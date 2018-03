Tarihin hatırası: Sultan Sazlığı Milli Parkı

Sultan Sazlığı Koruma Alanı, İç Anadolu Bölgesinde yer alan Kayseri iline bağlı Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içerisinde kalıyor. Dört tarafı dağlarla çevrili Develi, kapalı havzasının en alçak kesimlerinde yer alıyor. Kuzeyinde Erciyes Dağı, doğusunda Develi Dağı, güneyinde Aladağlar ve batısında Karadağ ile Hodul Dağı bulunuyor. 1. Derece Doğal Sit Alanı, Ramsar Alanı ve Milli Park olma özelliklerini taşıması açısından koruma altına alınmış.

Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı’nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında bulunuyor.

Osmanlı sultanlarından IV. Murat, Revan Seferi’ne giderken 3 aydan fazla bir sürede burada kalmış. Kaldığı süre boyunca hayvanların yiyeceklerinin temini için Yay Gölü içinden bir yol açılarak, sazlığa geçiş sağlanmış. Osmanlı Ordusu’na hizmetinden dolayı da buraya Sultan Sazlığı adı verilmiş. Sultan Sazlığı, step ekosistemi içerisinde eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada bulundurması, İç Anadolu step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun bu alanda kesişmesi nedeniyle ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan birisi. Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasında bulunması ve iklimi ile bitki örtüsünün de etkisiyle çok sayıda kuşun beslenmesi, barınması, üremesi için uygun ortamı sağlayan Sultan Sazlığı, Manyas Gölü Kuş Cenneti’nden sonra Türkiye’nin en önemli ikinci kuş cenneti konumunda. Yapılan flora çalışmaları sonucunda alandaki doğal bitki türünün 428 olduğu ve bunlardan 48 tanesinin endemik olduğu tespit edildi. Tespit edilen 48 endemik tür içerisinde yer alan Puccinellia bulbosa (Grossh) türünün ise dünyadaki tek yayılış alanının Sultan Sazlığı olması bu alanın önemini daha da artıyor.

Sultan Sazlığı’nda bu zamana kadar yapılan kuş sayım sonuçlarına göre maksimum 301 kuş türü sayıldı. Sulak alan ekosistemi su seviyesinin değişimine ve aylara bağlı olarak büyük değişiklik gösteriyor. Sultan Sazlığı’ndaki kuşları bulundukları döneme göre yerli, yaz göçmeni, kış göçmeni, geçit olmak üzere 4 ana grup altında toplamak mümkün. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu, nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı kuş türlerinin beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa'da turna, flamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu nedeniyle ulusal ve uluslararası öneme sahip sulak alanlarımızdan birisi. Alanda Güney ve Kuzey Sazlıkları, Tuzlu Göller (Yay Gölü ve Tuzla Gölleri), Tatlı Su Gölleri (Eğrigöl, Bağınaltı Gölü, Sarp Gölü, Kanlıgöl), Çayırlıklar ve Tuzcul Bozkırlar bulunuyor.

Sazlıklar arasında kayıkla gezilebilir, yeşil, mavi ve sarının yarattığı büyüleyici bir fonda zarafet ve incelik abidesi kuşları fotoğraflayabilirsiniz. Büyük bir kısmı sazlarla kaplı olan Sultan Sazlığı’nda yer yer kamış, kafa otu ve kındıra bulunur. Gölde açık havalarda nilüfer ve süsen, bununla birlikte çok sayıda yüzen saz adacıkları yer almaktadır. Bu tatlı su kompleksi güney ve kuzeyde tuzlu bir göl olan Yay Gölü ile ayrılır. Milli Park içerisinde yerel pansiyonlar ile dinlenme tesisi olmasının yanı sıra Erciyes’in heybetli görünümü eşliğinde piknik yapılabilecek alan da bulunmakta. Sultan Sazlığı’nda çeşitli zamanlarda pek çok fotoğrafçının katıldığı safari ve tabiat fotoğrafları yarışmaları düzenleniyor.

Fotoğrafçılığın yanı sıra kuş ve yaban hayatı gözlemi için de Sultan Sazlığı sıkça tercih edilmekte. Sultan Sazlığı, kuş göç yolunda bulunması sebebiyle kuş gözlemcileri için inanılmaz bir yer. Kuşları sazlıkta bulunan gözlem kulesi ve kulübeleriyle ya da kayık turu yaparak gözlemleyebilmek de mümkün. Bu eşsiz kuş çeşitliliğini seyrederek tabiatın döngüsüne şahit olmak alanda yapılabilecek en güzel faaliyet olsa gerek.

Milli Park içerisindeki yürüyüş parkurları ve kulübelerin yanı sıra hem teknolojik olarak donatılan hem de görsel olarak dikkat çeken “Kuş Müzesi” ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müzede, Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yaşayan 40 kuş türünün kopyasının yer aldığı bölüm ile teknolojik imkânlarla donatılan tanıtım bölümü yer alıyor. Ziyaretçilerin 5 farklı kamera ile Sultan Sazlığı Milli Parkı’nı izleyebildiği müzede, kuş türlerine ilişkin detaylı bilgiler de ziyaretçilere sunulmakta. Aktiviteler hakkında Ovaçiftlik Köyü’nde bulunan ziyaretçi tanıtım merkezinden bilgi alınabiliyor.

Kayseri kendine has mutfağıyla mutlaka tadılması gereken harika lezzetlerle dolu... Yöresel yemek olarak, Develi cıvıklısı ve Yeşilhisar tavası Milli Park’a gelenler için yemeden gidilmeyecek seçenekler arasında.

Nasıl gidilir?

Develi – Yahyalı – Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde yer alan Sultan Sazlığı, Develi ilçesine 35 kilometre, Yahyalı ilçesine 24 kilometre, Yeşilhisar ilçesine 18 kilometre uzaklıkta olup Kayseri ilinin 90 kilometre güneyinde. Sultan Sazlığı, çevresinde yer alan önemli yerleşim alanlarından Niğde iline 60 kilometre, Nevşehir iline 80 kilometre, Adana’ya 255 kilometre mesafede ve asfalt karayolu ile kolayca ulaşılabilir. Kayseri Havaalanı merkeze ise 5 kilometre mesafede.

Her sabah 08.00’de İstanbul Haydarpaşa’dan kalkan Doğu Ekspresi, Eskişehir- Ankara- Kayseri’ye uğradıktan sonra Kars’a devam ediyor. Güney Ekspresi, her akşam Haydarpaşa’dan 20.00’de kalkıyor, Ankara- Eskişehir- Kayseri’ye uğradıktan sonra Tatvan’a devam ediyor. Kayseri merkezden Gesi, Ağırnas ve Talas’a her yarım saatte bir belediye otobüsü kalkıyor. Bünyan, Akkışla, Sarıoğlan, İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza’ya her saat başı dolmuş var. Sultan Sazlığı için Yahyalı dolmuşlarına binilmesi gerekiyor.

Suyun en güzel sesi: Derebağ Şelalesi

Dağ yamacından yayvan akışlı kaynak çağlayanlardan olan ve 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Derebağ Şelalesi 15 metre yükseklikten dökülmekte. İki mağara içinden çıkan temiz ve berrak kaynak suları daha sonra dar bir vadiden akarak Yahyalı’ya ulaşıyor. Yağmur ve kar sularından beslenen Derebağ Şelalesi’nin özellikle bahar aylarından itibaren suları coşmaya başlıyor.

Çevresi mesire alanı olarak düzenlenen Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı özellikle hafta sonları şehir hayatının gürültü ve stresinden uzaklaşmak, doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyenler için eşsiz bir yer niteliğinde. Burası Karadeniz Bölgesi’ni aratmayacak kadar güzel bir tabiat parkı. Çimlendirme, ihata duvarı gibi peyzaj çalışmalarının tamamlanması ve ışıklandırma yapılmasıyla hem gece hem de gündüz doyumsuz güzelliğe sahip harika bir yer. Derebağ Şelalesi’nde 4 yıldızlı bir restoran işletiliyor. Piknik yapmak isteyenler hem kaliteli hem de fiyatları uygun olduğu için tercih edilecek nitelikteki bu işletmeden malzemelerini temin edebilirler.

Derebağ Şelalesi’nde yapılan çalışmalarda çevre düzenlemesinin yanı sıra, restoran, kafeterya, mescit, otopark, WC gibi tesisler bulunuyor. Ayrıca şelale yol güzergâhında bulunan kamelyalarda piknik yapmak isteyen insanlar mangallarını burada yakabilirler.

Sevdiklerinizle birlikte sessiz, sakin, güzel bir gün geçirmek ve yorgunluğunuzu atarak dinlenmek, yeniden enerji dolmak için tercih edilebilir nitelikte bir yer olan Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı’na giderseniz yörenin meşhur yoğurdunu yemeden dönmeyin. Derebağ Şelalesi, Yahyalı ilçe merkezine 10 kilometre, Kayseri il merkezine ise 97 kilometre mesafede. Yahyalı ilçesine Kayseri şehir merkezinden günlük minibüs kalkıyor.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı