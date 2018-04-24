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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas
Seyahat
Hürriyet Haber
24.04.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü, Hititlere kadar giden tarihi geçmişi ile Türkiye coğrafyasının kalbinde yer alan Sivas'ın gezilecek ve tarihe ışık tutacak yerlerini Sivas gezi rehberinde sizler için derledik. İşte Sivas'ın gezilecek tarihi ve turistik yerleri...

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Sivas’ın kısa tarihi

Topraktepe Höyüğü’nde yapılan kazılar, yöredeki Hitit yerleşimlerine işaret etmesine rağmen, 3. yüzyılın sonlarına doğru, Romalı İmparator Diocletian’ın egemenliği altındaki Ermenistan’ın başkenti Sebastea kenti olarak ortaya çıkmasından önce Sivas’ın tarihi hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. 11’inci yüzyılın sonlarında Türklerin bölgeye yerleşmesine kadar başkent olarak görevini sürdürdü. Türkmen Derviş beyliği, Sivas’ı 1080-90 yıllarında ele geçirdi. 1172’de Selçuklular tarafından fethedilene kadar beyliğin başkenti oldu. Selçuklular döneminde, Sivas refah seviyesinin doruklarına ulaştı. Anadolu’nun önemli şehirleri; 1400 yılında Timur tarafından yağmalandığında, Sivas’ın 150.000’den fazla nüfusu olduğu söyleniyordu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Eski refahını hiçbir zaman geri kazanmamış olmasına rağmen, Sivas Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir eyalet başkentiydi ve Eylül 1919’da, Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısıyla ikinci ulusal kongrenin yapıldığı şehir oldu. Bu kongre; Avrupalı işgal güçleriyle birlikte Osmanlı İmparatorluğunun da sonu oldu ve cumhuriyetin kurulmasına yol açtı. Sivas, 13. yüzyıl Selçuklu mimarisinin en güzel kalıntılarından bazılarını barındırmaktadır. Bunlardan medreseler özellikle dikkat çekicidir. Gök (Mavi) Medrese (1271), Şifaiye Medresesi (1217-18), Çifte Minare Medresesi, Ulu Camii en önemli eserlerdir.

Sivas’ta gezilecek yerler: 

Çifte Minareli Medrese

1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından Kösedağ savaşında Selçukluları yendikten sonra yaptırılmıştır. Medresenin doğu girişi ve iki minareli süs tuğla ve kiremit duvarının muazzam taş cephesi dikkat çekicidir.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Şifaiye Medresesi

1218 yılında Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan en önemli tıp okullarından biriydi ve bir zamanlar Anadolu’nun en önemli hastanesiydi. Ama sadece hastalara yardım etmek için yapılmadı. Mimari ve estetik açıdan da güzel görünmek için inşa edildi. 800 yıl sonra bile hala etkileyici. Dekorasyonda stilize güneş / aslan ve ay / boğa motifleri, mavi Azeri çini eserleri ve sultanın yazdığı Arapça bir şiir bulunmaktadır. 1220’de 1. İzzetttin Keykâvus’un buraya gömülmesiyle birlikte güney eyvanı türbeye dönüştürülmüştür. Günümüzde avlusu, içinde çayevi bulunan bir bloktur ve çevredeki eyvanlar (tonozlu salonlar) hatıra eşya satan tezgâhlara ev sahipliği yapmaktadır.

Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta
Beyaz perdeden fırlayan Hobbit evler şimdi Sivas’ta!

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Gök Medrese

1. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından, 1271 yılında yaptırılan Gök Medrese, 1926 yılında müzeye dönüştürüldü. 2006 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Selçuklu Sanatları Müzesi olarak hizmete açılması planlanmaktadır. Duvarları yontma kalker taşından yapılan medresenin minareleri 25 metre uzunluğundadır. Gök Medrese açık avlulu dört eyvan şemasının uygulandığı iki katlı bir medresedir. Taç kapıda kullanılan mermer malzeme nedeniyle ışık gölge oyunları muhteşemdir.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Buruciye Medresesi

1271 yılında Selçuklu SultanI III. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında İranlı Hibetullah Burucerdioğlu Muzaffer Bey tarafından yaptırılmıştır. Pozitif bilimlerin öğretilmesi amacıyla yaptırılan medrese, devrin Selçuklu taş oymacılığının en güzel örneklerindendir. Mimarı belli olmayan yapı, açık avlulu ve kesme taştan örülmüştür. Dört eyvanlı ve iki katlıdır. Günümüzde avlu iç mekanları genellikle sergiler için yaz aylarında ise çay bahçesi olarak kullanılır.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Sivas Kongre Binası

Sivas Valisi Mehmet Mazlum Bey tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. Bina aslında bir lise binasıydı. 4 Eylül-12 Eylül 1919 arasında, Kuvayı Milliye tarafından Türk Kurtuluş Savaşı’nın hazırlanmasında bir kongre merkezi olarak kullanılmıştır. Kongre sonrasında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 18 Aralık 1919’a kadar bu binada kaldılar. 1930’da bina bakımdan geçti. 1984 yılında cumhurbaşkanı Kenan Evren’in talimatıyla, lise binası Kültür Bakanlığı tarafından satın alındı. Restorasyon sürecinden sonra 1990 yılında Kongre müzesi olarak açılmıştır.

Sivastaki Divriği Ulu Caminin ilginç hikayesi
Sivas'taki Divriği Ulu Cami'nin ilginç hikayesi

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Ulu Camii

Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Ulu Camii, Anadolu Selçuklu Dönemi’nde inşa edilen camilerin en görkemli örneğidir. 1955 yılında yapılan onarım çalışmaları sırasında bulunan kitabesine göre 1196-97 yıllarında Kutbettin Melikşah döneminde Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi'ye yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Sanat tarihçileri ve Anadolu Türk mimarisi uzmanları, mimari özelliklerinden dolayı caminin Dânişmendliler tarafından XII. yüzyıldan daha önce yapıldığını kabul etmektedirler. Caminin dekorasyonundaki her figür, eşsiz bir sanat, mimarlık ve mühendislik harikasıdır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almıştır.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Sivas

Fotoğraflar: Pinterest, www.sivas.bel.tr

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