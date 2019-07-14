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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatilde her gün 295 ağaç dikmeye ne dersiniz?
Seyahat
Hürriyet Seyahat
14.07.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Tatilde her gün 295 ağaç dikmeye ne dersiniz?

Dünya, yeryüzündeki eylemlerimiz nedeniyle hemen her gün değişiyor. Sıklığı ve süresi giderek artan sıcak dalgaları, beklenmedik seller, yok olan ormanlar, kirlenen sular... Gezegenin geleceği için alışkanlıklarımızı değiştirmeyi öğrenmemiz lazım. Seyahat de onlardan biri. ‘Eco-bnb’ bu alanda daha yeni yeni kendine yer bulmaya çalışan bir uygulama. Tıpkı Airbnb gibi ama kataloğunda doğaya saygılı tesisler var. Doğaya, ekonomiye ve yerel topluluklara saygı duyan bir turizm türü olarak öne çıkan gezme yöntemini mercek altına aldık.

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Eco-bnb’nin (www.ecobnb.com) temelinde doğaya mümkün olduğunca az  zarar vererek seyahat etmek yatıyor. İnternet sitesinde dünyanın farklı ülkelerinden, çevre dostu konaklama yerlerini bulabiliyorsunuz: Organik evler, tarihi köylerde doğa dostu oda & kahvaltı konaklama, ağaç evler, çevreye küçük etkileri olan doğa dostu oteller, dağ evleri... Bir konaklama tesisinin Eco-bnb ağına katılabilmesi için, uluslararası ekoloji sertifikaları tarafından tanınan 10 koşuldan en az 5’ine sahip olması gerekiyor.

1- Organik veya yerel gıda: Bir haftalık tatil süresince yerel ve organik gıdalar tüketmek, bu gıdaların taşımacılığından ortalama 500 km. kadar tasarruf sağlıyor. Yerel ürünler almayı tercih eden konaklama tesisinde bir gün geçirmek 925 gram karbon tasarrufu sağlıyor. Bu da 35 ağacın yaptığına denk.

2- Yeşil bina: Uluslararası Enerji Ajansı, mevcut binaların dünyadaki toplam enerji tüketiminin yüzde 40’ından ve küresel karbondioksit emisyonlarının yüzde 24’ünden sorumlu olduğunu söylüyor. Yüksek tasarruf sağlayan yeşil binalar ise yüzde 65’ten fazla enerji tasarrufu sağlıyor. 20 metrekarelik bir oda bu hesapla günde 2 bin 91 gramla 76 ağaca eşdeğer karbondioksit tasarrufu sağlıyor.

3- Yüzde 100 yenilenebilir enerji: Konaklama birimi tarafından kullanılan yüzde 100 elektrik sağlayan rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal veya diğer yenilenebilir enerji kaynakları bir gün boyunca 1581 gram karbon tasarruf sağlıyor. Aydınlatma, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı vb. için ortalama elektrik kullanımı da dikkate alındığında günde 20 metrekarelik bir oda için 58 ağaca eşdeğer 1581 gram karbon tasarrufu demek.

Tatilde her gün 295 ağaç dikmeye ne dersiniz



4- Güneş enerjisi panelleri: Güneş panelleri, sadece sıcak su üretimi için değil, havuzu veya mekânı yerden ısıtmak için de kullanılabilir. Bu tür bir ısıtma, yaklaşık 35 ağaca eşdeğer 968 gram tasarruf sağlıyor.

5- Enerji tasarruflu ışıklar: Yüzde 80’e kadar daha az enerji tüketilmesini sağlıyor. 60W’lık bir ampul ve günde beş saat yanarak normal bir ampule göre, 222 gram karbondioksit tasarrufu sağlıyor. Bu da 8 ağacın karbon tasarrufuna denk.

6- Ekolojik temizlik ürünleri: Odaları, çarşafları ve bulaşıkları temizlemek için doğal ürünlerden yapılmış deterjan kullanan konaklama birimlerini seçerek 35 gram karbon tasarrufu ile bir ağacınkine denk tasarruf sağlayabilirsiniz.

7- Yüzde 80’den fazla atık geri dönüşümü: Atıklarının yüzde 80’ini dönüştüren bir tesiste kalıyorsanız bir hafta boyunca tasarruf ettiğiniz yaklaşık 788 gram karbonla 29 ağaç dikmiş kadar olursunuz.

Tatilde her gün 295 ağaç dikmeye ne dersiniz



8- Araçsız erişilebilirlik: Araba yerine toplu taşıma araçları ile 10 km mesafe yol aldığınızı varsayalım; böylece, yaklaşık 50 ağaca eşdeğer 1370 gram karbon tasarrufu sağlayabilirsiniz.

9- Su tasarrufu sağlayan musluklar: Dakikada 6 litre su tasarrufu sağlayan muslukların olduğu bir konaklama tesisinde kaldığınızda günde 102 litre su, 26 gram karbon tasarrufu yapmış olursunuz. Bu da yaklaşık bir ağaca denk gelir.

10- Yağmur suyunun geri kazanılması ve tekrar kullanılması: Yağmur suyu, ikincil kullanımlar denen, tuvaletin yıkanması, bahçelerin sulanması, vb. için kullanılabilir. 25 metrekarelik bir bahçenin sulanması ve yıkanması kişi başına 52 gram karbon tasarrufu ve 200 litre su tasarrufu sağlıyor. Bu da kişi başına, günde 2 ağaç demek.

 

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