şu an zaten gezilerimle alakalı bir blog yazıyorum ve bu, bütün zamanımı alıyor. Ayrıca gittiğim her ülkede çektiğim amatör videoları YouTube’da yayınlamayı planlıyorum bu yüzden bir belgesel hazırlamayı da düşünmüyorum. Tabiat farklı ve çok güzeldi ama bu turun en ilginç kısmı tanıştığım insanlardı.









Bütün eski Sovyet ülkelerine, çoğu Müslüman olan ülkelere gittim. İnsanlarla ilgili hiç bir kötü tecrübe yaşamadım. Özellikle Türkiye’de insanlar çok yardımsever. Motorumla birkaç problem yaşadım. İnsanlar çok yardımcı oldular. Bu yüzden Türklere teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de güzel yollarınız var, bir günde 800 kilometre yol yapabilir, yorulmazsınız. Ayrıca İstanbul harika bir şehir” dedi.





“Korktuğum başıma geldi”



Tura çıkmadan önce Avustralya’da bol bol lastik değiştirme alıştırmaları yaptığını belirten Tanajewska, “Turda geçirdiğim her gün benim için macera doluydu. Avustralya’dan ayrılmadan önce en büyük korkun nedir diye sormuşlardı. Onlara lastiğin patlaması ve onu tamir edememek diye cevap vermiştim. Lastiklerin içinde borular var, bu lastikteki patlağı tamir etmek gibi bir şey değil. Lastiği tamir etmek için yerinden çıkarıp, boruyu değiştirip lastiği tekrar yerine takmanız gerekiyor.









Teknik bir iş. Nasıl yapılacağını bilmiyorsanız zor bir iş. Bu yüzden, tekerleğimin patladığı ilk yer Türkiye’de oldu yanımda yardım edecek birileri vardı. Bir de GPS cihazımı yere düşürdüm ve bozuldu. Böyle konularda ikinci bir planınız olmalı. Ben de telefonumu kullandım. Moğolistan’da yaralandım, dizimi incittim, Kazakistan’da ufak bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım” dedi.







Kadın olmanın avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu belirten Tanajewska “Dezavantajları arasında en önemlisi güvenlik. Moğolistan’da bir iki kere kendimi güvensiz hissettim ama bunun dışında yol boyunca hiç bir ülkede sıkıntı çekmedim. Kimseye görünmezsem başıma bir şey gelmez diye düşündüğüm için eğer kamp yapacaksam ya gözden ırak ya da kalabalık yerlerde yapmayı tercih ettim. Avantajları ise eğer kadınsanız herkes size karşı cömert ve misafirperver. Birçok firma size sponsor olabiliyor” dedi.