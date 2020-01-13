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Haber GiriÅŸ: 13.01.2020 - 12:04,
TaÅŸova'da yüksek kesimler beyaza büründü
Amasyaâ€™nÄ±n TaÅŸova ilÃ§esinin yÃ¼ksek kesimlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaylalarÄ± beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. Beyaza bÃ¼rÃ¼nen Dereli Belevi YaylasÄ±nda gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Sabah saatlerinde baÅŸlayan ve etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yÃ¼ksek kesimleri beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. DoÄŸa tutkunlarÄ± yaÄŸan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda gezmeyi ihmal etmedi. Ã‡ay da karda vazgeÃ§ilmezlerin arasÄ±ndaydÄ±. O gÃ¼zel anlar kameraya yansÄ±dÄ±.
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