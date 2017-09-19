Tayland sokaklarını yalın ayak arşınlayan gezgin Türk

Seyahat etme tutkunuz ne zaman ve nasıl başladı?

- Aslında 13-14'lü yaşlarda ilk heyecanımı yaşadım diyebilirim. Eskişehir'de bulunan bir okulun Almanya'daki bir okulla yaz döneminde öğrenci değişim programı vardı. Bu 10 günlük programda oraya gidip misafir öğrenci olarak derslere girerek gündelik hayat gözlemleniyordu. İlk heyecanımı o zaman yaşadım ama asıl tutkum üniversitenin ilk yıllarında yakın arkadaşımla yaptığım Avrupa turları ile başladı.

Şu ana kadar kaç ülke ve kaç şehir gezdiniz?

- Seyahatlerde skor peşinde olmaya karşıyım aslında. Sanırım 35 ülke oldu son gezilerimle birlikte.









Neden seyahatlerinizi saymaya karşısınız?

- Böyle diyorum çünkü sevdiğim şehirlere tekrar tekrar gitmekten zevk alıyorum. Örnek olarak Amsterdam'a 4 kez gitsem de her fırsatta yine gitmek isterim. Bu yüzden skordan ziyade keyif almaya bakıyorum diyebilirim.

Gezdikleriniz arasında en takılıp kaldığınız ve ayrılmak istemediğiniz yer neresiydi?

- İngilizce eğitimim boyunca bir süre yaşadığım San Francisco yaşamak için çok güzel bir yer. Türkiye'ye dönerken bir parçam orada kaldı sanki. Onun dışında gezip gördüğüm yerlerin büyüsü bir süre sürse de ayrılırken en zorlandığım yer San Francisco sanırım.





Seyahatte bütçenizi nasıl ayarlıyorsunuz ve ne kadar harcıyorsunuz?

- Seyahatlerim için yıl boyunca ufak tefek birikimlerim oluyor. Bütçemi birikimlerim oluşturuluyor. İzin günlerime uyma sıkıntımdan dolayı ucuz uçak bileti bulma konusunda ağırlık veremesem de senelerin tecrübesi ile otelleri özenle seçmeye çalışıyorum. Merkezi, temiz ve kaliteli otellerde uygun fiyatlar yakalıyorum diyebilirim. Bunun dışında yeme içme konusunda minimum harcama yapıyorum. Genellikle fast food ya da temiz ve uygun fiyatlı yerleri tercih ediyorum. Seyahatlerimde genellikle aktivitelere para harcıyorum. Gezi noktalarının giriş biletleri, tekne turu, etkinlikler, tema parkları gibi.









Seyahatleriniz sırasında ülkelerin mutfaklarına ait farklı lezzetler de denediniz mi?

- Hem dini sebeplerden hem de genel olarak farklı lezzetlere kapalı olmamdan dolayı yöresel yemeklere biraz uzak duruyorum diyebilirim. Tatlılar istisna olabiliyor sadece. Ama Balkanlar, Fas, Tunus ya da Orta Doğu ülkelerinde yöresel yemekleri deniyorum.

Denediğiniz en ilginç lezzet neydi hatırlıyor musunuz?

- Sevenleri için çok ilginç gelmez belki ama ilk kez yengeç yediğimde çok hoşuma gitmişti. Bir yandan ufak tahta çekiçler ile yengecin kollarını parçalamak garip gelmişti. Ama bir yandan da tadı çok hoşuma gitmişti.





Şimdiye kadar yaptığınız seyahatlerde yaşadığınız en ilginç olay nedir?

- Aslında söylemek benim için biraz sıkıntı ama Bangkok'ta tapınak girişinde çıkarttığım ve ortama güvenip bıraktığım ayakkabılarım çalınmıştı. Alışveriş merkezine kadar sokaklarda çorapla gezmek zorunda kalmıştım. Şu yaşa kadar camide hiç ayakkabı çaldırmadım ama hem bir anlık dalgınlık hem de insanlara güvenmek yüzünden Budist tapınağında çaldırdım :)









En son hangi ülke ve şehre gittiniz? Neler deneyimlediniz?

- Geçen ay ufak bir Avrupa turu gerçekleştirdim. Paris, Brüksel, Gent, Brugge, Amsterdam ve Brüksel'e gittim. Gent ve Budapeşte'ye ilk kez gittim ama diğer yerlere bir çok kez gitmiştim. Yaz aylarında tekrar gitmek istedim. Gittiğim hemen hemen her yerde kanallarda düzenlenen kanal turlarına katıldım. Özellikle Brugge ve Gent'te adeta Ortaçağ şehrinde geziyormuş hissi çok güzeldi. Benzer şekilde Amsterdam'ın dünyaca ünlü evleri ve kanalları arasında gezip Paris'in ressamlar tepesi ile ünlü Montmartre sokaklarında gezmek oldukça keyifliydi.









Sıradaki rotanız neresi ve neler yapmayı planlıyorsunuz?

- Uzun zamandır Belgrad'a gitmek istiyorum. Eğer fırsatım olursa bir hafta sonu Belgrad'a bir hafta sonu da Ukrayna'nın son zamanların popüler şehri lviv'e gitmek istiyorum. İkisi de ufak sayılabilecek, sokaklarda gezmenin bile yetebileceği yerler. Bunun dışında Tokyo başta olmak üzere Japonya benim çocukluk hayalim ama uçak bileti fiyatlarının yüksekliği bu hayalimi ertelememde etkili oluyor.

Aynı zamanda gezipgordum.com blogununda da yazılarınızı paylaşıyorsunuz. Bu blogun gezdiğiniz yerleri insanlara tanıtma açısından ne gibi faydaları oluyor?

- Seyahat blogumda 50'den fazla ülke ve 200'den fazla destinasyonla ilgili önemli bilgiler var. Gezilecek yerlerden yapılacak şeylere, ulaşımdan otel tavsiyelerine, alışverişten yeme içmeye pratik ve önemli bilgiler paylaşıyoruz. Özellikle dünyanın önemli şehirleriyle ilgili bilgi arayanlar havaalanından şehir merkezine, ulaşımdan tutun da gezi boyunca ihtiyacınız olabilecek tüm bilgiler mevcut. Bu da insanlara gidecekleri yeri önceden tanımaları açısından bilgi sağlıyor.











Gezdiğiniz yerleri blogunuzda yazma fikri aklınıza nasıl geldi?

- Bundan 6 sene önce seyahatler ile ilgili araştırma yaparken Türkçe kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşıyordum. Bir gün wpmavi.com'da bloggerlarla ilgili yazılar okurken aklıma blog açma fikri geldi. Yazılarda bloggerlığın nasıl yürütüldüğünü görünce ben de hem tecrübelerimi paylaşmak hem de keyif aldığım internetle uğraşmak adına okuduğum yazıların yardımıyla blogumu kurdum. Gezdiğim yerlere gidecek arkadaşlarım da sık sık fikrimi soruyordu. Bu yüzden herkese faydalı olması açısından blog kuruldu diyebilirim özetle.







Sizin gibi dünyayı gezmek isteyenlere mesajınız nedir?

- Önce korkularını yenip kendilerine güvensinler. Güzel bir araştırma ile yurt dışına çok ekonomik seyahat etmek mümkün. Son seyahatimde Budapeşte'den Brüksel'e ekonomik hava yolları ile gittim ve bilet fiyatı 19 Euro'dan başlıyordu. Demek istediğim istendiği zaman makul fiyatlara da seyahatler düzenlenebilir. Bir de en yakınılan konulardan biri dil bilmemek. İngilizce bilmek çok büyük artı, evet ama bazı şehirlerde havaalanı ve otel haricinde hiç İngilizce konuşmadığımı da bilirim. Özetle, istekli olun, bol bol okuyup araştırın ve yapacağınız seyahatlerden maksimum verim alın.

Sami Altınay seyahatle ilgili deneyimlerini gezipgordum.com'da paylaşıyor.