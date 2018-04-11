Tarihten bugüne Atina

Yunanistan'ın başkenti olan Atina, doğal güzelliklerini tarihi zenginliği ile tamamlıyor. Neolitik çağdan beri yerleşik hayatın bulunduğu şehir, adını barış tanrıçası Athena'dan alıyor. Antik çağlarda ticaret ve kültür merkezi olarak bilinen kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde gelişiyor. 1834 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında bulunan şehir, bu tarihten sonra başkent olarak tarih sahnesine çıkıyor ve günümüzde daha çok turistik değerleri ile öne çıkıyor.

Akdeniz iklimi sayesinde şehir, yılın her dönemi ziyaret edilebiliyor. Atina ve Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Her mevsim farklı bir tat sunan Atina'ya İstanbul'dan direk uçuşla rahatlıkla gidilebiliyor. Atina havaalanından şehir merkezine gitmek için otobüs, metro ya da tramvay kullanılabiliyor. Şehrin en yüksek tepelerinden birinde bulunan Akropolis, gezilecek yerler listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Yunanca “yukarıda bulunan şehir” anlamına gelen ve antik çağda halkın toplanma yeri olan Akropolis, gece ışıklandırması ile de dikkat çekiyor. Demokrasinin doğduğu yer olarak da anılan Akropolis'te, buradaki en büyük tapınak olan Parthenon, hala bazı etkinliklerin yapıldığı Herodes Atticus Tiyatrosu, Dionysos Tiyatrosu, Propylaia ve Erekhtheion tapınağı görülmesi gereken yapılar arasında bulunuyor.

Atina'nın merkezi olan Syntagma Meydanı, Taksim Meydanı'nı anımsatıyor. Parlemento Binası, Syntagma Meydanı'nda yer alıyor. Şehir merkezinde yer alan Monastiraki Meydanı da turistlerin uğrak yerlerinden biri oluyor. Ayrıca, Akropolis eteklerine kurulmuş olan Anafiotika Bölgesi'nde mavi pencereli beyaz evlerin arasında zaman geçirebilirsiniz. Atina; metro, tramvay ve otobüs gibi şehir içi ulaşım sistemleri ile kolaylıkla gezilebiliyor. Oldukça gelişmiş olan metro ağı, şehrin merkezinden her köşesine ulaşmanızı sağlıyor.

Nereden bakarsanız bakın görüş alanınıza giren Akropolis, şehrin eski şehir kısmı olarak biliniyor. Gün boyu Akropolis'in tarihi dokusunu keşfedebilir, sokaklarında kaybolabilirsiniz. Taş sokaklarda canlı müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirebilir ve akşam güzel bir yemek eşliğinde şehir manzarasını seyredebilirsiniz.Ermou Caddesi şehrin en popüler yerleri arasında bulunuyor. Caddenin her iki tarafında sıralanan evler ilginç mimarisi ile beğeni topluyor. Syntagma Meydanı'na çıkan Ermou'da alışveriş yapabilir, yorulduğunuzda şirin bir kafeye oturup bir şeyler içebilirsiniz. Oldukça lüks mağazaların sıralandığı Kolonaki Caddesi, alışveriş yapmak isteyenler için diğer bir durak oluyor.

Ayrıca bu bölgede, Modern Sanat Müzesi'ni ve Benaki Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Neolitik dönemden Roma dönemine kadar geniş bir arşive sahip Ulusal Arkeoloji Müzesi de misafirlerin ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Atina, Akdeniz mutfağının tüm renklerini sunuyor. Akropolis'te büyüleyici bir manzara eşliğinde akşam yemeğinizi taze deniz ürünleri ile taçlandırabilirsiniz. Akdeniz'in olmazsa olmazı zeytin yağı, her öğününüzde kendisine yer buluyor. Akdeniz ve Ege yemekleri ile oldukça benzer olan lezzetler her damak tadına hitap ediyor. Yunanistan'ın yerel içkisi olan Uzo, peynirle yapılan Greek Salad, Dolmades ve Caciki restoranlarda karşınıza çıkan lezzetler arasında yer alıyor.

Fotoğraflar: Alamy, travelingturks, telegraph, atinapire