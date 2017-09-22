Tarihi Kalıntılar Arasında "Yükseklerde" Yürüyoruz

Mersin’in bütün güzeliklerinin yanında yüksek dağlara komşu olması, ilin yayla turizmi açısından da zengin olmasını sağlamış. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız bilgilere göre Mersin’de bulunan bazı yaylaları inceledik.

ÇAMLIYAYLA (NAMRUN)

Mersin’den 90 kilometre asfalt yolla günün belirli saatlerinde minibüslerle ulaşılabiliyor. Külpet dağının eteğinde 1430 metre rakımdaki Çamlıyayla, Namrun Kalesi çevresinde tarihi ve doğal güzelliklerle iç içe, oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Alt yapısı tamamlanmış olan yaylada ikinci konut olarak yapılan yazlık evler de bulunuyor. Yaban hayatı yönünden zengin olan bu yörede, Cehennemderesi ve çevresi, yaban keçisi (Capra aegagrus) koruma - üretme bölgesi ve avlak olarak değerlendiriliyor. 4 kilometre yakınında bulunan Sebil beldesi – Cehennemderesi kanyonu, yaya yürüyüşü (trekking) için ideal rotalardan biri olarak gösteriliyor. Cehennemderesi’nde sportif olta balıkçılığı da yapılabiliyor. Namrun kalesi ile Papazın bahçesi de gezilebilecek yerler arasında. Kamp için çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri getirilmesi uygun olabilir.

GÖZNE YAYLASI

27 kilometrelik asfalt yolla günün belirli saatlerinde Mersin’den minibüslerle ulaşılabilir. Mersin ilinin kuzeyinde Toros dağlarının 1 200 metre yükseltisinde bulunan yayla, çam, ardıç, meşe gibi maki türü bitki toplulukları ve elma, kiraz, vişne, ayva gibi meyve ağaçları ile kaplı. Alta yapısı tamamlanmış olan yaylada, PTT, jandarma, sağlık ocağı hizmeti veriliyor. Gözne kalesi ve çevresi kamp yapmak için uygun. Yaylada kır kahveleri, bakkal ve lokanta bulunuyor.

SOĞUCAK (BEKIRALANI) YAYLASI

Mersin’in 24 kilometre kuzeyinde bulunan yaylaya, Gözne beldesi (yaylası) yolunun 23. kilometresinden sola dönülerek 1 kilometre sonra ulaşılır. Günün belirli saatlerinde Mersin’den minibüs bulunabilir. Yayla köyü olan Soğucak’da Mersin halkının yazlık evleri de bulunuyor. Alt yapısı tamamlanmış olan bu yaylada PTT, Sağlık Ocağı hizmet veriliyor. Yaylada kır kahveleri, bakkal ve lokanta bulunuyor.

FINDIKPINARI BELDESİ YAYLASI

Mersin-Antalya karayolunun 12. kilometresinde bulunan Mezitli Beldesinden kuzeye dönülerek Toros dağları içlerine doğru 32 kilometrelik asfalt yolla ulaşılıyor. Mersin ve Mezitli beldesinden günün belirli saatlerinde minibüs bulunabilir. Bakir doğası, bol oksijenli havası olan bu güzel yayla beldesinin çevresi, çok yüksek olmayan tepelerle çevrili. Çevre tepeler, çam, ardıç ve maki türü bitkiler ile, yaylanın iç kesimleri ise tamamen meyve ve sebze bahçeleri ile kaplı. Alt yapısı tamamlanan sağlık ocağı ve jandarma hizmet bulunuyor. Yaylada bakkal, fırın, lokanta ve kır kahveleri bulunuyor.

ERDEMLİ - SORGUN KÖYÜ YAYLASI

Toros Dağlarının ortalarında bulunan yayla köyüne Erdemli ilçesinden 41 kilometre asfalt, 4 kilometre stabilize yolla ulaşılıyor. Tepeler arasında küçük bir vadide kurulmuş olan köy, tamamen elma bahçeleri içerisinde. Erdemli, Tömük ve civar köyleri halkının yoğun ilgi gösterdiği yaylada tipik yayla evleri bulunuyor. Güney yönünde, yola 1.5 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi gözetleme kulesi gezilebilecek yerler arasında. Kamp yapmanın dışında yayla evleri kiralanabiliyor.

SİLİFKE - BALANDIZ KÖYÜ YAYLASI

Silifke karayolunun 21. kilometresindedir. Çevresi çam, maki, Antepfıstığı, meyve, sebze bahçeleri, ceviz ağaçları ile kaplı olan şirin yaylada tipik köy yaşamı süregeliyor. Kamp için çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri yanınızda olmalı.

MUT - KOZLAR YAYLASI

Mut ilçesinin 19 kilometre kuzeyinde. İkisi kısa birisi uzun kanyonların yanı başında, çok zengin deniz fosil yataklarının bulunduğu dağ yamacına kurulmuş tarih ve doğa ile içice şirin bir köydür. Su başlarında kamp yapmanın yanı sıra kanyon yürüyüşleri yapılabilir. Çevrede bulunan milyonlarca yıllık deniz fosil yatakları, kanyon yamaçlarına oyulmuş antik mezarlar, gözetleme kuleleri yaylanın diğer görülebilecek yerleridir. Çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri getirilmelidir.

MUT - DAĞPAZARI KÖYÜ (YAYLASI)

Mut ilçesinin 36 kilometre kuzeyinde bulunan yayla köyüne 15 kilometre asfalt, 21 kilometre stabilize yolla ulaşılıyor. Antik bir şehir kalıntısı üzerine kurulmuş olan yayla köyünde, bakkallar, kır kahveleri, sağlık ocağı, jandarma bulunuyor. Köy ortasında bulunan kilise kalıntısı ve bir evin bahçesinde bulunan mozaikler görülmeye değer tarihi kalıntılardır. Çevresi ardıç ve maki türü bitkilerle çevrili olan köyün, iç kısmı ise meyve ve sebze bahçeleri ile kaplıdır. Çadır ve temel ihtiyaç malzemeleri getirilmelidir.