Zamanında savunma amacıyla yapılan, gizli bir giriş kapısı bulunan kale, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

İl merkezine 45, ilçe merkezine 15 kilometre uzakta yer alan, üç tarafı uçurum olan kalenin girişi, batısında bulunuyor.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, bu yapının, bugüne kadar ulaşıp ayakta kalabilen nadir kalelerden olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına kalenin restorasyonu için taleplerini ilettiklerini belirten Alantar, "Daha önce buranın aydınlatılması yönünde çalışmalar yapıldı.

2018'de restorasyon çalışması uygulamaya alınacak. Ardahan Kalesi gibi burasını da turizme kazandırmış olacağız." dedi.

Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor!



