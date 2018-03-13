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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriTarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri
Seyahat Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri  
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Sıradaki Haber:2018’in yeni seyahat trendleri  

Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri  
Seyahat
Elvan ARSLAN BAYHAN / Instagram: @bizemusaade
13.03.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri  

Meksika'nın Cancun bölgesine gidiyorsanız, birkaç Maya kalıntısı görmeden dönmemek lazım. Chichen Itza, Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan biri olduğu için mutlaka görülecek Antik Maya şehirlerinden. Peki, ikincisi hangisi olmalı derseniz bizce Tulum! Çünkü Tulum Karayipler Denizi’ne nazır çok ihtişamlı bir antik şehir.

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Meksika'nın en çok ziyaret edilen popüler Maya kalıntıları
Yucatan Yarımadası, Maya kalıntıları açısından hayli zengin bir bölge, sizin için bir listede en popüler Maya kalıntılarını toparladık.

1-  Chichen Itza: En çok ziyaret edilen en büyük Maya yerleşim yerlerinden. UNESCO Dünya Kültürel Mirası ve Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan biri olduğu için en fazla ziyaret alan yer!

2- Uxmal: Ormanın derinliklerinde piramidin köşelerinin yuvarlak olması özelliği ile ayrışan kalıntılara sahip.

Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri

3- Palanque: En görkemli Maya kalıntılarından biri olarak geçiyor ancak Yucatan bölgesinin güneyinde.

4- Tulum: Meksika'daki deniz kenarındaki tek Maya kalıntısı. Şehir diğerlerine göre biraz küçük ancak, farkı nefes kesici Karayipler denizi manzarasının olması!

5- Coba: Hâlâ piramide tırmanılabilir olması açısından farklı bir seçenek. Ormanın derinliklerinde olması da ayrı güzel, kazı çalışmaları henüz tamamlanmamış.

Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri

Çocukla Seyahatimizde, Maya şehirlerinden Chichen Itza ve Tulum'u önceliklendirdik

İsterdik ki hepsini görelim, ancak biz henüz iki yaşında bile olmayan oğlumuz Alp ile seyahat ettiğimiz için, sekiz günlük seyahatimizde, iki antik kentin yeterli olacağını düşündük. Chichen Itza'dan sonra, Tulum'daki Maya Antik Şehri'ni tercih etmemizin sebebi tamamen deniz kenarında olması. Fotoğraflarını çok beğendik, o güzelliği kaçırmak istemedik. Chichen Itza çok ihtişamlı büyük bir şehir, tartışılmaz. Ancak Tulum antik kentin deniz kenarında olması bir başka güzel! Denizin turkuazı gerçekten inanılmaz.

Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri

Tulum Maya Şehri

Maya uygarlığı tarafından 12 ve 13. yüzyıllarda Coba Maya şehrine hizmet eden bir liman olarak kurulmuş. Şehirdeki kalıntılar günümüze kadar iyi korunmuş. Programımız gereği biz öğleden sonra gitmek zorunda kaldık, epey sıcak ve bunaltıcıydı. Sabah erken saatlerini tercih etmenizi tavsiye ederiz.

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Sıra dışı iki gelenek: Meksika’da ölüler günü, Türkiye’de ölüler bayramı
Sıra dışı iki gelenek: Meksika’da ölüler günü, Türkiye’de ölüler bayramı!

Tarihle turkuazın buluştuğu koy

Öğleden sonraya kaldıysa programınız hiç dert değil. Tulum kalıntılarının en güzel yanı, aslında doğal bir plajının olması! Plaja parkın içerisinden merdivenlerle erişim var. Kavurucu sıcaklardan bunaldıysanız, turkuaz suların tarihle birleştiği koyda yüzüp, serinleyebilirsiniz. Yalnız dikkat akşamüzeri kapanış saatinden biraz önce plaj kapatılıyor. Vakitli gitmeye çalışın ve yanınıza havlunuzu almayı unutmayın!

Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri

Yılboyu tropikal iklime sahip Tulum’a gitmek için en çok tercih edilen zamanlar aralık ortası nisan başına kadarki yağışın olmadığı kuru sezon. Kasım başı da tercih edilebilir, fiyatlar daha uygun olacaktır. Çocukla da keyifli Tulum. Her an her yerde iguanalar çıkabilir, hazırlıklı olun! Alp, adım başı çıkan iguanalara biz de Tulum Maya kalıntılarına bayıldık. Fotoğraflar hakkını veremiyor aslında, göründüğünden çok daha güzel!

Elleriyle kazdığı mağarayı sanat eserine çevirdi
Elleriyle kazdığı mağarayı sanat eserine çevirdi

Maya kalıntıları arasından ziyaret edeceklerinizi belirlerken herkesin öncelikleri değişecektir, ama şunu söyleyebiliriz hepsi birbirine benziyor günün sonunda. Deniz aşığı iseniz Tulum'u, ya da piramide tırmanmak isteyenlerdenseniz Coba'yı önceliklendirin. Biz bir üçüncüsünü ekleyecek olsak Coba'yı eklerdik mesela.

Her şey bir arada tatil için Meksika...

Son olarak, Yucatán Yarımadası, Maya Uygarlığına ev sahipliği yapmış olmasının yanı sıra sıcak ve yardımsever yerlileri, Milli Parkları, Tematik Eko-Arkeleojik Parkları, zengin meksika mutfağı, muhteşem turkuaz Karayipler Denizi, benzersiz Cenoteleri ile pek çok farklı deneyimi bir arada sunuyor. Bir tatilden beklediğinizden fazlası Meksika Yucatan bölgesinde…

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