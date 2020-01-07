Tarihi ve güzelliğiyle büyüleyen kent Mostar

Kentte, Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser bulunuyor. Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname’sinde, Mostar’da Osmanlı yapısı olan 53 mahalle, 3 bin ev, 359 dükkân, 45 cami saydığını yazar.

Günümüzde bu sayı azalmış olsa da, ayakta kalanlar hala kentin genelinde bir Osmanlı havası estiriyor. Bu eserlerden en önemlisi de kuşkusuz Mostar Köprüsü.

1566 yılında, Mimar Sinan'ın öğrencilerinden olan Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen köprü, 9 Kasım 1993'te Bosna-Hersek Savaşı sırasında Sırplar tarafından açılan tank ateşiyle büyük hasar görse de, restore edilerek 23 Temmuz 2004’te yeniden hizmete girdi.

24 metre yükseklikte, 30 metre uzunluğunda ve 4 metre genişlikteki köprü, 2005’te de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edildi. Savaşın izlerinin hala görülebildiği Mostar’da, Hırvatlar nehrin batısında, Müslümanlar ise doğusunda yaşıyor.