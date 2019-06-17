Tayland’ın en gözdesi Phuket

Phuket yolculuğunda Emirates Havayollarını tercih eden yolcular ise bu dinginliği ve konforu yolculuklarının ilk anından yakalamış oluyor. Emirates yalnızca Phukete uçmakla kalmıyor yolcularına uçuş boyunca kendi kendilerine zaman ayırmalarına ve rahatlamalarına olanak sağlıyor. Emirates Hava Yolları yolcularına çok fazla çeşit barındıran menüden en taze malzemelerle yapılmış bölgesel yemekleri seçme imkânını sunuyor.



Emirates Hava Yollarının yolcuları için en önemli hizmetlerinden biri de ice platformu. Bu platform sayesinde yerden 40.000 ft yukarda olsanız bile 4000’den fazla kanalı takip edebiliyorsunuz. Sadece tv şovlarıyla kalmayıp dilerseniz tuttuğunuz takım veya desteklediğiniz sporcunun canlı maçlarını ve en son çıkan filmleri, kullandığınız dile göre alt yazılı veya dublajlı olarak izleyebiliyorsunuz. Emirates Hava Yolları arkadaşlarını kıskandırmak isteyen yolcularını da düşünerek onlara WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, Viber Chat veya WeChat'te programlarında geçerli olmak üzere iki saatlik ücretsiz mesajlaşma hakkı veya selfielerini arkadaşlarıyla paylaşabilmeleri için 20 MB ücretsiz internet sunuyor.



Hint Okyanusu’nda olan Phuket, Tayland‘ın 50’den fazla ada ve adacığının içinden en gözde ve en büyük olanı. Adaya Phuket Uluslararası Havalimanı’ndan ulaşım sağlanıyor ve artık adaya direk uçuşlarla aktarma yapmadan da ulaşmak mümkün. Adanın popüler yerlerinden olan Patong, Kata, Karon, Kamala, Rawai, Surin plajları ile Phuket Town konaklama için de en uygun yerler. Phuket’te sıra dışı bir tatil geçirmek isterseniz tatilinizi doğayla iç içe yapabilirsiniz. Ama başlıca yapmanız gerekenler listesinde mutlaka Phuket’ten sürat teknesiyle Phi Phi turu ve James Bond Adası Gezisi olmalı. Bu turlar adada katılabileceğiniz en popüler ve güzel turlar arasında yer alıyor.







Chalong Bay



Phuketi gezerken ilk olarak gezinize Chalong Bay’dan başlayabilirsiniz. Burası renkli atmosferiyle hem gezme, hem eğlence hem de kültürel turları bir arada yapacağınız bir bölge. Eğer adrenalin dolu bir tatil geçirmek isterseniz de burada bulunan Jungle Xtrem Adventures Park‘a mutlaka uğramalısınız.



Big Buddha



Adanın en önemli ve saygı duyulan yerlerinden biri olan Big Buddha seyahat tutkunların ilk ziyaret ettikleri yerlerin başında geliyor. 45 metrelik yüksekliği ile neredeyse adanın yarısından rahatlıkla görülebilen ihtişamlı heykel, Nakkerd Tepesi’nin zirvesine 2007 yılında inşa edilmeye başlanmış. Yerel halkın dua etmek için sıklıkla ziyaret ettikleri eser, 360°’lik enfes manzarası ile gezginleri kendisine çekiyor. Tepenin zirvesindeki heykele ulaştığınızda önce altından yapılma tapınağı inceleyebilirsiniz.









Phuket’in incisi beachler



Adanın bu kadar popüler olmasını sağlayan yerlerin başında meşhur beachleri geliyor. Patong Beach & Bangla Road adanın en ünlü lokasyonu. Patong güzelliği, Bangla Road ise çevresindeki gece hayatı olanakları nedeniyle gezginlerin Phuket gezilecek yerler listelerinin vazgeçilmezleri arasında sayılıyor. Sezon boyunca adeta turist akınına uğrayan plajda yapabileceğiniz farklı su sporları da bulunuyor. Patong’un eğlence odaklı atmosferi yerine daha sakin bir plajda kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin adresi ise Kata Beach oluyor. Özellikle çocuklu ailelerin daha sık tercih ettiği plaj aynı zamanda sörf tutkunlarının da en uğrak yeri.



Phuket’in batı sahilinde yer alan Karon Beach adanın en uzun üçüncü plajı. 5 kilometrelik bir alanı kaplayan plaj Karon Center’a yakınlığı dolayısıyla tatilcilere birbirinden farklı aktivite ve alışveriş seçenekleri sunuyor. Karon Bazaar’a yakın olması sebebiyle de hem alışverişi hem de plaj keyfini bir arada yaşatan plaj, çevresinde yerel lezzetleri tadabileceğiniz birçok alternatif imkanını da veriyor. Daha lüks mekanlarda bu lezzetleri tatmak isterseniz de plajın güney ucunda üst düzey hizmet kalitesine sahip restoran ve eğlence merkezlerini tercih edebilirsiniz.



Gün bitimine doğru ise plajdan rotanızı Soi Bangla ya da daha çok bilinen adıyla Bangla Road civarına çevirebilirsiniz. Çünkü en az plajları kadar ünlü olan bu yol sınırsız bir gece hayatı ve eğlence vaad ediyor. Yüzlerce restoran ve bar dışında yerel eğlence kültürünü de yaşabileceğiniz bu yer tatilinizin en keyifli anlarından biri olabilir.



Old Phuket



Çok uluslu bir topluluğa sahip olan Phuket kültürünü daha yakından tanımak isterseniz bir yüzyıl önce adanın zenginlerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Old Phuket’i listenize ekleyebilirsiniz. Eski şehir bölgesi olarak beş farklı bölgeye ayrılan bu lokasyon 5 ana cadde ve sayısız sokakla bölünmüş durumda. Bölünmüş Rasada, Phang Nga, Thalang, Dibuk, Krabi adlı caddelerin üzerinde çok sayıda tarihi yapı ve kültürel tesis ile birlikte otantik ürünler satan alışveriş mekanlarını bulabilirsiniz.







Phi Phi Islands



Phuket yakınında birçok adaya ev sahipliği yapan koylar bulunuyor. Ancak Phi Phi kadar hiçbiri ilgi çekmiyor. Dünyaca tanınırlığı başrolünü Leonardo Di Caprio’nun oynadığı “The Beach (Kumsal)” filminden sonra kazanan bu ada el değmemiş doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Dalış tutkunları, sakinlik arayan ve Tayland vahşi yaşamını gözlemlemek isteyen gezginler için adeta biçilmiş kaftan. Phi Phi Islands, farklı boyutlardaki 6 kara parçasından oluşuyor. Maya Körfezi’ne açılan Koh Phi Phi Leh de, deniz keyfi yapmak isteyenlerin gözdesi konumunda. Bu noktada hazır vakit geçiriken Monkey Beach‘e de mutlaka zaman ayırmalısınız ki burayı en ilgi çekici yapan yanı size unutulmaz anlar yaşatabilir. Uçsuz bucaksızmış gibi duran orman örtüsünün çevrelediği kumsalda daha ilk dakikada sizi kumsalın ev sahipleri maymunlar karşılayacak ve size unutulmaz bir deneyim yaşatacaktır.



James Bond Adası



Ününü ikon haline gelmiş başka bir filmden alan Ko Tapu yani artık bilinen adıyla James Bond Adası, ününü 1974 yılında serinin Altın Tabancalı Adam filmine borçlu. Filmden sonra ulusal park statüsünde koruma altına alınan adaya bitki örtüsü ve hayvan türlerinin zarar görmemesi adına tekne veya kanoyla ziyaret edilmesine izin verilmiyor. Ancak adayı görmek isterseniz düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz.



Simon Cabaret Show



Adanın bir diğer ünü eğlence ve gece hayatından geliyor. Adada gece düzenlenen egzotik şovlar görenlerde hayranlık uyandıran cinsten. Özellikle adanın en meşhurlarından Simon Cabaret Show‘u izlemeden dönmemelisiniz. İlk gösterimini 1991 yılında yapan kabare bugün adanın en önemli eğlence seçeneklerinden biri. Akıllıca tasarlanmış koreografinin, muhteşem kostümlerin, seyirciyi şovun içerisine çeken üst düzey ses ve ışık sistemleriyle Broadway Müzikal’lerini aratmıyor. Bir diğer şov gösterisi ise fillerin de dans gösterilerine dahil olduğu Fantasea şov. En gösterişli ve akıllara kazınan gösterilerden biri olan şov, dansçılar, filler ve diğer hayvanlar ile yapılan muazzam bir görsel şölen sunuyor.

Fil safarisi



Phuket’te her gidenin yapmadan dönmediği başlıca aktivitelerden biri olan fil safarisi adanın doğasını en yakından görme imkanı da sunduğundan oldukça revaçta. Phuket Fil Korunağı’nda düzenlenen safari turlarıyla ister 30 dönümlük alanda gezintiye çıkabilir, isterseniz de gönüllü olarak fillerin bakımına yardımcı olabilirsiniz.