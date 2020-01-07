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Tarihi ve güzelliğiyle büyüleyen kent Mostar
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:41,Son Güncelleme:/

Tarihi ve güzelliğiyle büyüleyen kent Mostar

Bosna-Hersek'te Hersek bölgesinin en büyük şehri olan Mostar, yemyeşil doğası, taş evleri, konakları, çarşıları ve içinden geçen Neretva Nehri ile büyüleyici bir atmosfere sahip bir Balkan kenti.

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Kentte, Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser bulunuyor. Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname’sinde, Mostar’da Osmanlı yapısı olan 53 mahalle, 3 bin ev, 359 dükkân, 45 cami saydığını yazar.

Tarihi ve güzelliğiyle büyüleyen kent Mostar

Günümüzde bu sayı azalmış olsa da, ayakta kalanlar hala kentin genelinde bir Osmanlı havası estiriyor. Bu eserlerden en önemlisi de kuşkusuz Mostar Köprüsü.

Tarihi ve güzelliğiyle büyüleyen kent Mostar

1566 yılında, Mimar Sinan'ın öğrencilerinden olan Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen köprü, 9 Kasım 1993'te Bosna-Hersek Savaşı sırasında Sırplar tarafından açılan tank ateşiyle büyük hasar görse de, restore edilerek 23 Temmuz 2004’te yeniden hizmete girdi.

Tarihi ve güzelliğiyle büyüleyen kent Mostar

24 metre yükseklikte, 30 metre uzunluğunda ve 4 metre genişlikteki köprü, 2005’te de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi. Savaşın izlerinin hala görülebildiği Mostar’da, Hırvatlar nehrin batısında, Müslümanlar ise doğusunda yaşıyor.

 

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