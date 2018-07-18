Tarihi dokusuyla özel bir şehir: Adana
Adana'nın merkez ilçelerinden ve Türkiye'nin en kalabalık 5. ilçesi durumunda bulunan Seyhan, tarihi eserler anlamında özel bir öneme sahiptir. Seyhan'ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...
Tarihi dokusu, kültürel yapısı, bereketli toprakları, güçlü su kaynaklarına sahip, adını Adanus'un oğlu anlamına gelen Seyhan Sarus'tan alan ve geçmişi MÖ.3.000’li yıllara dayanan Seyhan’ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…
TAŞ KÖPRÜ
Seyhan Nehri üzerinde yer alan Taş Köprü Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlar. Taş Köprü 117-138 yılları arasında Roma İmparatoru Hadrian tarafından inşa edilmiştir. Köprünün kitabesinde yer alan bilgilere göre Taş Köprü'nün mimarı; Mimar Aujaentius'tur. Daha sonraki dönemlerde Roma İmparatoru Justiyen tarafından onarılmıştır. Günümüze sağlam olarak ulaşan Taş Köprü ,dünyada halen kullanılan en eski tarihi köprü olma özelliğine sahiptir. Taş Köprü, 310 metre uzunluğa, 11 metre genişliğe ve 21 göze sahiptir. Fakat günümüze bu köprünün 14 gözü ulaşmıştır. 2007 yılında restore edilen Taş Köprü araç trafiğine kapatılmış ve sadece yayalar tarafından kullanılmaktadır.
BÜYÜK SAAT KULESİ
Seyhan ilçe merkezinde Ali Münif Caddesinde yer almaktadır. 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanan saat kulesi, 1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından bitirilmiştir. 32 metre uzunluğa sahip olan Büyük Saat Kulesi Türkiye’nin en uzun saat kulesi olma özelliğine sahiptir. Osmanlı mimarisine uygun olarak yapılan saat kulesi, örme işlemi oldukça zor olan küçük taş tuğlalardan imal edilmiş. Fransız işgalinden sonra zarar gören saat, restore edilmiş ve 1925 yılında Almanya'dan getirilen saat makinesi ile yeniden çalışmaya başlamıştır. Büyük saat, 1925 yılında İş Bankası'nın Küçüksaat Meydanı’na kumbara şeklinde küçük bir saat yapmasıyla Büyük Saat adını almıştır.
SABANCI MERKEZ CAMİİ
Seyhan’ın Reşatbey Semtinde, Seyhan Nehri kıyısında yer almaktadır. 1998 yılında hizmete açılan Sabancı Merkez Camii, ülkemizin en büyük camisidir. Klasik Osmanlı mimarisi örnek alınarak yapılmıştır. 28 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Sabancı Merkez Camii’nin 4 mezhebi ve 4 halifeyi simgeleyen 4 yarım kubbesi, İslam'ın 5 şartını simgeleyen 5 kubbesi ve İmanın 6 şartını simgeleyen 6 minaresi bulunmaktadır. Caminin 32 metrelik kubbesi; İslam'ın 32 farzını, avluda yer alan 28 kubbe; Kuran'da adı geçen 28 peygamberi, 99 metrelik minareler; Allah'ın 99 ismine ve ana kubbede bulunan 40 pencere ise; 40 rekat namaza ve Hz Muhammed(sav) peygamber olma yaşına karşılık gelmektedir.
BEBEKLİ KİLİSE
Tepebağ Mahallesinde yer almaktadır. 1880-1890 yılları arasında yapıldığı düşünülen Bebekli Kilise, İtalyan Katolik Kilisesidir. Kilisenin üst kısmında yer alan Meryem Ana’nın 2.5 metrelik tunç heykelinin bebeğe benzemesinden dolayı halk arasında Bebekli Kilise olarak anılmaya başlanmıştır. Asıl adı Saint Paul olan kilise; Aziz Paulus Kilisesi olarak da bilinmektedir. Kilise hem Katolik, hem de Protestan cemaati tarafından kullanılmaktadır.
MERKEZ PARK
Seyhan Sabancı Merkez Camii’nin güneyinde yer almaktadır. Seyhan Nehrinin her iki yakasına kurulu olan Merkez Park, 33 hektarlık alanı ile ülkemizin en büyük parkıdır. 2004 yılında hizmete açılan Merkez Parkta çok sayıda bitki ve ağaç türü bulunmaktadır. Ayrıca park içinde çocuk oyun alanı, 12 adet havuz, paten pisti, dinlenme terasları, anfitiyatro, bisiklet ve koşu parkurları da bulunmaktadır.
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