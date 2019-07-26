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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatile çıkacaklar için önemli öneriler
Seyahat
Hürriyet Seyahat
26.07.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler

Tatil sezonu açıldı. Güzel başlayan tatil günlerinin sağlıklı bir şekilde sürebilmesi için turist ishali, hepatit A ve B, zatürre, grip, tifo ve zatürre gibi hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, tatilde alınması gereken önlemleri anlattı.

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Seyahate çıkacak kişinin düzenli kullandığı ilaçlar varsa seyahatten önce gözden geçirilmeli. Şeker, kalp ve kanser gibi kronik hastalığı olan kişiler ve hamileler diğer kişilere göre daha fazla risk taşırlar. Tatile gidecek kişinin alerjisi varsa kullandığı ilaçları mutlaka yanında bulundurmalı

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler

İshalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı ve kapalı şişelerdeki sular tercih edilmeli. Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buzlu içecekler içilmemeli ve paketsiz açıkta yiyecekler ve deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveleri soslar, salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden uzak durulmalı.

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler

Güvenli olmayan yerlerde dövme, akupunktur ve piercing yaptırmak Hepatit B, C, AIDS gibi kanla bulaşan hastalıkların görülme oranını arttırır. İğnelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli.Cinsel temasla bulaşan hastalıklardan korunmak için prezervatif kullanılmalı ancak bununla bile yüzde 3-5 oranında yırtılma nedeniyle risk vardır.

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler


Cinsel temasla bulaşan hastalıklardan korunmak için prezervatif kullanılmalı ancak bununla bile yüzde 3-5 oranında yırtılma nedeniyle risk vardır.

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler

Gebeler için en uygun seyahat gebeliğin 3-6 ayı arasıdır. Gebelerin kayak, dalma, su kayağı gibi sporları yapmaları sakıncalıdır. Gebeler ve emziren kadınlar her ilacı rahatlıkla kullanamayacakları için ilaç seçiminde dikkatli olunmalı.

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler


Uzun yolculuklarda uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklarda pıhtılaşma yaygın görülen bir sorundur. Özellikle yaşlı, kalp veya şeker hastası kişilerde bu duruma rastlanır ve bu kişilere de pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar verilir. Araç tutması ve jet lag da seyahat kalitesini azaltabiliyor. Araç tutması olan kişiler yolculuk öncesinde ilaç alarak araç tutmasını önleyebilir.

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler

Akla gelen en sık enfeksiyonlar turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre, griptir. Gidilecek lokasyona göre gerekli aşılar yaptırılmalı. Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ülkeye, kişinin bağışıklık durumuna, daha önce yapılmış aşılarına, eğer enfeksiyon edinilirse ciddiyetine, aşının kendisinin yapacağı yan etkilere göre yapılır.

Tatile çıkacaklar için önemli öneriler


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