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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tarih kokan şehirde bahar bereketi
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Tarih kokan şehirde bahar bereketi

Zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran kadim kent Diyarbakır'da, ilkbaharla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kavuştuğu huzurla turizmde atağa geçen Diyarbakır, ilkbaharla birlikte rotalarını Güneydoğu'ya çeviren yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

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Anadolu'nun geleneksel konukseverliği ile misafirlerini ağırlayan Diyarbakır kültürel dokusuyla hayranlık uyandırırken, yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği turizm merkezi olma yolunda ilerliyor.

Tarih kokan şehirde bahar bereketi

AA'nın haberine göre zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran kadim kent Diyarbakır'da, ilkbaharla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.  Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan surlar ile İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, peygamber makamları ve sahabe kabirleri, Ziya Gökalp ve Cahit Sıtkı Tarancı müzeleri gibi tarihi ve turistik yerleri geziyor.

Tarih kokan şehirde bahar bereketi

DİYARBAKIR'IN ÇEHRESİ ÇOK DEĞİŞMİŞ
Sakarya'nın Kocaali Camiler ve Kur'an Kursları Federasyon Başkanı Yüksel Özdemir, Medeniyet Projesi kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı gezdiklerini söyledi. Tur otobüsüyle geldiğini ve ekipte bulunan 35 kişiyle şehri gezdiğini aktaran Özdemir, "Yaklaşık 10 yıl önce de kente gelmiştim. Diyarbakır'ın çehresi çok değişmiş. Çok güzel gelişmeler olmuş. Devletimiz ve milletimiz sayesinde olmuş. Diyarbakır tarih kokuyor. Yeni elden geçirilmiş ve restore edilmiş yerler, çok güzel hizmetler" diye konuştu. Diyarbakır'dan çok mutlu bir şekilde ayrılacaklarını aktaran Özdemir, herkesi kenti görmeye davet etti.

Tarih kokan şehirde bahar bereketi

HERKESİ BEKLİYORUZ
Hilton Garden Oteli Müdürü Selda Veske Çiçek, ilkbaharın gelişinin turizmde canlılık oluşturduğunu ifade etti. Kentin zor süreçlerden geçtiğini söyleyen Çiçek, "Güven ve huzur ortamı sağladıktan sonra turist yoğunluğu oluştu. Gelenlerin kent ile ilgili bakış açıları değişti. Artık çok rahat bir şekilde şehri gezebiliyorlar. Kentin keyfini çıkarıyorlar. Herkesi bekliyoruz" dedi. Çiçek, turların başladığını, hem yerli hem de yabancı turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Diyarbakır'ın güzelliklerini görmek isteyen çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunu aktaran Çiçek, ilkbahar aylarında verimli bir sezon geçirmeyi umduklarını, bu ay doluluk oranının yüzde 60 olduğunu söyledi.

Tarih kokan şehirde bahar bereketi

TURİSTLER MEMNUN
Norveç'ten gelen Jorgen Jenssen de kente bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 5 gün boyunca Diyarbakır'ı gezeceklerini kaydetti. Norveç'te öğretmenlik yaptığını belirten Jenssen, kentin çok zengin bir kültüre sahip olduğunu aktardı.Jenssen, "Kentin yemeklerine hayranım.

Tarih kokan şehirde bahar bereketi

İnsanlar cana yakın sıcakkanlı. İnsanlar çok zengin ve eski kültürle karşılaşabiliyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Camileri, müzeleri, tarihi surları, Ongözlü Köprü'yü gezdik. Her yer çok güzel. Herkesin buraya gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Ukraynalı Deimante Jankunaite da Türkiye'ye sekizinci kez geldiğini, Diyarbakır'ı ise ilk defa ziyaret ettiğini anlatarak, kentten memnun kaldığını dile getirdi.

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