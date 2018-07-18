Tatilde güzel fotoğraf çekmek isteyenlere uyarılar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Tatilde güzel fotoğraf çekmek isteyenlere uyarılar
Seyahat
Hürriyet Haber
18.07.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Tatilde güzel fotoğraf çekmek isteyenlere uyarılar

Görselliğin ön plana çıktığı bu dönemde iyi bir fotoğraf çektirmek, çekmek herkesin hayalleri arasında. Gittiğiniz tatil yerlerinde muhteşem fotoğraflar çektirmek artık söyleyeceğimiz bu yöntemler sayesinde çok kolay. Sizin için sadece poz vermek kalıyor. Peki iyi fotoğraf nasıl çekilir? Doğru açı nasıl oluşur? Fotoğraf makinanız ve cep telefonunuz ile çekebileceğiniz harika fotoğraflar bu haberde...

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Fotoğraf makinasının icadından bu yana insanlar her yerde her daim fotoğraflar çekmeye başladı. Bunun için doğru açı nasıl oluşturmalı, Filtre kullanmalı mıyım gibi sorular akıllarda. İşte 5 madde de tatilde nasıl iyi fotoğraf çekilinir.

Tatilde güzel fotoğraf çekmek isteyenlere uyarılar


IŞIK

İyi bir fotoğraf çekmek için en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri ışığın açısıdır. Günümüz fotoğraf makinelerinin çekim kalitesi göz önünde bulundurulduğunda iyi bir fotoğraf için ayırt edici unsur ışık.

Tatilde güzel fotoğraf çekmek isteyenlere uyarılar


GEREKLİ ARAÇLARA SAHİP OLUN

Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte iyi bir fotoğraf çekmek için gerekli olan araç gereçler de bu cihazlara göre yeniden şekillendirilmiş durumda. Bu konuda üretilen pek çok aparat mevcut.

Tatilde güzel fotoğraf çekmek isteyenlere uyarılar


GİDECEĞİNİZ YERİ ARAŞTIRIN

Fotoğraf çekimi için gideceğiniz yerde en iyi fotoğrafları çekebilmek için bölge hakkında detaylı bilgi edinin.

FOTOĞRAF PROGRAMLARINI DENEYİN?

AppStore ve Android mağazasında fotoğraflarınızı güzelleştirecek çok sayıda program mevcut. Ancak bu programları kullanırken, elinizdeki fotoğrafın gerçekliğinden kopmasına izin vermeyin.

Tatilde güzel fotoğraf çekmek isteyenlere uyarılar




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