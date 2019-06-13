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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayland’ın kalbi: Bangkok
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Hürriyet Seyahat
13.06.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Tayland’ın kalbi: Bangkok

Bangkok'un dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olmasının birçok nedeni var. Tayland’ın başkenti, uzun yıllar boyunca kıyı şeridinde sırt çantalı gezginlerden lüks yolculara kadar gelen herkesi muhteşem Tayland mutfağının lezzetleri ve büyüleyici kültürü ile misafirlerini ağırladı. Her geçen gün egzotik seyahatin hayalini kuranlarının ilk durağı olan Bangkok her gelen kişiye gizemlerini ayrı ayrı açarak büyülü tapınaklarında farklı bir atmosfer sunuyor.

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Bangkok'a uçuşlar Bangkok Uluslararası Havalimanı olarak da bilinen Suvarnabhumi Havalimanından yapılıyor.  Burayı ilk kez ziyaret ediyorsanız, Bangkok'un uç noktalardan biri olduğunu bilmelisiniz. Bangok’a daha önce hiç gitmediyseniz yolculuğunuzun daha ilk adımında bu şehre ısınmanız, adapte olmanız daha uçaktayken bile mümkün. Yolcularına birçok farklı hizmet sunarak rahat, keyifli ve eğlenceli bir uçuş geçirmesi için sınırsız bir hizmet veren Emirates Havayolları ile yerel lezzetlerden ilham alan mutfağı ve kesintisiz eğlence sistemiyle Bangok’un hem lezzetlerine hem de eğlence kültürüne ilk adımı atmış olabilirsiniz. Emirates aynı zamanda çocuklu ailelerin de yolculuk sırasındaki en büyük yardımcısı. Tayland uçuşu uzun bir uçuş ama Emirates Havayollarına ait uçakların geniş koltuk aralıkları, canlı spor kanalları dâhil olmak üzere 4 binin üzerinde eğlence kanalısayesinde çocuklarınızla seyahat ederken de oldukça konforlu uçuşlar gerçekleştirebilirsiniz.

Tayland’ın kalbi: Bangkok


Saraylar, tapınaklar, yüzen pazarlar…

Bangok Tayland’a gelenlerin olmazsa olmaz duraklarından. Şehrin merkezindeki plazalardan uzaklaştıkça karşılaşacağınız etkileyici tapınaklar, suyun üzerine kurulu yüzen pazarlar karşılaşabileceğiniz en egzotik görüntüleri sizlere sunuyor. Birçok turistin ilk duraklarından biri olan yüzen pazarlarda minik kayıklarda gezerken bir yandan da diğer kayıklarda satılan tropikal meyve ve meyve sularını tadabilir veya teknelerde pişen yerel lezzetleri deneyebilirsiniz. Yüzen pazarların en ünlüleri olan TalingChan Market, BangKuWiang Market, ThaKha ve DamnoenSaduak yılın her dönemi yoğun ilgi gören turistik bölgelerden. 

Tayland Krallığı’nın sembolü

Uzak Doğu'nun gezilecek en güzel şehirlerinden bir tanesi olan Bangkok, yüzen pazarları dışında, Büyük Saray, Şafak Tapınağı, Yatan Buda Heykeli ve Khaosan Road şehirde gezip görüleceken önemli yerlerden bazıları... Özellikleşehrin en ünlü simgelerinden biri olan büyüleyici Büyük Saray, Tay kültürünü anlamak isteyen gezginlerin gezilecek yerler listelerinin ilk sırasında yer almalı. 1782 yılında, tahtın Bangkok’a taşınmasına karar verilmesinin ardından yapımına başlanan saray, 1925’e kadar kraliyet ailesi tarafından devletin yönetim merkezi ve ikametgâh olarak kullanılmış. 100e yakın yapının bulunduğu saray kompleksi, savunma duvarları ile çevrili ve iç içe geçmiş üç avludan oluşuyor.  Saray, halen daha içindeki savaş bakanlığı ve devlet daireleriyle Tayland Krallığı’nın sembolik kalbi olmaya devam ediyor. Büyük Saray’ın mimarisi ve özellikle de işçilikteki ince detayları Tayland halkının yaratıcılığı ve süsleme sanatındaki ustalığını da gözler önüne seriyor. Zümrüt Buda Heykeli’nin bulunduğu tapınak, dış avluda en çok ilgi çeken yapı konumunda.

WatPhraKaew yani Zümrüt Budha Tapınağı anlamına gelen yer Tayland’ın en önemli kutsal yeri kabul ediliyor. Resmi adı WatPhra Sri RattanaSatsadaram olan tapınak, dışarıdan bakıldığında diğer Budist tapınaklardan pek de farklı değil gibi görünüyor. Ancak tapınağı bu kadar önemli yapan şey onun, tek parça yeşil zümrüt blok üzerinde oyulmuş 66 cm yüksekliğindeki Buddha heykeline ev sahipliği yapması ve tapınağın kalbine yerleştirilmesi. 

Bir diğer önemli tapınak olan EmeraldBuddhaTapınağı’da seyahatiniz sırasında mutlaka görmeniz gerekenlerden. Diğer tapınaklar aksine bu tapınakta, rahipler için yaşam alanları bulunmuyor. Özenle inşa edilmiş kutsal binalar, heykeller ve pagoda için dekore edilmiş bir tapınak burası.

Tayland’ın kalbi: Bangkok


WatPho (Yatan Buda Tapınağı)

WatPho (Yatan Buda Tapınağı) veya diğer adıyla WatPhraChetuphon Tapınağı da, Bangkok Buddha Tapınağı’nın hemen arkasında yer alan ve Bangkok’a gelen her gezginin ilk görmesi gereken yerlerden biri. Burası hem Bangkok’un en büyük tapınaklarından hem de altın varak kaplı 46 metre uzunluğundaki dev Buddha heykeli ile de dünyanın en ünlülerinden. 

ChatuchakHaftasonu Pazarı

Tüccar ve toptancıların pazarı olarak da bilinen Chatuchak Pazarı Bangkok’ta en fazla alışveriş yapabileceğiniz bir yer. Özellikle Uzakdoğu mutfağının farklı lezzetlerini tatmak isteyenler için de bir numaralı adres.  35 dönümlük bir arazi üzerine kurulan ve 8 bin fazla tezgah bulunan pazarı haftasonları 200 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Bangkok’ta geçirecek bir hafta sonunuz varsa ChatuchakHaftasonu Pazarı’nda bir turu da araya sıkıştırmanız farklı bir deneyim olacaktır.

Khao San Road

Gezginlerin Bangkok’taki buluşma noktası olan Khao San Road, Tayland’ın en popüler ve aynı zamanda hala en uygun fiyatlı caddelerinden birisi. Gece gündüz enerjisi hiç düşmeyen ve daire şeklindeki saraylar ve tapınaklar bölgesi eski şehir Rattanakosin’in kalbinde bulunan Khao San Road önemli saray, tapınak ve müzelerin olduğu bölgeye de yürüme mesafesinde bulunuyor.

Yerel lezzetleri tadın

Tayland’a özgü bir durum olan sokak lezzetlerini günde milyonlarca insan tadıyor. Şehirde sokakta yemek yeme kültürü çok yaygın olduğundan hemen her sokakta seyyar tezgahlarda satılan envai çeşit yiyecek bulmanız mümkün. Ancak Tayland’a gittiğinizde bu şehrin milli lezzetlerinden biri olan Pad Thai hemen hemen her noktada bulabileceğiniz en meşhur yemek. Yemek tezgahlarının en çok olduğu SukhumvitSoi 38 caddesi ise birçok alternatif lezzeti tadabileceğiniz bir yer.

Tayland’ın kalbi: Bangkok


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