Tatile çıkacaklar için önemli öneriler
Tatil sezonu açıldı. Güzel başlayan tatil günlerinin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için turist ishali, hepatit A ve B, zatürre, grip, tifo ve zatürre gibi hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, tatilde alınması gereken önlemleri anlattı.
Seyahate çıkacak kişinin düzenli kullandığı ilaçlar varsa seyahatten önce gözden geçirilmeli. Şeker, kalp ve kanser gibi kronik hastalığı olan kişiler ve hamileler diğer kişilere göre daha fazla risk taşırlar. Tatile gidecek kişinin alerjisi varsa kullandığı ilaçları mutlaka yanında bulundurmalı
İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı ve kapalı şişelerdeki sular tercih edilmeli. Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buzlu içecekler içilmemeli ve paketsiz açıkta yiyecekler ve deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveleri soslar, salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden uzak durulmalı.
Güvenli olmayan yerlerde dövme, akupunktur ve piercing yaptırmak Hepatit B, C, AIDS gibi kanla bulaşan hastalıkların görülme oranını arttırır. İğnelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli.Cinsel temasla bulaşan hastalıklardan korunmak için prezervatif kullanılmalı ancak bununla bile yüzde 3-5 oranında yırtılma nedeniyle risk vardır.
Cinsel temasla bulaşan hastalıklardan korunmak için prezervatif kullanılmalı ancak bununla bile yüzde 3-5 oranında yırtılma nedeniyle risk vardır.
Gebeler için en uygun seyahat gebeliğin 3-6 ayı arasıdır. Gebelerin kayak, dalma, su kayağı gibi sporları yapmaları sakıncalıdır. Gebeler ve emziren kadınlar her ilacı rahatlıkla kullanamayacakları için ilaç seçiminde dikkatli olunmalı.
Uzun yolculuklarda uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklarda pıhtılaşma yaygın görülen bir sorundur. Özellikle yaşlı, kalp veya şeker hastası kişilerde bu duruma rastlanır ve bu kişilere de pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar verilir. Araç tutması ve jet lag da seyahat kalitesini azaltabiliyor. Araç tutması olan kişiler yolculuk öncesinde ilaç alarak araç tutmasını önleyebilir.
Akla gelen en sık enfeksiyonlar turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre, griptir. Gidilecek lokasyona göre gerekli aşılar yaptırılmalı. Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ülkeye, kişinin bağışıklık durumuna, daha önce yapılmış aşılarına, eğer enfeksiyon edinilirse ciddiyetine, aşının kendisinin yapacağı yan etkilere göre yapılır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle