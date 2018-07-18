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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Tarihi dokusuyla özel bir şehir: Adana
Seyahat
Hürriyet Haber
18.07.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Tarihi dokusuyla özel bir şehir: Adana

Adana'nın merkez ilçelerinden ve Türkiye'nin en kalabalık 5. ilçesi durumunda bulunan Seyhan, tarihi eserler anlamında özel bir öneme sahiptir. Seyhan'ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Tarihi dokusu, kültürel yapısı, bereketli toprakları, güçlü su kaynaklarına sahip, adını Adanus'un oğlu anlamına gelen Seyhan Sarus'tan alan ve geçmişi MÖ.3.000’li yıllara dayanan Seyhan’ın gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

TAŞ KÖPRÜ

Seyhan Nehri üzerinde yer alan Taş Köprü Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlar. Taş Köprü 117-138 yılları arasında Roma İmparatoru Hadrian tarafından inşa edilmiştir. Köprünün kitabesinde yer alan bilgilere göre Taş Köprü'nün mimarı; Mimar Aujaentius'tur. Daha sonraki dönemlerde Roma İmparatoru Justiyen tarafından onarılmıştır. Günümüze sağlam olarak ulaşan Taş Köprü ,dünyada halen kullanılan en eski tarihi köprü olma özelliğine sahiptir. Taş Köprü, 310 metre uzunluğa, 11 metre genişliğe ve 21 göze sahiptir. Fakat günümüze bu köprünün 14 gözü ulaşmıştır. 2007 yılında restore edilen Taş Köprü araç trafiğine kapatılmış ve sadece yayalar tarafından kullanılmaktadır.

Tarihi dokusuyla özel bir şehir: Adana


BÜYÜK SAAT KULESİ

Seyhan ilçe merkezinde Ali Münif Caddesinde yer almaktadır. 1881 yılında Vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanan saat kulesi, 1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından bitirilmiştir. 32 metre uzunluğa sahip olan Büyük Saat Kulesi Türkiye’nin en uzun saat kulesi olma özelliğine sahiptir. Osmanlı mimarisine uygun olarak yapılan saat kulesi, örme işlemi oldukça zor olan küçük taş tuğlalardan imal edilmiş. Fransız işgalinden sonra zarar gören saat, restore edilmiş ve 1925 yılında Almanya'dan getirilen saat makinesi ile yeniden çalışmaya başlamıştır. Büyük saat, 1925 yılında İş Bankası'nın Küçüksaat Meydanı’na kumbara şeklinde küçük bir saat yapmasıyla Büyük Saat adını almıştır.

Tarihi dokusuyla özel bir şehir: Adana


SABANCI MERKEZ CAMİİ

Seyhan’ın Reşatbey Semtinde, Seyhan Nehri kıyısında yer almaktadır. 1998 yılında hizmete açılan Sabancı Merkez Camii, ülkemizin en büyük camisidir. Klasik Osmanlı mimarisi örnek alınarak yapılmıştır. 28 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği Sabancı Merkez Camii’nin 4 mezhebi ve 4 halifeyi simgeleyen 4 yarım kubbesi, İslam'ın 5 şartını simgeleyen 5 kubbesi ve İmanın 6 şartını simgeleyen 6 minaresi bulunmaktadır. Caminin 32 metrelik kubbesi; İslam'ın 32 farzını, avluda yer alan 28 kubbe; Kuran'da adı geçen 28 peygamberi, 99 metrelik minareler; Allah'ın 99 ismine ve ana kubbede bulunan 40 pencere ise; 40 rekat namaza ve Hz Muhammed(sav) peygamber olma yaşına karşılık gelmektedir.

Tarihi dokusuyla özel bir şehir: Adana


BEBEKLİ KİLİSE

Tepebağ Mahallesinde yer almaktadır. 1880-1890 yılları arasında yapıldığı düşünülen Bebekli Kilise, İtalyan Katolik Kilisesidir. Kilisenin üst kısmında yer alan Meryem Ana’nın 2.5 metrelik tunç heykelinin bebeğe benzemesinden dolayı halk arasında Bebekli Kilise olarak anılmaya başlanmıştır. Asıl adı Saint Paul olan kilise; Aziz Paulus Kilisesi olarak da bilinmektedir. Kilise hem Katolik, hem de Protestan cemaati tarafından kullanılmaktadır.

MERKEZ PARK

Seyhan Sabancı Merkez Camii’nin güneyinde yer almaktadır. Seyhan Nehrinin her iki yakasına kurulu olan Merkez Park, 33 hektarlık alanı ile ülkemizin en büyük parkıdır. 2004 yılında hizmete açılan Merkez Parkta çok sayıda bitki ve ağaç türü bulunmaktadır. Ayrıca park içinde çocuk oyun alanı, 12 adet havuz, paten pisti, dinlenme terasları, anfitiyatro, bisiklet ve koşu parkurları da bulunmaktadır.

Tarihi dokusuyla özel bir şehir: Adana

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