Tarihi Buluşma

Bilinen tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar giden, 3 semavi dine ev sahipliği yapan, tarihi boyunca 13 medeniyetin yaşadığı ancak son dönemlerde ‘göçmen krizi’ ve Suriye’deki çatışmalarla anılan Hatay’a, Hürriyet önemli bir kadro ile çıkarma yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve Hürriyet gazetesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Antakya’da Hatayı Keşfet’ organizasyonuna, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Fikret Ercan, Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay ve Hürriyet Gazetesi Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan katıldı. Hatay mutfağının çeşitli örneklerinin de tanıtıldığı organizasyonda Sedat Ergin, Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet’in bir araya gelerek gerçekleştirdiği işbirliği modelinin Hatay’ın turizm potansiyelini ortaya çıkarılması bakımından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Hatay’ın tarihi, turizmi ve yemeklerinin ön plana çıkarıldığı organizasyona katılan yazarlar şöyleydi: Yalçın Bayer, Kanat Atkaya, Gila Benmayor, Cengiz Semercioğlu, Melis Alphan, Gökhan Kimsesizcan, Sahrap Soysal Saffet Emre Tonguç, Refika Birgül.

‘Antakya’da Hatay’ı keşfet’ organizasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Lütfü Savaş, “TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’a ‘Hatay’ın size ihtiyacı var’ dedik. O da ikiletmedi. Hemen Hürriyet gazetesi ile irtibata geçti. Hürriyet gazetesi de gerekli katkıyı gösterdi. Tüm yazarları ile Hatay’a geldi. Güzel bir organizasyona imza atıldı. Bizim doğru anlaşılmaya ihtiyacımız var. Sadece bu coğrafya için değil dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi ve barıştır. Bizi son 5 yıldır ayakta tutan da bu” ifadelerini kullandı. Hatay’ın yemekleri ve tarihi ile birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Savaş, “Ortadoğu’da atılan toplar Hatay’a düşmüş gibi gösterildi. Hatay’daki kıvılcımlar bomba gibi aksettirildi. Hatay olarak pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız var. Yetkililerimizin de bize sevgi ile bakması gerekiyor. Lojistik sektöründe 11 bin tırımız vardı. Şu anda 2 bin 500 civarında. Suriye üzerinden 15 ülkeye ihracat yapıyorduk, şimdi yapamıyoruz. Ancak yine de sevgi ile birbirimize bağlıyız. Hatay’ı güzellikleri ile tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü Hatay’da kavga yok. Tarih var, turizm var. Hatay olarak teşviklerden daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Tek derdimiz memlekete faydalı olmak. Tam moralimiz düştü derken, bu organizasyon bize moral oldu” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinin güçlü kadrosu ile Hatay’a gelmesinin çok büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy da böyle bir toplantıya bölgenin ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Başkan Lütfü Savaş’ın kendisine bu projeden bahsetmesinin ardından koşa koşa gelmek istediğine vurgu yapan Başaran Ulusoy, “Hürriyet’in turizme çok büyük katkısı var. Hürriyet, yaşanır, okunur ancak satın alınmaz. Seyahat ekiyle, gazetesiyle Hürriyet gazetesi her zaman turizmin yanında olmuştur. Bu organizasyon ile bunu bir kez daha göstermiştir” dedi. Bölgedeki huzursuz ortamın bir an önce düzelmesini umduğunu söyleyen Ulusoy, “Hatay tekrar eski günlerine dönecektir. Hürriyet gazetesinin bunu düşünmesi, çok güçlü bir kadro ile burada olması hem turizmcilerin önünü açıyor, hem de vatandaşla buluşmamızı sağlıyor. Karadeniz’de yemek çeşidi 10’u geçmezken, Antep’te 100’ün üzerinde yemek bulunuyor. Ancak bu Hatay’da 600’ü geçiyor. Çok güçlü bir tarihe sahip olan Hatay’ın zenginliğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Hatay artık mütevazi olmamalı. Zenginliği ile övünmeli” diye konuştu.