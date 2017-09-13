Tayland'a gitmek için 10 harika neden

1- Vizesiz gidilebiliyor

Tayland, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı veriyor. Vizesiz olarak kolayca gidilebilen ülke için sadece uçak biletlerini ve konaklamanızı ayarlamak yetiyor.





2- Budist kültürünü keşfedebilirsiniz

Halkının çoğunluğu Budist olan Tayland'da olağanüstü güzelliklerde budist tapınaklarına rastlayabilirsiniz. Budizm dinini yakından keşfedebileceğiniz ülkede Uzakdoğu kültürünü de deneyimleyebilirsiniz.





3- Muhteşem sahiller sizi bekliyor

Phuket ve Pattaya gibi iki cennet adaya sahip olan Tayland, eşsiz doğası ve turkuaz renginde denizi ile tatilcileri adeta büyülüyor.

4- Thai mutfağını keşfedebilirsiniz

Tayland kendine özgü harika bir mutfağa sahip. Güçlü aromaları ile ine çıkan yemekler farklı bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor. Kızarmış erişte, tavuklu yeşil köri ve kızarmış muz gibi orijinal lezzetleri mutlaka tatmalısınız.





5- Thai masajı yaptırabilirsiniz

Dünyada nam salmış masaj çeşitlerinden biri olan thai masajı 1000 yıllık bir geleneğe sahip. Masaj stilinin bölgelere göre değiştiği Tayland'da oldukça uygun fiyatlara kendinize masaj keyfi hediye edebilirsiniz.





6- Sualtı dalış keyfi yapabilirsiniz

Zengin bir sualtı yaşamına sahip olan Tayland kıyılarında sualtı dalışı gerçekleştirebilir ve harika bir deneyim yaşayabilirsiniz. Kog Phangan ve Koh Thao gibi bölgelerde şnorkelle dalış eğitimi alabilirsiniz.

7- Çılgın gece hayatına hoşgeldiniz

Tayland gece hayatı ile ünlü bir ülke. Tayland'ın her köşesinde kendi zevkinize göre bir parti bulma imkanınız var.





8- Tayland festivallerini kaçırmayın

Tayland dünyaca ünlü festivallere ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce ziyaretçinin akın ettiği bu festivallerden en ünlüleri ise Su Festivali ve Fener Festivali. Harika görsel şovlara sahne olan bu festivalleri takip ederek mutlaka Tayland seyahatinizi bu festivallerden birine denk getirmeye çalışın.

9- Dolunay partilerine katılabilirsiniz

Her ay dolunayda Phangan adasında gerçekleştirilen partiler inanılmaz bir kalabalıkla birlikte eğlenme imkanı sunuyor. Elektronik müzik çalınan bu partilerin yeni ay ve yarım ay'da yapılanları da var.

10- Doğal yaşamı yakından görebilirsiniz

Doğal yaşamı yakından görebileceğiniz Doi Inthanon doğal yaşam parkında zengin bitki çeşitliliği ve 300'ün üzerinde kuş türünü yakından görme fırsatı yakalayabilirsiniz.





Fotoğraflar: Obi Turizm, Vikilist, Haznevi, OitheBlog, Aqua Spa Wellness, fesTadında, Biz Evde Yokuz, Ucuzauc