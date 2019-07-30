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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tatilcilere denizanası ve çarpan balık uyarısı
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.07.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Tatilcilere denizanası ve çarpan balık uyarısı

Denizanası ve çarpan balık alerjilerine karşı tatilcileri uyaran Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Denizanaları, çarpan balık türleri ile temas sonrasında oluşabilecek alerjilere karşı önlem alınmadığında, deniz canlıları tatilinize kabusa dönüştürebilir" dedi.

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Tatilde deniz, nehir ve göl kenarlarında yaşayan canlılarından kaynaklı alerjik reaksiyonlar hakkında bilgi veren Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, göl ve nehir gibi tatlı su kaynaklarının kenarlarında yaşayan gözle görülemeyecek küçük parazitlerin alerjik döküntülere neden olduğuna dikkat çekti.

Parazitlerin çoğunlukla kuş ve yumuşakçalar aracılığıyla durgun sulara taşındığını kaydeden Doktor Bülent Şekerel, “Yüzme esnasında veya sonrasında ciltte oluşan iğnelenme, kızarıklık ve kaşıntı bu alerjilerin tipik belirtileridir. Parazitler cilde girerek reaksiyonu başlatır ve bazen bu reaksiyonlar yüzmenin olduğu andan itibaren birkaç gün sonra da başlayabilir" ifadelerini kullandı.

"PROFESYONEL YARDIM ALMAK GEREKEBİLİR"

Dernek Başkanı, denizde karşılaşılabilecek bir diğer alerji türünün de denizanası alerjisi olduğunu, dünyada 2 bine yakın denizanası türü bulunduğunu, bunların yaklaşık 70 kadarının yaşamı tehdit eden alerjilere yol açabildiğini anlattı. Denizanalarının bir kısmının cilt yanığını andıran reaksiyon ile yaz tatilini bir anda keyifsiz hale getirebileceğini belirten Uzman, şu bilgileri paylaştı:

Tatilcilere denizanası ve çarpan balık uyarısı


"Denizanalarının gövde kenar ve uzantılarında bulunan dokungaçlar avlanmada kullandıkları bazı toksik maddeler içerir. Bu dokungaçlar temas ile kolayca patlayan baloncuklar şeklindedir ve ciltte toksik maddelerin teması ile alerjik reaksiyonları tetikler. Böyle bir durumla karşılaşıldığında o bölgenin ovuşturulmadan bol su ile yıkanması, oluşan ağrı, acı, yanma ve kaşınmayı azaltacak ağızdan veya lokal bazı ilaçların kullanılması gerekir. Denizanası ile yoğun temas neticesinde bulantı, kusma, ateş, halsizlik gibi sistemik belirtiler de görülebilir ki bu durumda mutlaka profesyonel bir yardım almak gerekir. Denize girilen bölgede denizanalarının varlığını kontrol etmek basit ama işe yarar bir yöntem."

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ÇARPAN BALIKTA ALERJİ ETKİSİ GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Şekerel, deniz canlılarının savunma mekanizmaları sırasında gösterdikleri reaksiyonun kişilerde alerji gibi rahatsızlıklara sebep olacağını belirterek, çarpan balık alerjisi adı verilen bu alerji türüne ilişkin kişilerin basit önlemler ile korunabileceklerini söyledi. Çarpan balık olarak trakon, lipsoz, iskorbit, vatoz gibi çeşitli balıklar bulunduğunu aktaran Şekerel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu balıklar baş, kuyruk veya yüzgeç bölgelerinde toksik maddeler içeren iğneler taşır. İğnenin batması ile derinin o bölgesinde saniyeler içinde başlayan ve günlerce süren şiddetli ağrı, kızarıklık, şişlik, sıcaklık, kaşıntı şeklinde bir reaksiyon oluşur. Ağrı kesici ve alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar hafif reaksiyonları kontrol altına alırken şiddetli reaksiyon durumunda mutlaka hekime gidilmesi gerekir. Denizanaları, çarpan balık türleri ile temas sonrasında oluşabilecek alerjilere karşı önlem alınmadığında, deniz canlıları tatilinize kabusa dönüştürebilir."

Tatilcilere denizanası ve çarpan balık uyarısı


"GECE DENİZE GİRERKEN DENİZ AYAKKABISI GİYİN"

Alerjiye neden olan deniz canlıların çoğunlukla üzerlerini kum ile örterek saklandıklarını ve avlarını beklediklerini ifade eden Dernek Başkanı, bu canlıların havanın aydınlık olduğu saatlerde derin sularda bulunurken, gece ve sabahın erken saatlerinde avlanmak için suların sığ olduğu kıyılara yaklaştığını dile getirdi. Dr. Şekerel, gece denize girmek isteyen tatilcilere deniz ayakkabıları giymeleri önerisinde bulundu.

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