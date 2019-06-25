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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarihi sarımsak taşı ocaklarına turist ilgisi
Seyahat
DHA
25.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Tarihi sarımsak taşı ocaklarına turist ilgisi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Badavut mevkiinde bulunan tarihi sarımsak taşı ocakları, turistlerin ilgi odağı oldu

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Mayıs ayı başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar ile bir bölümü ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilen Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi'ndeki gizli cenneti Badavut, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Flamingodan, yaban ördeğine farklı kuş türlerinin konakladığı sulak alan ile uzun bir kumsalı olan yerleşim bölgesinde, antik çağlardan beri kullanılan sarımsaklı taşının çıkartıldığı taş ocakları da bulunuyor. Ocakların bulunduğu bölge turistlerin de ilgisini çekiyor. Bölgeye inceleme ve gezi için gelen yerli ve yabancı turistler, sarımsak taşı ocaklarının dokusuna hayran kalıyor.

Tarihi sarımsak taşı ocaklarına turist ilgisi



AYVALIK EVLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ SARIMSAK TAŞI

Tarihi Ayvalık evlerinin ana yapı malzemesini oluşturan sarımsak taşının çıkartılması için uzun yıllar kullanılan taş ocakları, bölgenin korumaya alınmasından bu yana kullanım dışı kaldı. 18 ve 19'uncu yüzyıl Türk ve Rum toplum yaşantısını yansıtan önemli mimarlık örneklerinden olan tarihi Ayvalık evlerinin estetik görünümünü bütünleyen sarımsak taşı, bu evlerin en önemli özelliği olarak biliniyor. Gülkurusu renginde olan bu taşlar, çok kolay işlendiği ve dayanıklılığı nedeniyle o dönem tercih edilmiş. Sarımsak taşının ana kaynağı ise Sarımsaklı bölgesi. Binlerce yıl öncesinin lav akıntılarının oluşturduğu sarımsak taşı, bugün Ayvalık ve Cunda’nın evlerinde şekilleniyor. 

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TARİHİN TANIĞI OLMUŞ SARIMSAK TAŞLARI

Dokusu sarımsak damarlarına benzediği, içindeki demirin okside olmasıyla giderek kırmızılaşması nedeniyle ‘sarımsak’ adı verilen taşların çıkarıldığı bölge, 35 milyon yıl önce gelişen volkanizmanın izlerini taşıyor. Zamanında taş ocağı işletilen bölgede, rengi ve biçimiyle dikkat çeken Sarımsak taşı kayalıkları günümüzde yerli ve yabancı turistlerin doğa gezisi güzergahında yer alıyor. Geçmişte Badavut Jandarma Karakolu olarak kullanılan yapının da bulunduğu ve bu nedenle 'Karakol Dağı' olarak da bilinen bölgenin Ege’ye bakan tarafında deniz ve iklim koşullarının şekillendirdiği ilginç kaya oluşumları diğer tarafında ise doğal mağara bulunuyor.

Tarihi sarımsak taşı ocaklarına turist ilgisi



YAZIN SERİN KIŞIN SICAK TUTUYOR

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, sarımsak taşının nefes alma özelliğinin bulunduğunu söyledi. Bu özellik sayesinde evlerin yazın serin, kışın ise sıcak olduğunu söyleyen Özgültekin, “Özellikle Sarımsaklı bölgesinde, yani bizim denizimizin ve özel kumumuzun olduğu bölgedeki sarımsak taşı yüzyıllar boyunca Ayvalık'ta evlerimizde kullanılmıştır. Bu taşların özelliği nefes alması, yazın serin, kışın sıcak tutmayı sağlamaktadır. Bunların bulunduğu bölgenin turizme açılması için çeşitli etkinlikler yapıldı, görüşler bildirildi. Yakında umarım taş ocaklarının olduğu bölüm koruma altında turizme açılır, turizme kazandırılır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Tarihi sarımsak taşı ocaklarına turist ilgisi



TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Sarımsak taşı ocaklarını incelemek ve eski yapıları görmek için bölgeye geldiğini söyleyen Aydın Öztürk, “Badavut’a ilk defa geldim. Gerçekten dokusu çok güzel. Sahilin ilerisinde eskiden taş ocağı olarak kullanılmış bölgenin dokusu harika. Tarihi Rum evlerinde 1980’lere kadar bu taşlar Ayvalık’ta kullanılmaya devam etmiş. Cunda ve Ayvalık’ın taş evlerinin karakteristik özelliğini sarımsak taşının sağladığını düşünüyorum” diye konuştu.

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