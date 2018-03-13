Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri  

Meksika'nın en çok ziyaret edilen popüler Maya kalıntıları

Yucatan Yarımadası, Maya kalıntıları açısından hayli zengin bir bölge, sizin için bir listede en popüler Maya kalıntılarını toparladık.

1- Chichen Itza: En çok ziyaret edilen en büyük Maya yerleşim yerlerinden. UNESCO Dünya Kültürel Mirası ve Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan biri olduğu için en fazla ziyaret alan yer!

2- Uxmal: Ormanın derinliklerinde piramidin köşelerinin yuvarlak olması özelliği ile ayrışan kalıntılara sahip.







3- Palanque: En görkemli Maya kalıntılarından biri olarak geçiyor ancak Yucatan bölgesinin güneyinde.

4- Tulum: Meksika'daki deniz kenarındaki tek Maya kalıntısı. Şehir diğerlerine göre biraz küçük ancak, farkı nefes kesici Karayipler denizi manzarasının olması!

5- Coba: Hâlâ piramide tırmanılabilir olması açısından farklı bir seçenek. Ormanın derinliklerinde olması da ayrı güzel, kazı çalışmaları henüz tamamlanmamış.









Çocukla Seyahatimizde, Maya şehirlerinden Chichen Itza ve Tulum'u önceliklendirdik

İsterdik ki hepsini görelim, ancak biz henüz iki yaşında bile olmayan oğlumuz Alp ile seyahat ettiğimiz için, sekiz günlük seyahatimizde, iki antik kentin yeterli olacağını düşündük. Chichen Itza'dan sonra, Tulum'daki Maya Antik Şehri'ni tercih etmemizin sebebi tamamen deniz kenarında olması. Fotoğraflarını çok beğendik, o güzelliği kaçırmak istemedik. Chichen Itza çok ihtişamlı büyük bir şehir, tartışılmaz. Ancak Tulum antik kentin deniz kenarında olması bir başka güzel! Denizin turkuazı gerçekten inanılmaz.







Tulum Maya Şehri

Maya uygarlığı tarafından 12 ve 13. yüzyıllarda Coba Maya şehrine hizmet eden bir liman olarak kurulmuş. Şehirdeki kalıntılar günümüze kadar iyi korunmuş. Programımız gereği biz öğleden sonra gitmek zorunda kaldık, epey sıcak ve bunaltıcıydı. Sabah erken saatlerini tercih etmenizi tavsiye ederiz.





Tarihle turkuazın buluştuğu koy

Öğleden sonraya kaldıysa programınız hiç dert değil. Tulum kalıntılarının en güzel yanı, aslında doğal bir plajının olması! Plaja parkın içerisinden merdivenlerle erişim var. Kavurucu sıcaklardan bunaldıysanız, turkuaz suların tarihle birleştiği koyda yüzüp, serinleyebilirsiniz. Yalnız dikkat akşamüzeri kapanış saatinden biraz önce plaj kapatılıyor. Vakitli gitmeye çalışın ve yanınıza havlunuzu almayı unutmayın!







Yılboyu tropikal iklime sahip Tulum’a gitmek için en çok tercih edilen zamanlar aralık ortası nisan başına kadarki yağışın olmadığı kuru sezon. Kasım başı da tercih edilebilir, fiyatlar daha uygun olacaktır. Çocukla da keyifli Tulum. Her an her yerde iguanalar çıkabilir, hazırlıklı olun! Alp, adım başı çıkan iguanalara biz de Tulum Maya kalıntılarına bayıldık. Fotoğraflar hakkını veremiyor aslında, göründüğünden çok daha güzel!





Maya kalıntıları arasından ziyaret edeceklerinizi belirlerken herkesin öncelikleri değişecektir, ama şunu söyleyebiliriz hepsi birbirine benziyor günün sonunda. Deniz aşığı iseniz Tulum'u, ya da piramide tırmanmak isteyenlerdenseniz Coba'yı önceliklendirin. Biz bir üçüncüsünü ekleyecek olsak Coba'yı eklerdik mesela.

Her şey bir arada tatil için Meksika...

Son olarak, Yucatán Yarımadası, Maya Uygarlığına ev sahipliği yapmış olmasının yanı sıra sıcak ve yardımsever yerlileri, Milli Parkları, Tematik Eko-Arkeleojik Parkları, zengin meksika mutfağı, muhteşem turkuaz Karayipler Denizi, benzersiz Cenoteleri ile pek çok farklı deneyimi bir arada sunuyor. Bir tatilden beklediğinizden fazlası Meksika Yucatan bölgesinde…