Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları

Küçük bir program yapıp bu güzel şehrin keyfini çıkartmak için daha fazla beklemeyin… Bu rota esnasında konaklayabileceğiniz, tarihi yarımadanın en iyi otellerini indirimli rezervasyon fırsatıyla gezmenin şimdi tam zamanı işte detaylar…

Sultanahmet Kaftan Hotel

Şehrin göbeğinde, konfor içinde konaklama ayrıcalığını yaşayın. Kaftan Hotel, merkezi konumuyla tarihi ve turistik gezileriniz için doğru bir konaklama adresi oluyor. Sevdiklerinizle birlikte, güzel bir konaklama deneyimi yaşamak ve güzel anılar biriktirmek için, Kaftan Hotel’e davetlisiniz.



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Sultanahmet Galley Hotel

Eski İstanbul’un ihtişamı ve güzelliğinin tam ortasında, konfor ve lüks dolu muhteşem bir konaklama fırsatı yakalayın. Ayasofya ve Sultanahmet’e yalnızca yürüme mesafesindeki Galley Hotel, yakala.co’da inanılmaz indirimlerle misafirlerini bekliyor.

Sultanahmet Seatanbul Apart

Tarihi yarımadada konaklamanın keyfine varmak isteyenlere harika bir tatil imkânı sunan Seatanbul Apart Otel'de konfor ve huzuru bulacak, güne enfes kahvaltı lezzetleriyle başlayacaksınız.









Sultanahmet Küpeli Palace

Eski İstanbul’un merkezinde bulunan özel sınıf bir otel olan Küpeli Palace Otel’in odaları tamamıyla misafirlerin rahatı düşünülerek dizayn edilmiştir. Burada tarihi ve İstanbul’un güzelliğini yaşayacak, konaklamanızdan çok memnun olacaksınız. Bu özel otelde indirimli konaklama fırsatı yakala.co’da!



Şerife Şirin Hanım Konağı

Merkezi konumda, konforlu bir konaklama deneyimi için; İstanbul’un Fatih semtinde yer alan Şerife Şirin Hanım Konağı’nda güzel bir akşam geçirin. Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi popüler turistik mekanların bulunduğu Sultanahmet bölgesine yürüme mesafesindeki otelden çok memnun kalacaksınız.

Sultanahmet Newport Hotel

Hem iş hem turizm odaklı konaklamalara hitap eden Sultanahmet Newport Hotel, misafirlerine oldukça konforlu bir ortam sunuyor. İstanbul’un tarihi noktalarından Sultanahmet’te yer alan tesis, İstanbul’da gezilecek tarihi yerlere ve turistik alanlara yakın konumu ile öne çıkıyor.









Sultanahmet Albatros Premier Hotel

Şehrin kalbi Sultanahmet’te, masallara konu olabilecek güzellikte bir yer: Albatros Premier Hotel. İhtişamlı mimarisi, ince zevkle döşenmiş odaları ve merkezi konumu ile gidenlerin hayatı boyunca unutamayacağı bu muhteşem otelde sevdiklerinizle beraber güzel bir konaklama deneyimine davetlisiniz. Üstelik yakala.co’nun size özel indirimleriyle…

Sultanahmet Artefes Hotel

İstanbul’un tarihi bölgesinde yer alan bu büyüleyici otel, görülmeye değer tarihi yerlere 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Otelde spa ve Marmara Denizi manzaralı bir çatı terası bulunmaktadır. Artefes Hotel'in aydınlık odalarında şahane bir konaklama deneyimini kaçırmayın.









Sultanahmet Megara Palace

Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayının arasında yer alan otel, tarih kokan ambiyansı ile siz misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Güler yüzlü ve samimi bir hizmet anlayışı ile unutulmaz bir günü Megara Palace'ta sevdiklerinizle geçirebilirsiniz. Hadi, yakala.co’daki bu muhteşem fırsatı kaçırmayın.

The Byzantium Suites Hotel

Sultanahmet Camii ve Ayasofya arasında elverişli bir konumda yer alan The Byzantium Suites Hotel, misafirlerini tarihin kucağında, İstanbul’un en eski kent merkezinin tam içinde ağırlıyor. Sonsuz konfor ve üstün ayrıcalıklarla donatılmış odalarında keyif dolu konaklamalar için, bu otele bir göz atabilirsiniz.









Sirkeci Seres Old City

Muhteşem tarihi yarımadanın kalbinin attığı yerde, tarihin mozaik taşlarını oluşturan şehrin en güzel yeri olan Sirkeci'de konuklarını ağırlamak üzere kapılarını açan Sirkeci Seres Old City; özgün tarzını tarihin en güzel yapı mimarisiyle buluşturuyor. Konumu gereği sahip olduğu ulaşım avantajı, kişiye özel sunduğu hizmetler, otantik yaşamın örneklerini taşıyan mekânlara yakınlığı ve tarihi eserlere yürüme mesafesinde olması sebebiyle bölgenin en güzel otellerinden biri.



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Bu içerik Yakala.co işbirliği ile hazırlanmıştır...

