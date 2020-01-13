Sabah saatlerinde baÅŸlayan ve etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yÃ¼ksek kesimleri beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼. DoÄŸa tutkunlarÄ± yaÄŸan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda gezmeyi ihmal etmedi. Ã‡ay da karda vazgeÃ§ilmezlerin arasÄ±ndaydÄ±. O gÃ¼zel anlar kameraya yansÄ±dÄ±.

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