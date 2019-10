Tatil zili çalar, biz ailecek kaçar

Banu Tuna / Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni

Konyaaltı’nda bir tam gün: Antalya



Kasımda Antalya, 18-20 derece arasındaki sıcaklığıyla hâlâ açık havanın tadını çıkarma olanağı sunuyor. Konyaaltı’ndaki Antalya Aquarium (içinde 4D sinema da var), dünyanın en büyük tünel akvaryumunu barındırıyor. Burada bir tam gün geçirebilirsiniz çünkü Buz Müzesi, Kar Dünyası ile Wildpark (vahşi yaşam parkı) da aynı komplekste. Yanı başındaki MiniCity’de Türkiye’yi bir uçtan diğerine gezip ülkenin ikonik tüm yapılarının küçük modellerini görebilirsiniz. Yine Konyaaltı’ndaki ‘Heart of Antalya’ isimli dev dönmedolaba binip şehri tepeden izleyebilirsiniz. Limanda ziyaretçilerini bekleyen bir de oyuncak müzesi var. 40 dakikalık bir yolculuk ile Kemer-Göynük’teki DinoPark’a gidebilirsiniz. 30 dönümlük parkın içindeki dev dinozor maketleri, onlar gibi ses çıkarıp hareket ediyor, gözlerini size dikip bakıyor. Tüm bu özellikleriyle Antalya, Rough Guides’ın ‘Aile tatili için dünyanın en iyi şehirleri’ listesine de girmişti.









Serkan Ocak / Gazeteci, seyahat yazarı

Ağaçları, doğayı öğretin: Bolu



Sonbaharda çocuklarla doğayı tanımak için en iyi adres Yedigöller. İçinde güvenli kamp alanları, ateş yakma noktaları, tuvaletler mevcut. Yolculuğun başına ya da sonuna Abant’ı da ekleyip bu muhteşem coğrafyayı da görebilirsiniz. Bolu’daki Gazella Resort& SPA’ya uğrayıp içerisindeki mini hayvanat bahçesini ve bir macera parkını ziyaret edin. Hafif yağmur veya hafif kar yağışı parkta maceraya engel değil.









Ömür Kurt / Hürriyet çocuk yazarı

Dev bahçede kaybolun: Ludwigsburg



Bir çocuk bahçesi olan Maerchengarten, Almanya’nın Ludwigsburg kentindeki dev bir bahçe. İçinde ‘Rapunzel’den ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’e kadar dünya masallarından örneklerin olduğu yapılar, oyuncaklar, heykeller ve özel canlandırmalar var. Bu hafta yolunuz düşerse Cadılar Bayramı’na özel tasarlanmış balkabağı heykellerini de görebilirsiniz. Ailece gezmek en az bir gününüzü alır.









Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Film setine yolculuk: Paris



Disneyland Paris, yani Eurodisney tam bir masal mekânı... İçindeki çocuğu yaşatan herkesin zevk alacağı bir eğlence merkezi! Disneyland iki bölümden oluşuyor. Birincisi Disneyland, ikincisi ise Walt Disney Studios Park. Her iki bölüm de içinden ailece çıkmak istemeyeceğiniz bir film seti gibi. Bunun dışında Sein Nehri turu, irili ufaklı tematik müzeler, Marais gibi eski mahalleler ve tabii ki Eyfel Kulesi’ne çıkmak çocukların zevk alacağı aktivitelerden sadece birkaçı.









Canan Demiray / Seyahat yazarı

Kış gelirken deniz tatili: Dubai



Birbirinden renkli tema parkları ve sıcacık havasıyla kış başlamasın diyen ailelerin tercihi olabilir. Atlantis Aquaventure su parkının kaydıraklarında adrenalinizi yükseltirken, The Lost Chambers akvaryumunda vatozlar ve köpekbalıklarıyla buluşabilirsiniz. Dinozora meraklı çocukları olanlar tam 28 futbol sahası büyüklüğündeki IMG Worlds of Adventure parkında çok eğlenecek. Dubai Global Village ise gece ışıklarıyla görülmeye değer.









Özge Lokmanhekim / Çocuk kitabı yazarı

Harry Potter’ın izinde: Londra



Doğa Tarihi Müzesi, dinozorlardan insan vücudunun nasıl çalıştığına, dünyanın oluşumundan hayvan çeşitlerine kadar pek çok farklı alanın, konunun sergilendiği bir müze. Bilim Müzesi’ndeki 50’den fazla istasyonda çocuklara fiziğin ve bilimin temel prensipleri gösteriliyor. Londra Ulaşım Müzesi de çocuklar için oldukça eğlenceli. Çocukların sevdiği Aslan Kral, Alaaddin, Şrek ya da Harry Potter’ın ödüllü müzikallerinden birini de izlemeden dönmeyin.









İpek Evci / Hürriyet Seyahat gezgini

Hansel ve Gratel’in evi: Amsterdam



Çocukların kalbini çalma garantili bu ülkede yapılabilecek çok şey var. Nemo Bilim Müzesi’ni mutlaka gezin. Çocukların karşılarına çıkabilecek her türlü fiziksel olayı küçük yaşta nedenleri ile birlikte öğrenebilecekleri müze, şehir merkezinde. Hansel&Gratel Pancake evinde onlarca oyun alanı var. Burada siz yemeğinizi yerken birden zemin çökebilir ya da her şey düzeldi derken tavanda açılan camdan giren rüzgârla tekrar masalın içerisine dalabilirsiniz.









Erol Akarsu / Ailemle Geziyorum yöneticisi

Dört günlük masal: Bremen



Büyükleri de çocukluğuna döndürecek bu rotanın adı ‘Masal Yolu’. Frankfurt’tan Bremen’e iki veya üç otel ile yapacağınız bu rotada masallarla dolu o kadar çok rengârenk kasaba var ki, en az dört gün ister. Pamuk Prenses, Bremen Mızıkacıları, Fareli Köyün Kavalcısı... Üstelik şatolarda, masalsı evlerde ve gizli ormanda masal karakterleri size eşlik ediyor. Bu macerada bir şatoda masal, diğerinde masalların tiyatrosu sergileniyor.









Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

Her yaşa uygun bir adres: Eskişehir



Birçok ünlü ismin birebir heykellerinin sergilendiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi çocukların görmeden gitmek istemeyecekleri bir adres. Çocukları mutlu edecek bir başka adres ise Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı. Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi, bilime ilişkin sorulara yanıt veriyor. Parktaki hayvanat bahçesi, ‘Masal Şatosu’ ve ‘Korsan Gemisi’ ise çocukları masal kahramanı yapacak.









Esra Abalı / Çocuk kitabı yazarı, gezgin

Doğanın mucizeleri: Salzburg



Yolculuğunuza Mozart’ın doğduğu kent Salzburg’da başlayın. Ardından Cafe Sacher’de kahve içip sachertorte (içi kayısı marmelatlı, dışı çikolatalı pasta) yiyin. Salzburg Kalesi’ne çıkıp bütün kenti tepeden izleyebilirsiniz. Ertesi gün Avusturya Alpleri’ndeki Hallstatt’ta manzaranın tadını çıkarın. Oradan Slovenya’ya geçin ve üç buçuk saat mesafedeki Postojna’ya uğrayın. Burada Avrupa’nın içinde dolaşılabilen en büyük mağarası var.