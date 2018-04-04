Tarihte iz bırakmış gezginler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Tarihte iz bırakmış gezginler
Seyahat
Hürriyet Haber
04.04.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Tarihte iz bırakmış gezginler

Tarihteki gezginlerin bazıları ünlerini uzak ülkelerden getirdikleri öykülere ve mitlere, bazıları ise daha önce kimsenin gitmeye cesaret etmediği yerlere adımlarını atmalarına borçlu. Üstelik bu gezginlerin büyük kısmı yolculuklarını zamanın çok ağır şartlarında gerçekleştirmeyi başardı. Gezmeye tutkun olan tarihte iz bırakmış gezginleri sizler için sıraladık. İşte detaylar…

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Gezmek, ufkumuzu açıyor; çok okuyanın mı yoksa çok gezenin mi daha çok bildiği işte bu nedenle tartışılıyor. Tarih boyunca insanın içinden gelen bu gezmek ve keşfetmek dürtüsü hiç değişmedi. İnsanlık tarihi; ömrünü gezmeye, farklı diyarları keşfetmeye adayan gezginlerin hikayeleriyle dolu.

Herodotus

Tarihin Babası olarak da bilinen M.Ö. 484 Bodrum doğumlu tarihçi Herodotus, çağının en büyük gezginleri arasında yer alıyor.

Tarihte iz bırakmış gezginler

Gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı Herodot Tarihi olarak bilinen kitabı, Avrupa ve Anadolu tarihinin ilk kitapları arasında. Gezileri Anadolu’dan Yunanistan, Mısır ve Roma’ya kadar uzanır.

Strabon

Coğrafyacı, tarihçi ve gezgin ve filozof Strabon da Anadolu doğumlu meşhur bir gezgin. M.Ö. 64 yılında Amasya’da dünyaya gelen Strabon, yaşadığı dönemde Romalıların bildiği haliyle dünyanın politik ve coğrafi durumunu anlatan 17 ciltlik Geographica isimli kitabıyla tanıyor.

Tarihte iz bırakmış gezginler

Eğitim görmek için gittiği Roma’dan yola çıkarak Yunanistan’ı, Mısır’ı, Roma İmparatorluğu’nun büyük kısmını dolaşmış. Anadolu, Etiyopya ve Ermenistan gezdiği diğer yerler arasında.

Xuanzang

629 yılında Çinli bir Budist rahip olan Xuanzang, Tang Hanedanı’nın başkentinden ayrılarak Hindistan’da kutsal Budist metinlerini incelemek üzere zorlu bir yolculuğa çıktı. Xuanzang bugünkü Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Afganistan üzerinden geçen yolculuğu boyunca Çin-Hindistan ilişkilerini belgeledi.

Tarihte iz bırakmış gezginler

17 yıl süren yolculuğu boyunca büyük tehlikeler atlattı. Defalarca saldırıya uğradı, susuzluktan ölmekten son anda kurtuldu ve bir çığ felaketinden sağ çıkmayı başardı. Çin’e geri döndüğünde yanında oldukça değerli Budist metinleri vardı.

İbn-i Batuta 

İbn-i Batuta tarihin en büyük gezginlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1321 yılında doğduğu yer olan Fas’tan Hac ziyareti için Mekke’ye doğru yol alan bu büyük gezginin seyahati Mekke’den sonra da 40 yılı aşkın süre devam etti.

Tarihte iz bırakmış gezginler

Kuzey Afrika’dan Mısır, Ortadoğu, Doğu Afrika, Anadolu, Hindistan, Doğu ve Güneydoğu Asya ve Çin’e uzanan yolculuğunda edindiği izlenimleri Rıhlet isimli kitabında topladı.

Kristof Kolomb

 Dünya tarihini en derinden etkileyen gezginlerden biri de kuşkusuz Genoa doğumlu Kristof Kolomb’dur.

Tarihte iz bırakmış gezginler

Her ne kadar kıtaya ilk ayak basan olmasa da Hindistan’ı bulmak için yaptığı yolculukta Amerika’ya ulaşmış, keşfi Avrupa’ya yepyeni ufuklar açarak coğrafi keşifleri başlatmış ve dünya tarihini büyük bir değişime uğratmış.

Marco Polo

Hayatı filmlere, dizilere konu olmuş Venedikli tüccar gezgin Marco Polo, babasının ve amcasının izinden giderek henüz 17 yaşındayken ilk kez Asya’ya adımını atmış.

Müslüman İspanyanın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin
Müslüman İspanya'nın tanıkları: Elhamra, Yüce Cenet Bahçesi ve Albayzin

24 yıl süren yolculuğunda karşılaştıklarını belgelediği Marco Polo’nun Serüvenleri isimli kitabı Güney Asya, Çin, İpek Yolu ve Kubilay Han’ın muhteşem imparatorluğu hakkında büyüleyici deneyimler aktarıyor.

Freya Stark

1893-1993 yılları arasında yaşayan İngiliz gezgin Freya Stark, 100 yıl süren yaşamına sığdırdığı gezileriyle kadınların da bir gezgin olabileceği inancını yerleştirmeyi başarmış ve birçok gezgin için ilham kaynağı olmuş.

Tarihte iz bırakmış gezginler

1920’de başladığı yolculuğunda birçok gezginin ayak basamadığı noktalara ulaşmış, Luristan’ı ziyaret eden ilk Avrupalı kadın olmuş.

Fridtjof Nansen 

Grönland’ı baştan aşağı geçen ilk kaşif olan Fridtjof Nansen aynı zamanda gemiyle Kuzey Buz Denizi’nin kuzeyine gitmeyi başaran ilk insan.

Çocuklarıyla 18 ayda 9 ülke gezdiler
Çocuklarıyla 18 ayda 9 ülke gezdiler

Zorlu koşullar altında gerçekleştirdiği gezilerinden birinde bir arkadaşıyla birlikte 9 ay bir kulübede mahsur kalmış. Nansen’in adı bir asteroite verilmiş.

Evliya Çelebi

1611 İstanbul doğumlu Mehmet Zilli, bilinen adıyla Evliya Çelebi Türk ve dünya tarihini en büyük gezginlerinden.

Tarihte iz bırakmış gezginler

Osmanlı İmparatorluğu ve çevresine yaptığı gezileri anlattığı Seyahatname önemli bir tarihi kaynak konumunda. 51 yıllık gezi hayatı boyunca tuttuğu notlar çok değerli detaylar içermekte, gezdiği yerlerde 147 ayrı dilden kelimeler derlemiş.

Fotoğraflar: pinterest, history, ekopangea, suchtv, wannart, citaty, listelist. 

Kaynak:  Tatilsepeti

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