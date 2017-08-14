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Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Karaçay Kanyonu'nun ortasında kayalıkların zirvesinde bulunan tarihi 'Şeytan Kalesi' akın akın gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Urartular zamanında yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, konumuyla dikkat çekiyor. İşte tarihe tanıklık eden o kale...

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Zamanında savunma amacıyla yapılan, gizli bir giriş kapısı bulunan kale, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

İl merkezine 45, ilçe merkezine 15 kilometre uzakta yer alan, üç tarafı uçurum olan kalenin girişi, batısında bulunuyor.

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Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, bu yapının, bugüne kadar ulaşıp ayakta kalabilen nadir kalelerden olduğunu söyledi.

Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığına kalenin restorasyonu için taleplerini ilettiklerini belirten Alantar, "Daha önce buranın aydınlatılması yönünde çalışmalar yapıldı.

Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

2018'de restorasyon çalışması uygulamaya alınacak. Ardahan Kalesi gibi burasını da turizme kazandırmış olacağız." dedi.

Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor!

Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor
Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: Hürriyet Haber

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