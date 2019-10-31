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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
31.10.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları

İstanbul’un gezilecek yerleri saymakla bitmez elbette. Ama en güzel, en görülesi noktaları hep tarihi yarımada dolaylarındadır. Tarih kokan, kültür mirası eserler arasında huzurla dolaşmak, o atmosferin havasını solumak için birkaç gün yeterli üstelik.

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Küçük bir program yapıp bu güzel şehrin keyfini çıkartmak için daha fazla beklemeyin… Bu rota esnasında konaklayabileceğiniz, tarihi yarımadanın en iyi otellerini indirimli rezervasyon fırsatıyla gezmenin şimdi tam zamanı işte detaylar…

Sultanahmet Kaftan Hotel
Şehrin göbeğinde, konfor içinde konaklama ayrıcalığını yaşayın. Kaftan Hotel, merkezi konumuyla tarihi ve turistik gezileriniz için doğru bir konaklama adresi oluyor. Sevdiklerinizle birlikte, güzel bir konaklama deneyimi yaşamak ve güzel anılar biriktirmek için, Kaftan Hotel’e davetlisiniz.

Bu bir ilandır.

Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları


Sultanahmet Galley Hotel
Eski İstanbul’un ihtişamı ve güzelliğinin tam ortasında, konfor ve lüks dolu muhteşem bir konaklama fırsatı yakalayın. Ayasofya ve Sultanahmet’e yalnızca yürüme mesafesindeki Galley Hotel, yakala.co’da inanılmaz indirimlerle misafirlerini bekliyor.

Sultanahmet Seatanbul Apart
Tarihi yarımadada konaklamanın keyfine varmak isteyenlere harika bir tatil imkânı sunan Seatanbul Apart Otel'de konfor ve huzuru bulacak, güne enfes kahvaltı lezzetleriyle başlayacaksınız.

Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları


Sultanahmet Küpeli Palace
Eski İstanbul’un merkezinde bulunan özel sınıf bir otel olan Küpeli Palace Otel’in odaları tamamıyla misafirlerin rahatı düşünülerek dizayn edilmiştir. Burada tarihi ve İstanbul’un güzelliğini yaşayacak, konaklamanızdan çok memnun olacaksınız. Bu özel otelde indirimli konaklama fırsatı yakala.co’da!

Şerife Şirin Hanım Konağı
Merkezi konumda, konforlu bir konaklama deneyimi için; İstanbul’un Fatih semtinde yer alan Şerife Şirin Hanım Konağı’nda güzel bir akşam geçirin. Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Ayasofya gibi popüler turistik mekanların bulunduğu Sultanahmet bölgesine yürüme mesafesindeki otelden çok memnun kalacaksınız.

Sultanahmet Newport Hotel
Hem iş hem turizm odaklı konaklamalara hitap eden Sultanahmet Newport Hotel, misafirlerine oldukça konforlu bir ortam sunuyor. İstanbul’un tarihi noktalarından Sultanahmet’te yer alan tesis, İstanbul’da gezilecek tarihi yerlere ve turistik alanlara yakın konumu ile öne çıkıyor.

Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları


Sultanahmet Albatros Premier Hotel

Şehrin kalbi Sultanahmet’te, masallara konu olabilecek güzellikte bir yer: Albatros Premier Hotel. İhtişamlı mimarisi, ince zevkle döşenmiş odaları ve merkezi konumu ile gidenlerin hayatı boyunca unutamayacağı bu muhteşem otelde sevdiklerinizle beraber güzel bir konaklama deneyimine davetlisiniz. Üstelik yakala.co’nun size özel indirimleriyle…

Sultanahmet Artefes Hotel
İstanbul’un tarihi bölgesinde yer alan bu büyüleyici otel, görülmeye değer tarihi yerlere 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Otelde spa ve Marmara Denizi manzaralı bir çatı terası bulunmaktadır. Artefes Hotel'in aydınlık odalarında şahane bir konaklama deneyimini kaçırmayın.

Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları


Sultanahmet Megara Palace
Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Topkapı Sarayının arasında yer alan otel, tarih kokan ambiyansı ile siz misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Güler yüzlü ve samimi bir hizmet anlayışı ile unutulmaz bir günü Megara Palace'ta sevdiklerinizle geçirebilirsiniz. Hadi, yakala.co’daki bu muhteşem fırsatı kaçırmayın.

The Byzantium Suites Hotel
Sultanahmet Camii ve Ayasofya arasında elverişli bir konumda yer alan The Byzantium Suites Hotel, misafirlerini tarihin kucağında, İstanbul’un en eski kent merkezinin tam içinde ağırlıyor. Sonsuz konfor ve üstün ayrıcalıklarla donatılmış odalarında keyif dolu konaklamalar için, bu otele bir göz atabilirsiniz.

Tarihe tanıklık eden konaklama noktaları


Sirkeci Seres Old City
Muhteşem tarihi yarımadanın kalbinin attığı yerde, tarihin mozaik taşlarını oluşturan şehrin en güzel yeri olan Sirkeci'de konuklarını ağırlamak üzere kapılarını açan Sirkeci Seres Old City; özgün tarzını tarihin en güzel yapı mimarisiyle buluşturuyor. Konumu gereği sahip olduğu ulaşım avantajı, kişiye özel sunduğu hizmetler, otantik yaşamın örneklerini taşıyan mekânlara yakınlığı ve tarihi eserlere yürüme mesafesinde olması sebebiyle bölgenin en güzel otellerinden biri.

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Bu içerik Yakala.co işbirliği ile hazırlanmıştır...

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