Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahat Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler
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Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler
Seyahat
Hürriyet Haber
12.03.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler

Üçüncü cemrenin de düşmesiyle birlikte havaların ısınmaya başladığı bugünlerde, tatil planı yapma zamanı geldi geçiyor bile. Tatil denildiğinde herkes kendi zevkine göre planlar yapıyor muhakkak. Ancak değişmeyen, hepimizin ortak noktada buluştuğu bazı durumlar da mevcut. İşte Turkcell'in seyahat edecek vatandaşlar için hazırladığı ve tatilde hayat kurtaracak çözümler...

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Seyahat ve konaklama işlemlerini önceden planlayın

Erkenden yapılan tatil rezervasyonları yüzde 45’lere varan indirim sağlıyor. Tur, otel, uçak bileti, araç kiralama, şehirlerle ilgili faydalı bilgiler, uçuş bilgileri gibi seyahate dair ihtiyaç duyulan tüm işlemler Fulltrip sayesinde tek bir platform üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Kişiye özel seyahat asistanı Fulltrip’te hızlı ve güvenli ödeme imkanı sunulurken BİP üzerinden yetkililere 7/24 ulaşılabiliyor.

Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler

Müzik dinlemek ve dergi okumak için yenilikçi uygulamaları keşfedin

Müzik, tatilde size eşlik edecek en güzel dost olabilir.  Sevdiğiniz müzikleri telefona kaydedip dinleyebilir ya da dijital müzik platformlarının zengin arşivlerinden yararlanabilirsiniz. fizy ile sadece şarkı değil, video klip de izleyebilir, radyo kanallarını deneyebilirsiniz. Ayrıca yolculukta kitabınızı da unutmayın. Bunun yanı sıra 510 farklı dergi ve gazeteyi tek bir platformda buluşturan Dergilik uygulaması da tatilinizi daha eğlenceli hale getirecektir. Böylece onlarca dergi ve gazeteyi yanınızda taşımaktan kurtulacaksınız.

Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler

Telefon hafızası için pratik uygulamalara başvurun 

Seyahat esnasında yanınızda bulundurmanız gereken önemli belgelere kolayca ulaşmak için fotoğraflarını çekebilirsiniz. Böylece, adres, otel bilgisi, hatırlamanız gereken bir mekan elinizin altında olur. Tabii tatilde bol bol fotoğraf çekeceksiniz muhakkak. Telefonun hafızasını kontrol edin. Bulut depolama servisi lifebox ile anılarınızı rahatça biriktirebilir, yüz ve obje tanıma özelliğiyle dilediğiniz zaman aradığınız fotoğrafa kolayca ulaşabilirsiniz.

Roaming mağduru olmayın 

Seyahatinizi yurtdışı yönünde kullanmayı düşünüyorsanız, aramalarınızın açık olup olmadığını mutlaka operatörünüzden öğrenin. İletişiminizin kesilmemesi adına bu çok önemli. Yurtdışı paketlerinden size en uygun olanı seçebilirsiniz. Bir de roaming (dolaşım ücreti) mağduriyetine dikkat edilmeli. İletişim konusunda ülkelerin çok farklı ücret politikaları mevcut. Bunun alternatifi olarak BiP kullanmak sizi bu sıkıntıdan kurtarır. Wi-Fi ile bağlanıp internet üzerinden sevdiklerinizle iletişimin tadını çıkarın, ister arayın, ister doyasıya mesajlaşın.

Tatile çıkarken cebinizde mutlaka bulundurmanız gerekenler

Taşınabilir şarj cihazı edinin

Gerek vakit geçirdiğimiz keyifli uygulamalarla gerekse de tatilimizin en güzel anlarını çektiğimiz fotoğraf ve videolarla telefon şarjının hızlı bittiği durumlar için kurtarıcınız taşınabilir şarj cihazı olabilir. Bu sayede otelde, restoranda ya da hareket halindeyken priz arama derdinden kurtulabilirsiniz.  

 

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