Tasarımın doğayla harika uyumu: Paiva Yolu

Porto’nun güneydoğusunda yer alan Paiva Nehri’ni saran “Paiva Yürüyüş Yolu“, Portekiz’in eşsiz manzarasını gözler önüne seriyor. Lizbon merkezli mühendislik firması Trimetrica, ziyaretçilerin iki buçuk saat gibi bir sürede nehirlerin, ormanların, tepelerin, plajların ve şelalelerin etrafında dolaşmalarını sağlayacak bir yaya yolu tasarladı. Tasarlanan bu yol, Portekiz’in eşsiz doğasını yakından gözlemlemek isteyenler için 8 km‘lik zevkli bir rota sunuyor.

2005 yılında yapımına başlanan ve şimdilerde kullanıma açık olan yolun yapılış amacı, insanların doğaya zarar vermeden ve doğayla iç içe bir yaşam sürebileceğinin mümkün olduğu anlatmak.

2015 yılında kullanıma açık olan yol, orman yangını sebebiyle kapatılmak zorunda kaldı ve akabinde yeniden onarıldı. 2016 Şubat ayında yeniden açılmasıyla birlikte mimari fotoğrafçı Garrido, yapım sürecine hiçbir mimarın dahil olmadığı yapıyı fotoğraflamaya gitti.

Yürüyüş yolunu kuş bakışı görüntüleyen Garrido, yolla ilgili şunları söylüyor: Doğa ile temas içindeki basit bir yürüyüşten çok daha fazlası; son derece heyecan verici manzarası ile nitelenen eşsiz bir deneyim. Tepenin başına kadar devam eden sarmal merdiveni, kayalıkları, geniş bitki örtüsü, nehrin üzerinde asılı duran ahşap köprüsü ile nefes kesen doğal manzarası alışılmadık bir deneyim sunuyor.





Porto'nun, Arouca eteklerinde konumlanan 328 km'lik jeolojik park, UNESCO tarafından da kabul gören jeolojik öneme sahip doğal koruma alanı.

Fotoğraflar: Kot Sıfır, Nolmuş