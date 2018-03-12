Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler
Üçüncü cemrenin de düşmesiyle birlikte havaların ısınmaya başladığı bugünlerde, tatil planı yapma zamanı geldi geçiyor bile. Tatil denildiğinde herkes kendi zevkine göre planlar yapıyor muhakkak. Ancak değişmeyen, hepimizin ortak noktada buluştuğu bazı durumlar da mevcut. İşte Turkcell'in seyahat edecek vatandaşlar için hazırladığı ve tatilde hayat kurtaracak çözümler...
Seyahat ve konaklama işlemlerini önceden planlayın
Erkenden yapılan tatil rezervasyonları yüzde 45’lere varan indirim sağlıyor. Tur, otel, uçak bileti, araç kiralama, şehirlerle ilgili faydalı bilgiler, uçuş bilgileri gibi seyahate dair ihtiyaç duyulan tüm işlemler Fulltrip sayesinde tek bir platform üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Kişiye özel seyahat asistanı Fulltrip’te hızlı ve güvenli ödeme imkanı sunulurken BİP üzerinden yetkililere 7/24 ulaşılabiliyor.
Müzik dinlemek ve dergi okumak için yenilikçi uygulamaları keşfedin
Müzik, tatilde size eşlik edecek en güzel dost olabilir. Sevdiğiniz müzikleri telefona kaydedip dinleyebilir ya da dijital müzik platformlarının zengin arşivlerinden yararlanabilirsiniz. fizy ile sadece şarkı değil, video klip de izleyebilir, radyo kanallarını deneyebilirsiniz. Ayrıca yolculukta kitabınızı da unutmayın. Bunun yanı sıra 510 farklı dergi ve gazeteyi tek bir platformda buluşturan Dergilik uygulaması da tatilinizi daha eğlenceli hale getirecektir. Böylece onlarca dergi ve gazeteyi yanınızda taşımaktan kurtulacaksınız.
Telefon hafızası için pratik uygulamalara başvurun
Seyahat esnasında yanınızda bulundurmanız gereken önemli belgelere kolayca ulaşmak için fotoğraflarını çekebilirsiniz. Böylece, adres, otel bilgisi, hatırlamanız gereken bir mekan elinizin altında olur. Tabii tatilde bol bol fotoğraf çekeceksiniz muhakkak. Telefonun hafızasını kontrol edin. Bulut depolama servisi lifebox ile anılarınızı rahatça biriktirebilir, yüz ve obje tanıma özelliğiyle dilediğiniz zaman aradığınız fotoğrafa kolayca ulaşabilirsiniz.
Roaming mağduru olmayın
Seyahatinizi yurtdışı yönünde kullanmayı düşünüyorsanız, aramalarınızın açık olup olmadığını mutlaka operatörünüzden öğrenin. İletişiminizin kesilmemesi adına bu çok önemli. Yurtdışı paketlerinden size en uygun olanı seçebilirsiniz. Bir de roaming (dolaşım ücreti) mağduriyetine dikkat edilmeli. İletişim konusunda ülkelerin çok farklı ücret politikaları mevcut. Bunun alternatifi olarak BiP kullanmak sizi bu sıkıntıdan kurtarır. Wi-Fi ile bağlanıp internet üzerinden sevdiklerinizle iletişimin tadını çıkarın, ister arayın, ister doyasıya mesajlaşın.
Taşınabilir şarj cihazı edinin
Gerek vakit geçirdiğimiz keyifli uygulamalarla gerekse de tatilimizin en güzel anlarını çektiğimiz fotoğraf ve videolarla telefon şarjının hızlı bittiği durumlar için kurtarıcınız taşınabilir şarj cihazı olabilir. Bu sayede otelde, restoranda ya da hareket halindeyken priz arama derdinden kurtulabilirsiniz.
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