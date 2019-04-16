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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.04.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Hristiyanların kutsal hac yolu üzerinde bulunan ve 1977'de meydana gelen patlamada büyük bölümü zarar gören Andaval Kilisesi ve ören yerinde, yaklaşık 23 yıl süren restorasyon çalışmaları bitti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, merkez Aktaş beldesindeki ören yeri ve kilisenin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarım ve sanayisinin yanında turizmde de büyük potansiyeli olduğunu söyledi.

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Niğde'nin Tyana Antik Kenti, Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı gibi birçok tarihi değerlerin yanında, Demirkazık Dağı, Meydan Yaylası, Ötmeyen Kurbağa, Çiftehan kaplıcaları gibi yine birçok doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

"Bugünse bu tarihi zenginliklerimize bir eser daha eklemiş oluyoruz. Ümit ediyorum ki Andaval Ören yeri ilimizin tanıtımına yeni bir nefes getirecektir, ilimizin turizmine büyük bir katkı sunacaktır. Açılışını yaptığımız bu ören yeri içinde yer alan Andaval Kilisesi dünya tarihi açısından önemli bir eserdir.

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve zamanında kutsal hac yolu üzerinde bulunan bu kilise Ayasofya Müzesi’yle de çağdaş bir eserdir. Taş yapı olarak erken tarihli ilk ve tek yapı olmasının yanı sıra yine mevcut duvar resimleriyle günümüze kadar gelmiş önemli yapılardan biridir. Bu ören yerinin açılmasıyla Gümüşler Manastırı'ndan sonra Niğde ikinci bir ören yerine kavuşacak, bu anlamda ziyaretçiler için alternatif bir ziyaret noktası olacaktır. "

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel de Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyette olan 107'inci ören yerinin kültür dünyasına kazandırıldığını aktararak, "Bu ilk değil, son da olmayacak. İnşallah bundan sonraki süreçte Anadolu’muzun dört bir köşesindeki eserlerimizin hem kültür dünyamıza turizmimize kazandırılması hususunda hep birlikte gayret edeceğiz." dedi.

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Andaval Kilisesi

Merkez Aktaş beldesinde, Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve 1977 yılında meydana gelen patlamayla büyük bölümü zarar gören kilisede, 1996 yılında kazı ve restorasyon çalışmalarına başlandı. Kilisede yaklaşık 23 yıldır devam eden çalışmalarla çevre düzenlemesi, ziyaretçiler için yürüyüş yolu yapıldı. Duvarlarında Hz. İsa'nın hayatından kesitler bulunan kilise, zamanında Fransa'nın Bordo kentinden başlayıp Kudüs'e kadar uzanan kutsal hac yolunda bulunuyordu.

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

 

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