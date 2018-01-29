Tayland’a gitmek için 10 neden

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatTayland’a gitmek için 10 neden
Seyahat Tayland’a gitmek için 10 neden
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Sıradaki Haber: Türkiye’de en iyi kış fotoğrafı çekilecek 10 yer

Seyahat
Hürriyet Haber
29.01.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Tayland’a gitmek için 10 neden

Tayland mutlaka herkesin gezilecek yerler listesine eklemesi gereken bir ülke. Muhteşem doğasından renkli kültürüne, nefis Tayland mutfağından rahatlatıcı Thai masajına… En ucuz Tayland uçak biletini bulmak için Skyscanner uçak bileti arama motorunu kullanarak yüzlerce havayolu ve seyahat acentesini karşılaştırın ve en uygun bileti alın.
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1. Büyüleyici kireç taşı kayalıkları, Krabi

150 kilometrelik kıyı şeridiyle Krabi bölgesi boydan boya kireç taşı kayalıklarının oluşturduğu koylarla kaplı. Eşine Hırvatistan ve Vietnam’da rastlanan, suya neredeyse dik yükselen karstik kayalıklar tam anlamıyla bir doğa harikası. Dilerseniz kaya tırmanışı yapma olanağınız bile var. Tayland’ın en güzel sahillerini barındıran Krabi’nin en özel bölgesi Railay Sahili. Railay’e yalnızca tekneyle ulaşım sağlanıyor, macera dolu bir tatil isteyenlerin bayılacağı Tayland’ın en güzel noktalarından biri burası.

Tayland’a gitmek için 10 neden

2. Phuket Adası

Tayland’ın en büyük adası olan Phuket, son yıllarda partileriyle ünlendi. Gece kulüplerinin bulunduğu Patong’da, partilere katılıp akşamlarınızı şenlendirebilirsiniz. Phuket Adası’nın en güzel sahillerinden biri olan Patong Beach’te ise akşamın yorgunluğunu bembeyaz kumların üzerinde dinlenerek atabilirsiniz. Her yerde Thai masajı yaptırma olanağınızın olacağı bu adadan kesinlikle ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirmiş şekilde döneceksiniz.

Tayland’a gitmek için 10 neden

3. Bangkok marketleri

Şehrin birçok yerinde kurulmuş hareketli marketler görebilirsiniz, ama bir tanesi var ki, kesinlikle görülmeli. 19. yüzyılda “Doğu’nun Venedik’i” olarak anılan Bangkok, bugün halen uzun kayıklarla alış veriş yapılan kanal pazarlarıyla geleneğini yaşatıyor. Taling Chan Yüzen Market, Tayland’da görülecek yerler arasında yer alıyor. Burada kayık kiralayıp diğer kayıklarda pişirilen veya satılan şeylerden tadabilirsiniz. Unutulmaz bir deneyim!

Tayland’a gitmek için 10 neden


4. Khao Lak bakir ormanları

Tayland’ın doğasını keşfetmek istiyorsanız gitmeniz gereken ilk yer güneybatı bölgesinde yer alan Khao Lak. Adını bölgenin tam kalbinde bulunan bin metrelik dağdan alan bu coğrafya, tam 3 ayrı milli parkı barındırmakla birlikte, deri sırtlı deniz kaplumbağalarının da yumurtlama bölgesi. Rahatlatıcı bir tatil için en güzel bakir koyları arıyorsanız, Tayland’ın bu cennetten köşesi tam sizin için.

Tayland’a gitmek için 10 neden

5. Mai Khao sahilleri

Phuket’in kuzeybatısındaki Sirinat Milli Parkı’na bağlı olan bu bölge, adanın turist kalabalığından uzak harika günbatımları izleyebileceğiniz bir noktası. Tayland’a vize almanız gerekmiyor, yani vize ücreti ödemeden tatil planlamak için mükemmel bir destinasyon. Tayland’a en ucuz uçak biletini bulmak için Skyscanner.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tayland’a gitmek için 10 neden

6. Büyük Saray, Bangkok

1782’de Siam Krallığı’nın o dönemki hükümdarı için inşa edilen kompleks, 200 bin metre karelik bir alanı kaplıyor. Büyük bir kısmı halka kapalı olan sarayda açık alanlar ve Amarin Winitchai Taht Salonu ziyaret edilebiliyor. Muhteşem bir mimariye sahip Büyük Saray’daki Zümrüt Buda tapınağı da Tayland’da görülmesi gereken yerler arasında.

Tayland’a gitmek için 10 neden

7. Kamala Plajı’nda Thai masajı

Patong’un hareketli gece hayatına alternatif olarak, sakin bir çevre arayanların seveceği yer Kamala. 2 kilometrelik bir plaja sahip olan bu eski balıkçı kasabası tamamen ağaçlarla kaplı kayalıklardan oluşuyor. Kamala’da hayat Phuket Adası’ndaki diğer her yerden daha yavaş akar. Sahilde bile masaj kulübelerine rastlayacağınız bu yerde mutlaka bir Thai masajı yaptırmalısınız.

Tayland’a gitmek için 10 neden

8. Phi Phi Adaları

Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi Milli Deniz Parkı’nı sınırları içerisinde barındıran Phi Phi Adaları, Tayland’ın en güzel yerlerinden biri. Phi Phi Adaları nerede derseniz, Phuket’in doğusunda, Krabi bölgesinin de güneyinde bulunuyor. En yakın havaalanı Krabi’de, adaya ulaşmak için ise iki seçenek var: feribotlar ve sürat tekneleri. Koh Phi Phi Don ve Koh Phi Phi Lee adalarından oluşan Phi Phi Adaları’ndaki muhteşem plajlardan, mağaralara gezecek yerler bitmez. İnanılmaz sualtı dünyalarını keşfedebileceğiniz bir adaya gelmişken Tayland’dan dalış yapmadan dönmek olmaz.

Tayland’a gitmek için 10 neden

9. Wat Pho Tapınağı’ndaki yatan Buda heykeli

Uzanan Buda olarak da anılan bu dev heykel, tam 15 metre yükseklikte ve 43 metre uzunlukta. Bangkok Büyük Saray’a çok yakın bir noktada bulunan Budist tapınağının tam ismi Wat Phra Chettuphon Wimon Mangkhlaram Ratchaworamahawihan olarak geçiyor. Thai masajının doğduğu yerin bu tapınak olduğu söyleniyor. Bangkok’ta gezilecek yerler listenize burayı da eklemeyi unutmayın.

Tayland’a gitmek için 10 neden

10. Ao Nang’ın turkuaz sahilleri

Krabi’deki Ao Nang’ın denizi, kuru sezonda muhteşem bir ambiyans oluşturuyor. Denizin ortasında yükselen heybetli karstik kayalıkların arasında sonsuza uzanan turkuaz deniz manzarası Tayland’ın en güzel manzaralarından biri diyebiliriz. Muson yağmurları sezonunda buranın rengi biraz değişse de, Tayland’da yıl boyu masmavi bir denize sahip olan bir sürü ada var.

Tayland’a gitmek için 10 neden


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