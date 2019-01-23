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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires
Seyahat
Anadolu Ajansı
23.01.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in tarihi San Telmo Mahallesindeki San Telmo Fuarı, kültürel etkinlikleri, el sanatları ve hediyelik eşyalarıyla Arjantinlilerin yanı sıra turistlerin de ilgi odağı.

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de kurulan San Telmo Fuarı, kültürel etkinliklerin yanı sıra binlerce çeşit antika ve el sanatlarıyla yerli ve yabancı çok sayıda kişiyi ağırlıyor. Adını Buenos Aires'in tarihi mahallesi San Telmo'dan alan fuar, 1970 yılında yalnızca 30 tezgahla kuruldu. Günümüzde, Museo de la Ciudad (Şehir Müzesi) tarafından düzenlenen fuarda, bir kilometreden fazla uzunluktaki Defensa Sokağı'nı süsleyen yüzlerce tezgahta el yapımı oyuncaklar, minyatürler, sokak sanatçılarının resim ve fotoğraflarını sergilediği bölümlerin yanı sıra Arjantin ve Uruguay'da sıkça tüketilen mate çayı bardakları bulunuyor.

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires



Fuarın bir parçası olarak, Dorrego Meydanı'nda Arjantin kültürünün önemli bir parçası olan Tango dans gösterileri de yapılıyor. Sadece pazar günleri açılan ve çeşitliliğiyle öne çıkan fuarda yalnızca Arjantinliler yer almıyor. Kolombiyalılar kahvelerini, Venezuelalılar da genellikle Güney Amerika'da tüketilen ve mısır unundan yapılan, arasına et bıraktıkları Arepa ekmeği ile tadı soğuk salebi andıran Venezuela'nın Chicha isimli içeceğini ziyaretçilere sunuyor.

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires



ŞEHİR MÜZESİ'NDE ZAMANDA YOLCULUK

San Telmo Fuarı'nın kurulduğu sokaktaki Şehir Müzesi, 50 yıldır birbirinden farklı eserleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.Küçük bir alanda Buenos Aires'in tarihine ilişkin çeşitli eşyaların sergilendiği müzenin bir özelliği de eserlerin değiştirilmesi. Şehir Müzesi'nde hep aynı eserler yerine, geçmişte kullanılmış ancak günümüzde artık bulunmayan birçok eşya belirli aralıklarla değiştiriliyor. Şu anda sergilenen 1970, 1980'li yıllarda kullanılan ve artık antika olan eşyalar, ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Müzenin "Hatıra" başlığıyla düzenlenen kısmında eski fotoğraflar makineleri, "Sohbet" isimli bölümünde eski ev telefonları, "Yolculuk" kısmında ise eski valizlerin oluşturduğu nostaljik görüntü ziyaretçilere eski zamanları hatırlatıyor. Ayrıca müzede eski teraziden oyuncak bebeklere, tablolardan sokak lambaları ve tabelalarına kadar birçok nesne sergileniyor. Rehber Carlos Arias, müzenin en çok fuar günleri ziyaret edildiğini ve ortalama bin kişinin geldiğini belirtti.

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires



"TEMBEL OLMA, YALANCI OLMA, HIRSIZ OLMA"

Plastik sanatlarla 20 yıldır uğraşan ve her hafta San Telmo Fuarı'nda eserlerini sergileyen Jhonny Blanco, Bolivya'da İnka Medeniyeti öncesine uzanan Tiwanaku kültüründen esinlenerek yaptığı eserleri San Telmo Fuarı'nda sergiliyor. Blanco, eserleriyle kadim ve mistik Tiwanaku kültürünün daha çok duyulması ve tanınmasını amaçlıyor. Eserlerinde kullandığı çeşitli renklerin, Güney Amerika'daki And dağları ve çevresinde yetişen medeniyetlerin kültürünü temsil ettiğini söyleyen Blanco, "Bazen sadece üç figür çiziyorum. Çünkü ülkem Bolivya'da çok önemli olan üç ifade var. 'Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella' (tembel olma, yalancı olma ve hırsız olma). Bu figürler de bu tavsiyeleri temsil ediyor" dedi.

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires



Blanco'nun bahsettiği, Bolivya anayasasında da bulunan ve yerli kültüründen miras kalan bu üç ifade 2015'te Birleşmiş Milletler ilkeleri arasına girmişti. Blanco, sanatını sokakta icra etmesinin sebebini ise şöyle açıkladı: "Sokaktayım çünkü sanatın yalnızca bir sanat galerisine gidip alışveriş yapabilen kişilere değil, bütün dünyaya ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Sanat hem parası olan hem de olmayan herkes için olmalı. Birçok Avrupa ülkesini ziyaret ettim, hep sokakta çalıştım. Sokak bana çok şey öğretti, bu yüzden çok mutluyum"

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires



VENEZUELA'DAN ARJANTİN'E ULAŞAN LEZZET: CHİCHA

Arjantin'e iki yıl önce gelen Venezuelalı Alfredo Burgos, San Telmo Fuarı'nda, hazırladığı Venezuela'nın geleneksel chicha içeceğini bisikletiyle dolaşarak satıyor. Ülkesinde ekonomi okuyan ve kendi işini kurmayı hedefleyen Burgos, "Arjantin'de çeşitli işlerde çalıştıktan sona chicha yapıp satma fikri aklıma geldi. İlk önce yürüyerek satıyordum, şimdi bisikletimle gezerek satıyorum ayrıca şu an benim yaptığım chichayı satan birçok kişi var" ifadelerini kullandı. Burgos, Buenos Aires'in çeşitli mahallelerinde chicha sattığını belirterek, San Telmo Fuarı'nın kendisi için bir fırsat olduğunu ve özellikle turistlerin chichayı çok beğendiğini söyledi. Burgos, Venezuela'nın geleneksel içeceklerinden chichanın süt, şeker, vanilya ve pirinç veya erişteyle yapıldığını söyledi. Tadı sütlaca benzeyen chica sıcak havalarda serinlemek için tüketiliyor.

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