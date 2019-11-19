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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarih ve doğanın buluştuğu Savur'da sonbahar güzelliği
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
19.11.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Tarih ve doğanın buluştuğu Savur'da sonbahar güzelliği

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mardin'in Savur ilçesi, sonbaharda rengarenk görüntüler oluşturdu.

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Tarihi ve doğasıyla ilgi gören Mardin'in Savur ilçesi, sonbaharda ayrı güzelliğe bürünüyor. Roma döneminde inşa edildiği tahmin edilen kalenin yamacına kurulu Savur'da, sonbaharda ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü, görenleri hayran bırakıyor. Farklı dil ve dinlere mensup insanların yüzyıllarca bir arada yaşadığı, aralarında manastır, kilise, cami ve köprünün de yer aldığı 40'ı aşkın tarihi yapıya sahip Savur, kavak ağaçlarının farklı renk tonlarındaki yapraklarıyla ziyaretçilerine sonbaharın güzelliğini yaşatıyor.

Tarih ve doğanın buluştuğu Savurda sonbahar güzelliği



Savur Kaymakamı Bayram Türker, Mardin'in tarihi, kültürü ve taş yapılarıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Savur ilçesinin de birçok güzelliği barındırdığını ifade eden Türker, "Mardin'in tarihi ve kültürünü yansıtmasının yanı sıra eşsiz bir doğaya da sahip. Herkesin bu güzelliği görmesini istiyoruz. Şu an öyle bir renk cümbüşü var ki; belki Türkiye'nin birçok noktasından tahmin edilemeyecek kadar çok güzel. Sonbaharın Mardin ve Savur için kaçınılmayacak bir mevsim olduğunu vurguluyoruz" diye konuştu.

Tarih ve doğanın buluştuğu Savurda sonbahar güzelliği



"Doğamızla Mardin'den fazlasını sunuyoruz"

Savur'a "Küçük Mardin" de denildiğini belirten Türker, "Aslında Mardin'e benzemekle beraber doğamızla Mardin'den fazlasını sunuyoruz. Doğal güzellikleriyle görülmesi gereken bir ilçe" dedi.

Tarih ve doğanın buluştuğu Savurda sonbahar güzelliği



"Sonbahar çekimleri için herkesi bekliyoruz"

Mardin Fotoğraf ve Sanatçılar Derneği Başkanı Latif Sakız ise, Savur'un tarihi ve doğal güzellikleriyle başlı başına önemli bir kültür hazinesi olduğunu vurguladı. İlçenin özellikle sonbaharda inanılmaz bir cazibesi olduğunu, doğa fotoğrafçılarının en çok uğradığı yerlerin başında geldiğini anlatan Sakız, "İlkbaharda yeşilin tonlarını görebiliyoruz ama sonbaharda farklı renklerin bütün tonlarını çok net bir şekilde yaşayabiliyoruz. Bu renk yelpazesini çok rahat fotoğraflarınıza yansıtabiliyorsunuz. Sonbahar çekimleri için herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İlçe sakinlerinden Zuhal Çapakoğlu da Savur'un tarihi güzellikleri ve doğasının görülmeye değer olduğunu dile getirerek, "Özellikle sonbaharda doğasıyla dört dörtlük. Her türlü rengi görebileceğiniz bir yer. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Tarih ve doğanın buluştuğu Savurda sonbahar güzelliği

Tarih ve doğanın buluştuğu Savurda sonbahar güzelliği


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