« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatTasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu
image
Seyahat

Tasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu

Portekiz'in Arouca bölgesinde 8 km uzunluğundaki zikzaklı Paiva Yürüyüş Yolu tasarımı ile görenleri büyülüyor. Portekiz’in eşsiz doğasını yakından gözlemlemek isteyenler için kaçınılmaz bir fırsat sunan yol, ziyaretçilerine doğaya zarar vermeden gezme şansı tanıyor. İşte doğa dostu Paiva yolu...

Hürriyet Haber
X

Porto’nun güneydoğusunda yer alan Paiva Nehri’ni saran “Paiva Yürüyüş Yolu“, Portekiz’in eşsiz manzarasını gözler önüne seriyor. Lizbon merkezli mühendislik firması Trimetrica, ziyaretçilerin iki buçuk saat gibi bir sürede nehirlerin, ormanların, tepelerin, plajların ve şelalelerin etrafında dolaşmalarını sağlayacak bir yaya yolu tasarladı. Tasarlanan bu yol, Portekiz’in eşsiz doğasını yakından gözlemlemek isteyenler için 8 km‘lik zevkli bir rota sunuyor. 

Tasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu

2005 yılında yapımına başlanan ve şimdilerde kullanıma açık olan yolun yapılış amacı, insanların doğaya zarar vermeden ve doğayla iç içe bir yaşam sürebileceğinin mümkün olduğu anlatmak.

Tasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu

2015 yılında kullanıma açık olan yol, orman yangını sebebiyle kapatılmak zorunda kaldı ve akabinde yeniden onarıldı. 2016 Şubat ayında yeniden açılmasıyla birlikte mimari fotoğrafçı Garrido, yapım sürecine hiçbir mimarın dahil olmadığı yapıyı fotoğraflamaya gitti.

Tasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu

Yürüyüş yolunu kuş bakışı görüntüleyen Garrido, yolla ilgili şunları söylüyor: Doğa ile temas içindeki basit bir yürüyüşten çok daha fazlası; son derece heyecan verici manzarası ile nitelenen eşsiz bir deneyim. Tepenin başına kadar devam eden sarmal merdiveni, kayalıkları, geniş bitki örtüsü, nehrin üzerinde asılı duran ahşap köprüsü ile nefes kesen doğal manzarası alışılmadık bir deneyim sunuyor.

Tasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu

Porto'nun, Arouca eteklerinde konumlanan 328 km'lik jeolojik park, UNESCO tarafından da kabul gören jeolojik öneme sahip doğal koruma alanı.

Dünyanın en güzel 10 köprüsüDünyanın en güzel 10 köprüsü

Fotoğraflar: Kot Sıfır, Nolmuş

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiSeyahatPortekizdoğa dostupaiva yolu
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Tasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu
Huzurun Yeryüzündeki Adresi
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Kaçırırsanız üzülürsünüz: Bozcaada Bağbozumu Festivali
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Uçakta kulaklarınız tıkanıyorsa bu yöntemleri deneyin
Beş gezgin beş öneri (EYLÜL)
GezginGezgin
Marmara’nın yamaç paraşütü durağı: Uçmakdere

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER