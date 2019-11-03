Tarihin ve lezzetin en mavi hali: KASSANDRA

Kassandra, zengin bir geçmişe sahip. Sınırları içinde pek çok tarihi alanı barındırıyor. Bunlardan ilki Nea Fokea... 1922’den sonra Anadolu’dan göç edenler, burada ‘Nea Fokea’yı yani ‘Yeni Foça’yı kurmuşlar. ‘Bizim’ Foça’yla çokça benzerliği var; küçük kafeleri, balıkçı tekneleri, deniz ürünlerini yiyebileceğiniz restoranları... Bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri de burada: Bizans Kulesi. Bizans zamanında kilise olarak kullanılan kule, bugün müze olarak gezilebiliyor. Yüksek bir tepede konumlu yapıdan Nea Fokea, tamamen ayaklarınızın altına seriliyor. Kule 1407’de, Hıristiyan dünyasının önemli misyonerlerinden St. Paul onuruna inşa edilmiş.

Buranın hemen yakınında da St. Paul’ün, Anadolu’nun ardından Yunanistan’a yaptığı yolculukta saklandığı mağara bulunuyor. Girişinde, taşa yontulmuş bir haç var. İçeride merdivenleri indikten sonra sizi dar bir tünel karşılıyor. Tavan oldukça alçak. Ancak yerde sürünerek en dipteki odaya ulaşabiliyorsunuz! Odada kutsal sayılan su, mumlar ve simgelerle donatılmış bir alan var. Burada dilekler dileniyor. İçerideki ambiyans sizi etkileyecek...

Tunabalığı yemeden çipuro içmeden olmaz

Halkidiki, özellikle balık restoranlarıyla meşhur. Kassandra’da deniz ürünlerini deneyimleyebileceğiniz çok fazla mekân var; mezeleri, kendine özgü içkileri, şarap evleri... Şık bir akşam yemeği için Rigas Butik Otel’in içindeki ‘Tuna Fish Concept’ restoranı tercih edebilirsiniz. Burada, sadece otelin bulunduğu koyda avlanabilen ‘tunabalığı’ndan yapılmış ‘carpaccio’yu deneyin. Kassandra’ya has bir başka meze de ‘kabak kızartması’. Gittiğiniz hemen her balıkçıda bulabilirsiniz. Alışılmışın dışında olmasının sebebi iri dilimler halinde panelenip kızartılıyor oluşu. Buraya kadar gelmişken yöresel ‘çipuro’ içkisini de mutlaka deneyin. Tadı rakı ve uzoya benziyor. Genelde ev yapımı oluyor. Baharda, üzüm hasadından sonra devasa damıtma kazanlarında üretiliyor. Yemeğe eşlik edebilecek bir seçenek olabilir. Bölgenin şarapları da oldukça başarılı. Özellikle en bilineni Tzikas Family Artisan Winery şarap evi. Kassandra-Siviri anayolu üzerinde bulunuyor. Burası hem yapım atölyesi, hem bağ evi hem de şarapları alabileceğiniz bir yer. Toplamda beş çeşit şarap üretiyorlar. Yapım aşamalarını görüp bilgi alabilirsiniz.

En güzel günbatımı

Sani, Kassandra’nın en popüler bölgelerinden. Tepede 1543 yılında inşa edilmiş bir kule var. Her yıl bu kulenin etrafında dünyanın her yerinden davet edilen sanatçıların katıldığı ‘Sani Festivali’ düzenleniyor. Etkinlik, Yunanistan’ın en bilinen müzik festivallerinden biri. Her yıl ağustos ayının ortalarında yapılıyor. Bölgedeki ‘Sani Resort’u da mutlaka görmelisiniz. Bütün bir koya kurulmuş olan tesis Kassandra’nın en lüks oteli. Kendine ait marinası bulunuyor. Marinada küçük dükkânlar, restoran ve barlar var. Hollywood oyuncuları buraya özel helikopterleri ile geliyorlarmış. Otelin özellikle ‘Ammos’ restoranına uğrayın. Deniz mahsulleri ve Akdeniz mutfağını içeren mönüsü iddialı. Kassandra’nın en güzel günbatımı manzarasını da burada görebilirsiniz. Sadece manzarayı izlemek için bile gelen ziyaretçiler varmış. Rezervasyonsuz giremiyorsunuz.

Şifalı sular köyü: Kassandra’nın kuzey bölgesindeki Agia Paraskevi, cilde, eklem, kas ve kemik hastalıklarına iyi gelen şifalı sularıyla bilinen bir dağ köyü. Ormanın içindeki en meşhur kaplıca tesisi, Agia Paraskevi Termal SPA Merkezi.’ Geçen yıllarda yenilenen merkezde biri açık diğeri kapalı iki termal havuz var. Suyun sıcaklığı her mevsim 30-35 derece arasında değişiyor. Sauna ve masaj terapileri de mevcut. Randevulu olarak jakuzilerde kişiye özel bitki banyoları hazırlanıyor.

Mitolojinin doğduğu yer

Kassandra’nın beni en çok etkileyen tarihi alanı, Kalithea bölgesindeki Ammon Zeus Tapınağı oldu. Sahil şeridinde kısa bir yürüyüşün ardından tapınağa ulaşıyorsunuz. Dünyada iki tane Ammon Zeus Tapınağı var; biri Mısır’da, diğeri ise burada. Ammon Zeus, Antik Mısır ile Antik Yunan’ın ortak tanrısı. Antik Yunan mitolojisi de buradan doğmuş. Tapınağı gezmek için yarım saatinizi ayırmanız yeterli. Kalıntıların arasında dolaşırken bir rehbere de gerek yok. Hepsinin önünde İngilizce bilgilendirme panoları bulunuyor. Civarda çok sayıda otel, restoran, hediyelik eşya dükkânı mevcut