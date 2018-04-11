Tarihten bugüne Atina

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTarihten bugüne Atina
GeriSeyahat Tarihten bugüne Atina
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Tarihten bugüne Atina
Seyahat
Hürriyet Haber
11.04.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Tarihten bugüne Atina

Yunanistan’ın başkenti olan Atina, yaklaşık 4 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Sıcacık iklimiyle ziyaretçilerin içini ısıtan şehir, yılın her döneminde birçok misafir ağırlıyor. Antik çağlardan bugüne kadar önemini hiç kaybetmeyen Atina, masmavi denizi, tarihi güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle kendine hayran bırakıyor. İşte size Atina gezi rehberi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yunanistan'ın başkenti olan Atina, doğal güzelliklerini tarihi zenginliği ile tamamlıyor. Neolitik çağdan beri yerleşik hayatın bulunduğu şehir, adını barış tanrıçası Athena'dan alıyor. Antik çağlarda ticaret ve kültür merkezi olarak bilinen kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde gelişiyor. 1834 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bulunan şehir, bu tarihten sonra başkent olarak tarih sahnesine çıkıyor ve günümüzde daha çok turistik değerleri ile öne çıkıyor.

Tarihten bugüne Atina

Akdeniz iklimi sayesinde şehir, yılın her dönemi ziyaret edilebiliyor. Atina ve Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Her mevsim farklı bir tat sunan Atina'ya İstanbul'dan direk uçuşla rahatlıkla gidilebiliyor. Atina havaalanından şehir merkezine gitmek için otobüs, metro ya da tramvay kullanılabiliyor. Şehrin en yüksek tepelerinden birinde bulunan Akropolis, gezilecek yerler listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Hem yakın hem de ucuz: Atina
Hem yakın hem de ucuz: Atina

Yunanca “yukarıda bulunan şehir” anlamına gelen ve antik çağda halkın toplanma yeri olan Akropolis, gece ışıklandırması ile de dikkat çekiyor. Demokrasinin doğduğu yer olarak da anılan Akropolis'te, buradaki en büyük tapınak olan Parthenon, hala bazı etkinliklerin yapıldığı Herodes Atticus Tiyatrosu, Dionysos Tiyatrosu, Propylaia ve Erekhtheion tapınağı görülmesi gereken yapılar arasında bulunuyor.

Tarihten bugüne Atina

Atina'nın merkezi olan Syntagma Meydanı, Taksim Meydanı'nı anımsatıyor. Parlemento Binası, Syntagma Meydanı'nda yer alıyor. Şehir merkezinde yer alan Monastiraki Meydanı da turistlerin uğrak yerlerinden biri oluyor. Ayrıca, Akropolis eteklerine kurulmuş olan Anafiotika Bölgesi'nde mavi pencereli beyaz evlerin arasında zaman geçirebilirsiniz. Atina; metro, tramvay ve otobüs gibi şehir içi ulaşım sistemleri ile kolaylıkla gezilebiliyor. Oldukça gelişmiş olan metro ağı, şehrin merkezinden her köşesine ulaşmanızı sağlıyor.

Tarihten bugüne Atina

Nereden bakarsanız bakın görüş alanınıza giren Akropolis, şehrin eski şehir kısmı olarak biliniyor. Gün boyu Akropolis'in tarihi dokusunu keşfedebilir, sokaklarında kaybolabilirsiniz. Taş sokaklarda canlı müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirebilir ve akşam güzel bir yemek eşliğinde şehir manzarasını seyredebilirsiniz.Ermou Caddesi şehrin en popüler yerleri arasında bulunuyor. Caddenin her iki tarafında sıralanan evler ilginç mimarisi ile beğeni topluyor. Syntagma Meydanı'na çıkan Ermou'da alışveriş yapabilir, yorulduğunuzda şirin bir kafeye oturup bir şeyler içebilirsiniz. Oldukça lüks mağazaların sıralandığı Kolonaki Caddesi, alışveriş yapmak isteyenler için diğer bir durak oluyor.

Komşu kapısı Atina
Komşu kapısı Atina

 Ayrıca bu bölgede, Modern Sanat Müzesi'ni ve Benaki Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Neolitik dönemden Roma dönemine kadar geniş bir arşive sahip Ulusal Arkeoloji Müzesi de misafirlerin ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Atina, Akdeniz mutfağının tüm renklerini sunuyor. Akropolis'te büyüleyici bir manzara eşliğinde akşam yemeğinizi taze deniz ürünleri ile taçlandırabilirsiniz. Akdeniz'in olmazsa olmazı zeytin yağı, her öğününüzde kendisine yer buluyor. Akdeniz ve Ege yemekleri ile oldukça benzer olan lezzetler her damak tadına hitap ediyor. Yunanistan'ın yerel içkisi olan Uzo, peynirle yapılan Greek Salad, Dolmades ve Caciki restoranlarda karşınıza çıkan lezzetler arasında yer alıyor.

 

Fotoğraflar: Alamy, travelingturks, telegraph, atinapire

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bodrum'da yazlık almadan önce dikkat etmeniz gereken 4 şey

Tarihten bugüne Atina

Vahşi doğanın kalbi: Kruger Ulusal Parkı

Bu yaz Kıbrıs’a gitmek için 5 muhteşem neden!