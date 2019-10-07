Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi
GeriSeyahat Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi
Seyahat
DHA | Fotoğraf: Alamy, DHA
07.10.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi

Antalya'nın Demre ilçesindeki tarih ve doğa cenneti Kekova, dalış tutkunlarının da gözdesi olma yolunda ilerliyor. Dalış tutkunları Kekova'nın sualtı zenginliklerini keşfetmek için bölgeye akın ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nde başlayan dalış turlarına katılmak isteyenler buraya geldikten sonra teknelerle Kekova'nın mavi koylarındaki 23 dalış noktasında suyun altındaki gizemi keşfediyor. Teknede dalış için profesyonel dalgıçlar tarafından ilk ders veriliyor. Ardından dalış elbiseleri giyiliyor. Tespit edilen dalış noktalarına varılıyor. Kısa brifingin ardından tüpler takıldıktan sonra denize dalınıyor. Dalış grupları, keşfin ardından su üstüne çıkıyor. Dalış turu, Üçağız Mahallesi'nde sona eriyor.

Tarih ve doğa cenneti Kekovada dalış keyfi

Deniz suyu 28 derece

Dalış için sadece Kekova Adası'nın güneyinde izin veriliyor. Buradaki başlıca dalış noktaları Deniz Feneri, Antrum Mağarası, Mavi Mağara, Eğri Liman, Salyangoz Koyu ve The End Mağarası olarak biliniyor. Dalış yapanlar ayrıca 72 metre boyundaki İberian Cast adlı gemi batığının yanı sıra balık sürüleri, amforalar, nesli tükenmekte olan orfozlar, mağara geçişleri, yumuşakçalardan oluşan deniz tavşanları ve caretta carettalar'ı da görebiliyor.

Tarih ve doğa cenneti Kekovada dalış keyfi

Sonbahar gelmesine rağmen deniz suyu sıcaklığının 28- 29 derece, hava sıcaklığının ise 32 derece olduğu Kekova'ya dalış için gelen son grup, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup dalış meraklısı doktor ile Kaş'tan katılan yabancı bir grup oldu. Turlara katılan ve Kekova'da ilk kez dalış yaptığını belirten Prof. Dr. Yetkin Söyüncü, "Güzel bir havada, güzel bir ortamda dalış yapmaya geldik. Hava güzel, deniz güzel. Kekova'ya bekleriz" dedi. Prof. Dr. Selim Yalçın Kaya ise "Kekova'nın üstü ve altı harika. Dalış için çok güzel bir yer. Görüş gayet iyi. Denizin altında tabiat güzel, canlılar değişik" diye konuştu.

Tarih ve doğa cenneti Kekovada dalış keyfi

Dr. Nur Özen, "Dalış çok güzel Kekova'da. Görüş mesafesi oldukça iyi, 15- 16 metre mesafede. Canlılık açısından çok güzel. Orfoz balıklarını çok fazla miktarda görebiliyorsunuz. Kekova'da dalış mutlaka rehberinize eklenmesi gereken etkinliklerden" dedi. İskoç Andrew Fuller, "Birkaç yıldır Türkiye'deyim. Bugün iki dalış yaptım. Ben Kekova'yı tanrının ülkesi olarak görüyorum. Müthiş bir güzellik. Dalış harika. Su görüşü, suyun altındaki manzaralar harika" diye konuştu.

Tarih ve doğa cenneti Kekovada dalış keyfi

Kekova'da dalış eğitmenliği yapan Levent Işık da şöyle dedi: "Kekova'nın öne çıkmasının nedeni hem suyun üstündeki, hem altındaki tarih. Çünkü suyun altında 4 bin yıllık bir hikâye var. Amforalarıyla, kalıntılarıyla çok ayrı. Görüş mesafesi çok güzel. Aynı zamanda dönem dönem buralardan balık sürüleri geçiş yapmakta. Bu geçişlere denk gelindiği zaman görsel bir şölen oluyor. Buraya tüm dalış severleri bekliyoruz."

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
İstanbul 'serebral palsi' için yeşile büründü
Tarih ve doğa cenneti Kekova'da dalış keyfi
Levent Vadisi'nde Slackline gösterisi nefesleri kesti
Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu